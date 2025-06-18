Россиян не допустили на зимнюю Олимпиаду-2026 в санном спорте

Международная федерация санного спорта (FIL) продолжила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, включая квалификационные этапы к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный сайт федерации по итогам голосования на 73-м Конгрессе FIL.

Отмечается, что 24 делегата проголосовали за сохранение полного отстранения российских спортсменов от всех международных турниров даже в нейтральном статусе. Семеро выступили против, а один бюллетень признали недействительным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК призвал допустить спортсменов из РФ и Беларуси к отбору на Олимпиаду-2026, - СМИ

Во втором голосовании было решено не разрабатывать программу допуска нейтральных российских спортсменов. Следовательно, представители РФ не выступят на Олимпиаде-2026.

"Конгресс ясно задекларировал свою позицию. Этот результат отражает нашу коллективную ответственность за поддержание честных и безопасных соревнований. Мы полностью уважаем разнообразие взглядов в нашем сообществе, особенно со стороны наших спортсменов", - отметил президент FIL Эйнарс Фогелис.

Напомним, ранее новоизбранный президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что она выступает против запрета на участие стран в Олимпийских играх из-за войны и начнет переговоры о потенциальном возвращении России на Олимпиаду.

Олимпийские зимние игры-2026 состоятся в итальянских Милане и Кортине с 6 по 22 февраля.