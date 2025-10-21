Российских и белорусских лыжников не допустили к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду в 2026 году

Совет Международной федерации лыжного спорта FIS отклонил рекомендации МОК и не допустил россиян и белорусов даже под нейтральным статусом к участию в отборе для зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2026 года.

Отмечается, что в организации обсуждали рекомендации Международного олимпийского комитета о предоставлении представителям России и Беларуси нейтрального статуса, но в итоге даже такой вариант был отклонен.

Таким образом, РФ и Беларусь не будут представлены на предстоящих Играх в горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжных гонках, лыжном двоеборье, лыжном фристайле и сноубординге.

Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2026

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо только как "нейтральные" атлеты. Правила остались такими же, как и во время Игр в Париже-2024.

Будущее участие "нейтральных" спортсменов в Олимпиаде-2026 также напрямую будет зависеть от позиции соответствующих международных федераций.

В частности, в отдельных видах спорта, таких как хоккей, бобслей и скелетон, санный спорт, руководящие федерации заранее приняли решение не допускать россиян и белорусов к Играм-2026.

Спортсмены из РФ и Беларуси будут выступать без флага, гимна и национальной символики. В МОК отметили, что медали россиян и белорусов не будут учитываться в медальном зачете национальных сборных, а во время награждения вместо государственных символов будут использоваться флаг и гимн AIN (Athlete Individuel Neutre), примененные на Олимпиаде-2024.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля следующего года. Ее будут принимать итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

