Російських та білоруських лижників не допустили до відбору на Олімпіаду і Паралімпіаду у 2026 році

Рада Міжнародної федерації лижного спорту FIS відхилила рекомендації МОК і не допустила росіян та білорусів навіть під нейтральним статусом до участі у відборі для зимових Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор 2026 року.

про це повідомив офіційний сайт FIS.

Зазначається, що в організації обговорювали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо надання представникам Росії і Білорусі нейтрального статусу, але в підсумку навіть такий варіант було відхилено.

Таким чином, РФ і Білорусь не будуть представлені на майбутніх Іграх у гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, лижних перегонах, лижному двоборстві, лижному фрістайлі та сноубордингу.

Участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2026

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортині-д'Ампеццо тільки як "нейтральні" атлети. Правила залишилися такими ж, як і під час Ігор у Парижі-2024.

Майбутня участь "нейтральних" спортсменів в Олімпіаді-2026 також безпосередньо залежатиме від позиції відповідних міжнародних федерацій.

Так, в окремих видах спорту, як-от хокеї, бобслеї та скелетоні, санному спорті, керівні федерації заздалегідь ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до Ігор-2026.

Спортсмени з РФ і Білорусі виступатимуть без прапора, гімну і національної символіки. У МОК зазначили, що медалі росіян і білорусів не враховуватимуть у медальному заліку національних збірних, а під час нагородження замість державних символів використовуватимуть прапор і гімн AIN (Athlete Individuel Neutre), застосовані на Олімпіаді-2024.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

