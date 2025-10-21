УКР
Російських та білоруських лижників не допустили до відбору на Олімпіаду і Паралімпіаду у 2026 році

FIS не підтримала рекомендації МОК: росіяни не виступлять на Олімпіаді-2026

Рада Міжнародної федерації лижного спорту FIS відхилила рекомендації МОК і не допустила росіян та білорусів навіть під нейтральним статусом до участі у відборі для зимових Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний сайт FIS.

Зазначається, що в організації обговорювали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо надання представникам Росії і Білорусі нейтрального статусу, але в підсумку навіть такий варіант було відхилено.

Читайте також: Україна готова до перемир’я з Росією на час Олімпіади-2026, - МЗС

Таким чином, РФ і Білорусь не будуть представлені на майбутніх Іграх у гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, лижних перегонах, лижному двоборстві, лижному фрістайлі та сноубордингу.

Участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2026

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортині-д'Ампеццо тільки як "нейтральні" атлети. Правила залишилися такими ж, як і під час Ігор у Парижі-2024.

Майбутня участь "нейтральних" спортсменів в Олімпіаді-2026 також безпосередньо залежатиме від позиції відповідних міжнародних федерацій.

Так, в окремих видах спорту, як-от хокеї, бобслеї та скелетоні, санному спорті, керівні федерації заздалегідь ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до Ігор-2026.

Спортсмени з РФ і Білорусі виступатимуть без прапора, гімну і національної символіки. У МОК зазначили, що медалі росіян і білорусів не враховуватимуть у медальному заліку національних збірних, а під час нагородження замість державних символів використовуватимуть прапор і гімн AIN (Athlete Individuel Neutre), застосовані на Олімпіаді-2024.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Також читайте: Італія пропонує перемир’я у всіх війнах на час Олімпіади-2026 в лютому, - глава МЗС Таяні

МОК на даний момент- це одна людина, куплена парашею.
21.10.2025 22:26 Відповісти
Ой а що трапилось??
21.10.2025 22:29 Відповісти
фото до новини - зачот.
21.10.2025 22:33 Відповісти
слава Богу, не хватало еще нашим ветеранам с зетниками без ног соревноваться
21.10.2025 22:41 Відповісти
Свиням на пляж - зась.
21.10.2025 23:01 Відповісти
І це добре. Терористи мають змагатися між собою. Ще можуть покликати північну кореню, Іран і ще парочку друзяк москалів.
21.10.2025 23:26 Відповісти
Лаптям не місце серед людей.
Лише уявила, яке виття буде в Італії серед рускагарящіх ватників путіністів з параши , ******** та інших істот, а їх в Італії дуже багато, саме вони під час пандемії закликали «наших» не робити щеплення, не підтримувати допомогу у війні нам зараз та й взагалі проти всього хорошого та все погане
21.10.2025 23:26 Відповісти
 
 