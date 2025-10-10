УКР
Україна готова до перемир’я з Росією на час Олімпіади-2026, - МЗС

МЗС: Україна готова на олімпійське перемир’я з Росією

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо перемир'я з Росією на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Росія неодноразово розпочинала вторгнення саме під час Олімпійських ігор, зокрема, в Україну та в Грузію. Робить це Кремль невипадково.

"Це невипадкові події, які мають дуже цинічне пояснення. Вони прекрасно знають, що під час Олімпіади увага медіа прикута до спортивних подій, а отже на тлі цих подій можна вчиняти злочини. Потрібно не дати Росії зробити це знову", - сказав Тихий.

У МЗС наголосили, що Україна вже зараз готова до перемирʼя з РФ і для цього не обовʼязково чекати Олімпіаду.

"Якщо Росії для цього потрібне "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше за Олімпіаду. Я думаю, що заява італійського міністра вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", - резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше у Римі озвучили заклик до перемир'я у всіх війнах на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо.

МЗС (4302) Олімпіада (690) перемір'я (1009) припинення вогню (353) Тихий Георгій (39)
+14
У якому інкубаторі цих дегенератів вирощують?
показати весь коментар
10.10.2025 20:14 Відповісти
+5
в 95 квартале
показати весь коментар
10.10.2025 20:25 Відповісти
+5
Він зробив свій хід ще в 2022 - з тих пір нічого не змінюється
показати весь коментар
10.10.2025 20:29 Відповісти
У якому інкубаторі цих дегенератів вирощують?
показати весь коментар
10.10.2025 20:14 Відповісти
в 95 квартале
показати весь коментар
10.10.2025 20:25 Відповісти
Судячи з прем'єра Італії, в кожній країні свій квартал.
показати весь коментар
10.10.2025 20:41 Відповісти
Італія не воює з кацапами 11 років, а наші дебіли не здатні зробити висновків - скільки вже було пасхальних, різдвяних, жнивних перемир'їв, розведень?, хтось може назвати цифру? Отож бо. Чим ті перемир'я закінчувались всім відомо, крім квартальних клоунів.
показати весь коментар
10.10.2025 21:03 Відповісти
1 : 0
Хід за пуйлом....
показати весь коментар
10.10.2025 20:15 Відповісти
Він зробив свій хід ще в 2022 - з тих пір нічого не змінюється
показати весь коментар
10.10.2025 20:29 Відповісти
В 2014 в сочі була Зимова олімпіада. Тому анексія Криму розпочалася після завершення цього кацапського шабашу в кокошніках. Чим це допомогло Україні?
показати весь коментар
10.10.2025 21:06 Відповісти
Потрібно не перемир'я, а повне виведення кацапських військ з території України. Жодної угоди про перемир'я москалі не дотримувалися і це завжди мало негативні наслідки для України.
показати весь коментар
10.10.2025 21:24 Відповісти
В якому ще 2026 році? А як же потужний план перемоги?
показати весь коментар
10.10.2025 21:27 Відповісти
«Удосконалені» трампові 2 тижні. Тільки тепер цикл вимірюватиметься 2 роками: 2026 - зимова, 2028 - літня, 2030 -зимова… Тепер брехати доведеться рідше!
показати весь коментар
10.10.2025 21:37 Відповісти
 
 