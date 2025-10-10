Україна готова до перемир’я з Росією на час Олімпіади-2026, - МЗС

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо перемир'я з Росією на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Росія неодноразово розпочинала вторгнення саме під час Олімпійських ігор, зокрема, в Україну та в Грузію. Робить це Кремль невипадково.

"Це невипадкові події, які мають дуже цинічне пояснення. Вони прекрасно знають, що під час Олімпіади увага медіа прикута до спортивних подій, а отже на тлі цих подій можна вчиняти злочини. Потрібно не дати Росії зробити це знову", - сказав Тихий.

У МЗС наголосили, що Україна вже зараз готова до перемирʼя з РФ і для цього не обовʼязково чекати Олімпіаду.

"Якщо Росії для цього потрібне "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше за Олімпіаду. Я думаю, що заява італійського міністра вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", - резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше у Римі озвучили заклик до перемир'я у всіх війнах на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна д'Ампеццо.