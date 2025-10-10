Украина готова к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026, - МИД

Украина поддерживает предложение главы МИД Италии Антонио Таяни о перемирии с Россией на время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2026 года

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Россия неоднократно начинала вторжение именно во время Олимпийских игр, в частности, в Украину и в Грузию. Делает это Кремль неслучайно.

"Это неслучайные события, которые имеют очень циничное объяснение. Они прекрасно знают, что во время Олимпиады внимание медиа приковано к спортивным событиям, а значит на фоне этих событий можно совершать преступления. Нужно не дать России сделать это снова", - сказал Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия предлагает перемирие во всех войнах на время Олимпиады-2026 в феврале, - глава МИД Таяни

В МИД подчеркнули, что Украина уже сейчас готова к перемирию с РФ и для этого не обязательно ждать Олимпиаду.

"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру", - резюмировал спикер МИД.

Также читайте: Переговоры между Украиной и США по беспилотникам продолжаются, поставки поступают, - МИД

Напомним, ранее в Риме озвучили призыв к перемирию во всех войнах на время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.