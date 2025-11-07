Олімпійські Ігри-2026: російські спортсмени, попри заявлену нейтральність, продовжують підтримувати війну проти України та режим Путіна

Питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2026 досі залишається актуальним. Серед так званих "нейтральних" спортсменів чимало потенційних учасників Олімпіади демонструють аж ніяк не нейтральну позицію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт УП "Чемпіон", аналітики Molfar Intelligence Institute за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" зібрали досьє на 56 російських спортсменів, які можуть поїхати на Олімпійські ігри-2026. Водночас, попри заявлену нейтральність, вони продовжують підтримувати війну проти України або публічно демонструють лояльність до режиму Путіна.

"Нейтральні" російські спортсмени

Підставою для дослідження стали їхні біографії, соціальні зв'язки та інформаційна поведінка, зокрема президентські гранти, належність до Росгвардії та поїздки в окупований Крим. Це вчергове доводить, що нейтральність росіян у спорті існує лише під час міжнародних змагань.

Також читайте: Російських та білоруських лижників не допустили до відбору на Олімпіаду і Паралімпіаду у 2026 році

До переліку спортсменів, які продемонстрували свою "нейтральну" позицію потрапили представники:

бобслею (26),

скелетону (9),

шорт-треку (6),

скі-альпінізму (5),

ковзанярського спорту (4),

фігурного катання (4),

гірськолижного спорту (2).

Критерії нейтральності від МОК

Так, згідно з критеріями нейтральності, які МОК запроваджував напередодні літніх Олімпійських ігор у Парижі, щоб отримати свій статус представники Росії та Білорусі мають:

Виступати виключно індивідуально, без представлення команди, клубу чи національної федерації РФ або Білорусі.

Не висловлюватися публічно та не демонструвати підтримку війни Росії проти України чи будь-яких інших дій держав, що суперечать Олімпійській хартії.

Не належати до збройних сил, силових або безпекових структур (Міністерство оборони, ФСБ, Росгвардія, МВС, білоруські аналоги тощо).

Не брати участі у пропагандистських заходах, пов'язаних із державними інтересами, символікою або політичними заявами Росії та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до перемир’я з Росією на час Олімпіади-2026, - МЗС

Не мати договірних, фінансових або організаційних зв'язків із державними структурами чи установами, що підпадають під санкції МОК або міжнародних органів.

Не використовувати публічні чи цифрові канали (соцмережі, ЗМІ, інтерв'ю) для просування будь-яких політичних або націоналістичних меседжів.

Підписати офіційну "Декларацію нейтральності" (Declaration of Neutrality), яка є юридично обов'язковою для спортсмена і його персоналу.

Водночас, попри чітко прописані правила, МОК не завжди забезпечує їхнє ретельне виконання. Фактична поведінка багатьох "нейтральних" атлетів із Росії свідчить про те, що чимало критеріїв порушується. Зокрема, йдеться про долученість до силових структур, отримання фінансових винагород або публічна підтримка війни в Україні.

Також читайте: Спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у зимовій Олімпіаді-2026 під "нейтральним" прапором

Варто зауважити, що МОК зберігає компромісну позицію, не забороняючи повністю виступати представникам Росії та Білорусі, попри порушення правил нейтральності, залишаючи їх під прапором AIN (individual neutral athlete).

Перелік російських спортсменів

Нижче наведено список із 56 спортсменів з Росії діяльність яких проаналізували в Molfar Intelligence Institute. Аналітики зібрали дані про публічні заяви про підтримку російської армії, підписки в соцмережах, коментарі та вподобайки під дописами на підтримку російських військових або влади, відвідування окупованих Росією території України, участь в заходах організованих владою, залученість до силових структур та інше.