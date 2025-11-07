Олімпійські Ігри-2026: російські спортсмени, попри заявлену нейтральність, продовжують підтримувати війну проти України та режим Путіна
Питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2026 досі залишається актуальним. Серед так званих "нейтральних" спортсменів чимало потенційних учасників Олімпіади демонструють аж ніяк не нейтральну позицію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт УП "Чемпіон", аналітики Molfar Intelligence Institute за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" зібрали досьє на 56 російських спортсменів, які можуть поїхати на Олімпійські ігри-2026. Водночас, попри заявлену нейтральність, вони продовжують підтримувати війну проти України або публічно демонструють лояльність до режиму Путіна.
"Нейтральні" російські спортсмени
Підставою для дослідження стали їхні біографії, соціальні зв'язки та інформаційна поведінка, зокрема президентські гранти, належність до Росгвардії та поїздки в окупований Крим. Це вчергове доводить, що нейтральність росіян у спорті існує лише під час міжнародних змагань.
До переліку спортсменів, які продемонстрували свою "нейтральну" позицію потрапили представники:
- бобслею (26),
- скелетону (9),
- шорт-треку (6),
- скі-альпінізму (5),
- ковзанярського спорту (4),
- фігурного катання (4),
- гірськолижного спорту (2).
Критерії нейтральності від МОК
Так, згідно з критеріями нейтральності, які МОК запроваджував напередодні літніх Олімпійських ігор у Парижі, щоб отримати свій статус представники Росії та Білорусі мають:
- Виступати виключно індивідуально, без представлення команди, клубу чи національної федерації РФ або Білорусі.
- Не висловлюватися публічно та не демонструвати підтримку війни Росії проти України чи будь-яких інших дій держав, що суперечать Олімпійській хартії.
- Не належати до збройних сил, силових або безпекових структур (Міністерство оборони, ФСБ, Росгвардія, МВС, білоруські аналоги тощо).
- Не брати участі у пропагандистських заходах, пов'язаних із державними інтересами, символікою або політичними заявами Росії та Білорусі.
- Не мати договірних, фінансових або організаційних зв'язків із державними структурами чи установами, що підпадають під санкції МОК або міжнародних органів.
- Не використовувати публічні чи цифрові канали (соцмережі, ЗМІ, інтерв'ю) для просування будь-яких політичних або націоналістичних меседжів.
- Підписати офіційну "Декларацію нейтральності" (Declaration of Neutrality), яка є юридично обов'язковою для спортсмена і його персоналу.
Водночас, попри чітко прописані правила, МОК не завжди забезпечує їхнє ретельне виконання. Фактична поведінка багатьох "нейтральних" атлетів із Росії свідчить про те, що чимало критеріїв порушується. Зокрема, йдеться про долученість до силових структур, отримання фінансових винагород або публічна підтримка війни в Україні.
Варто зауважити, що МОК зберігає компромісну позицію, не забороняючи повністю виступати представникам Росії та Білорусі, попри порушення правил нейтральності, залишаючи їх під прапором AIN (individual neutral athlete).
Перелік російських спортсменів
Нижче наведено список із 56 спортсменів з Росії діяльність яких проаналізували в Molfar Intelligence Institute. Аналітики зібрали дані про публічні заяви про підтримку російської армії, підписки в соцмережах, коментарі та вподобайки під дописами на підтримку російських військових або влади, відвідування окупованих Росією території України, участь в заходах організованих владою, залученість до силових структур та інше.
- Фьодоров Андрєй Ігорєвіч (Федоров Андрей Игоревич) 09.1989 - Скі-альпінізм (нейтральний)
- Філіппов Нікіта Алєксєєвіч (Филиппов Никита Алексеевич) 11.2002 - Скі-альпінізм (нейтральний)
- Якімов Павєл Алєксандрович (Якимов Павел Александрович) 07.1992 - Скі-альпінізм (нейтральний)
- Прохорова Варвара Алєксандровна (Прохорова Варвара Александровна) 12.1991 - Скі-альпінізм (нейтральна)
- Щєрбаков Мірон Артьомовіч (Щербаков Мирон Артёмович) 09.2006 - Гірськолижний спорт (недопущений)
- Коржова Ксєнія Романовна (Коржова Ксения Романовна) 30.09.2004 - Ковзанярський спорт (нейтральна)
- Саютіна Алєксандра Вадімовна (Саютина Александра Вадимовна) 05.2001 - Ковзанярський спорт (нейтральна)
- Серьогіна Єлєна Вадімовна (Серёгина Елена Вадимовна)12.2001 - Шорт-трек (нейтральна)
- Котмаков Пьотр Пєтровіч (Котмаков Петр Петрович)11.2005 - Шорт-трек (нейтральний)
- Горбачьова Аліна Дмітрієвна (Горбачева Алина Дмитриевна) 23.07.2007 - Фігурне катання (нейтральна)
- Малих Ілля Владаміровіч (Малых Илья Владимирович)08.1991 – Бобслей (на розгляді)
- Андріанов Максім Владімірович (Андрианов Максим Владимирович)02.1988 – Бобслей (на розгляді)
- Макарова Анастасія Андрєєвна (Макарова Анастасия Андреевна) 09.12.1998 - бобслей (на розгляді)
- Гумєннік Пьотр Олєговіч (Гуменник Петр Олегович) 11.04.2002 - Фігурне катання (нейтральний)
- Дікіджі Владіслав Максімовіч (Дикиджи Владислав Максимович) 22.08.2004 - Фігурне катання (нейтральний)
- Гайтюкєвіч Ростіслав Сєргєєвіч (Гайтюкевич Ростислав Сергеевич) 16.03.1994 - Бобслей (на розгляді)
- Циганова Анастасія Владіміровна (Цыганова Анастасия Владимировна) 02.06.2003 – Скелетон (на розгляді)
- Посашков Іван Міхайловіч (Посашков Иван Михайлович) 06.08.2004 - Шорт-трек (нейтральний)
- Єфімов Алєксандр Сєргєєвіч (Ефимов Александр Сергеевич) 30.07.1994 - Бобслей (на розгляді)
- Лаптєв Алєксєй Алєксандровіч (Лаптев Алексей Александрович) 13.05.1998 - Бобслей (на розгляді)
- Князєва Поліна Алєксєєена (Князева Полина Алексеевна) 10.04.2003 - Бобслей (на розгляді)
- Попов Богдан Максимівіч (Попов Богдан Максимович) 06.06.2003 – Скелетон (на розгляді)
- Рукосуєв Євгєній Олєговіч (Рукосуев Евгений Олегович) 02.09.1999 - Скелетон (на розгляді)
- Зайцев Алєксєй Ніколаєвіч (Зайцев Алексей Николаевич) 17.09.1993 - Бобслей (на розгляді)
- Кондратєнко Васілій Вʼячєславовіч (Кондратенко Василий Вячеславович) 02.09.1989 - Бобслей (на розгляді)
- Дубінко Стєпан Павловіч (Дубинко Степан Павлович) 09.03.2002 - Бобслей (на розгляді)
- Міхнєвіч Лєонід Міхайловіч (Михневич Леонид Михайлович) 17.08.2001 - Бобслей (на розгляді)
- Сєришева Вєра Міхайловна (Серышева Вера Михайловна) 12.04.1999 - Бобслей (на розгляді)
- Пєтросян Аделія Тіграновна (Петросян Аделия Тиграновна) 05.06.2007 - Фігурне катання (нейтральна)
- Трєтяков Алєксандр Владімировіч (Третьяков Александр Владимирович) 19.04.1985 – Скелетон (на розгляді)
- Віноградская Ольга Анатолєвна (Виноградская Ольга Анатольевна) 17.08.1999 – Бобслей (на розгляді)
- Жестянкін Максім Євгєнєвіч (Жестянкін Максім Євгєнєвіч) 26.02.1996 - Бобслей (на розгляді)
- Голубєв Кірілл Сєргєєвіч (Голубев Кирилл Сергеевич) 26.02.1996 - Бобслей (на розгляді)
- Мамєдова Єлєна Ельчіновна (Мамедова Елена Эльчиновна) 06.06.1994 – Бобслей (на розгляді)
- Чєрних Любов Міхайловна (Черных Любовь Михайловна) 26.11.1995 - Бобслей (на розгляді)
- Усиніна Ульяна Алєксандровна (Усынина Ульяна Александровна) 14.06.2002 – Скелетон (на розгляді)
- Іпатов Максім Алєксандровіч (Ипатов Максим Александрович) 27.02.1997 – Бобслей (на розгляді)
- Лопін Дмітрій Васілєвіч (Лопин Дмитрий Васильевич) 29.07.1991 - Бобслей (на розгляді)
- Сєргєєва Надєжда Вікторовна (Сергеева Надежда Викторовна) 13.06.1987 – Бобслей (на розгляді)
- Жеганова Анастасія Павловна (Жеганова Анастасия Павловна) 07.05.2004 - Шорт-трек (нейтральна)
- Травкін Павєл Алєксандровіч (Травкин Павел Александрович) 15.08.1997 – Бобслей (на розгляді)
- Матвєєва Анна Валєрєвна (Матвеева Анна Валерьевна) 30.11.2000 - Шорт-трек (нейтральна)
- Тюріна Поліна Алєксандровна (Тюрина Полина Александровна) 08.05.2004 – Скелетон (на розгляді)
- Саболдашев (Богданов) Ілларион Сєргєєвіч (Саболдашев (Богданов) Илларион Сергеевич) 02.05.2006 - Шорт-трек (нейтральний)
- Сємьонов Владіслав Владімірович (Семенов Владислав Владимирович) 27.06.1997 – Скелетон (на розгляді)
- Лєвашов Максім Євгєнєвіч (Левашов Максим Евгеньевич) 29.12.2004 - Скелетон (на розгляді)
- Глазкова Анна Алєксандровна (Глазкова Анна Александровна) 11.10.2002 – Бобслей (на розгляді)
- Гіріна Віталіна Владіміровна (Гирина Виталина Владимировна) 23.01.2001 - Гірськолижний спорт (недопущена)
- Кулєшов Данііл Константіновіч (Кулешов Даниил Константинович) 01.07.2001 – Бобслей (на розгляді)
- Грігорєва Анастасія Сєргєєвна (Григорьева Анастасия Сергеевна) 27.06.2001 - Ковзанярський спорт (нейтральна)
- Сальнікова Іріна Владіміровна (Сальникова Ирина Владимировна) 12.02.2004 - Ковзанярський спорт (нейтральна)
- Попов Вячєслав Євгєнєвич (Попов Вячеслав Евгеньевич) 18.04.2002 - Бобслей (на розгляді)
- Іванов Нікита Даніловіч (Иванов Никита Даниилович) 18.07.2001 - Бобслей (на розгляді)
- Тараричєнкова Аліна Едуардовна (Тарарыченкова Алина Эдуардовна) 29.03.2000 – Скелетон (на розгляді)
- Куришева Анастасія Ніколаєвна (Курышева Анастасия Николаевна) 18.03.1999 – Бобслей (на розгляді)
- Рачінськая Іріна Станіславовна (Рачинская Ирина Станиславовна) 17.10.1988 - Скі-альпінізм (нейтральна)
