УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11026 відвідувачів онлайн
Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
3 887 58

Президент ФІФА Інфантіно виступив за повернення російських спортсменів у міжнародний футбол

джанні,інфантіно

Під час конгресу УЄФА в Белграді президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що хоче якнайшвидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" 

"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.

Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – цитує пресслужба УЄФА.

Також читайте: У МЗС закликали ФІФА до публічних вибачень після зображення мапи України без Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливості повернення російських команд на турніри під егідою УЄФА у разі повного припинення вогню.

Нещодавно на конгресі УЄФА у сербському Белграді посадовці вшанували пам’ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них –– росіянин Олексій Бугаєв, якого ЗСУ ліквідували на фронті в Україні.

Автор: 

росія (65052) спорт (1618) ФІФА (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
А далі товариський матч збірної рф на кістках в Маріуполі?
Лисий п*дарас
показати весь коментар
03.04.2025 17:49
+33
Повія від футболу
показати весь коментар
03.04.2025 17:49
+30
Як довго трималася ця консерва!
показати весь коментар
03.04.2025 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як довго трималася ця консерва!
показати весь коментар
03.04.2025 17:49 Відповісти
Інфант - це дитина
но - зменьшувальне від дитини, себто,

"дитинка"

по...лять......... !
показати весь коментар
03.04.2025 18:10 Відповісти
Там зменшувальний суфікс -іно. Із закінченням на "о", значить, чоловічого роду. Якщо -іна, значить, жіночого.
Наприклад, слово "*******". Це іноземне слово означає маленьку *****. Ну, може й не маленьку.

Філологія така цікава наука. Особливо етимологія слів. )))
показати весь коментар
03.04.2025 18:48 Відповісти
А далі товариський матч збірної рф на кістках в Маріуполі?
Лисий п*дарас
показати весь коментар
03.04.2025 17:49 Відповісти
Повія від футболу
показати весь коментар
03.04.2025 17:49 Відповісти
підарасіна...
показати весь коментар
03.04.2025 17:49 Відповісти
Інфантіно заявив, що хоче якнайшвидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.

Нічо, нічо...
Не тіко ти у світі і інфантильний, і м'якоголовий!
показати весь коментар
03.04.2025 17:49 Відповісти
Ну ось чому, майже всі моральні покідьки та пропарашні цапи та схожий на пеніс?
показати весь коментар
03.04.2025 17:50 Відповісти
100%
показати весь коментар
03.04.2025 17:55 Відповісти
Інфантіно - дитиночка
показати весь коментар
03.04.2025 18:12 Відповісти
Його ***** покусало.

показати весь коментар
03.04.2025 18:01 Відповісти
А що з в'ялим робити? Тільки язик і рятує)))))
показати весь коментар
03.04.2025 21:12 Відповісти
оцей член інфантіно ,хай приїде до України , та побачить Бучу та взагалі все шо накоїла русня , італійська пеца ді мерда !!!
показати весь коментар
03.04.2025 17:50 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 17:53 Відповісти
З ким цей поц хоче об'єднуватися, з кривавими вбивцями ?
показати весь коментар
03.04.2025 17:53 Відповісти
Це відбувається, тому що давно не пNздили.
показати весь коментар
03.04.2025 17:54 Відповісти
параша наполегливо працює по всим напрямкам, треба це визнати! на відміну від нас.
показати весь коментар
03.04.2025 17:54 Відповісти
хто ж зараз у владі України?
показати весь коментар
03.04.2025 17:57 Відповісти
Тому що пуйло відстоює свої інтереси,а які інтереси можуть бути у ЗЕ?Це тупа мавпочка,яка прийшла до влади не без допомоги пуйла.
показати весь коментар
03.04.2025 17:59 Відповісти
і най виходять на поле у футболках з надписом "Берлин наш! могём павтарить!"...
показати весь коментар
03.04.2025 17:54 Відповісти
відправною точкою дискваліфікації росії стали заяви національних федерацій що вони бойкотуватимуть матчі з росією і обвал таких заяв змусив фіфа та уєфа попросити росію на вихід.
сша не є членом уєфа.
тому цікаво яка псина перша зрадить та зіграє з кацапами.
показати весь коментар
03.04.2025 17:59 Відповісти
Избушка, избушка, повернись к лесу передом к )(уйлу задом и немного нагнись. )(уйла Інфантіна в усі дири ...
показати весь коментар
03.04.2025 18:00 Відповісти
У цьому є сенс... Тим більше, рейтинг у рашки упав суттєво, тобто починати їм треба буде з ранніх етапів відбору і грати з усілякими Баррі Таун чи Лєвскі...
показати весь коментар
03.04.2025 18:12 Відповісти
Дуче ! якої ти крові , ми знаємо.
показати весь коментар
03.04.2025 18:00 Відповісти
У мафії одна кров - гроші. А так він швейцарець. Вони і в Гітлера колись гроші брали.

показати весь коментар
03.04.2025 18:04 Відповісти
тоді це багато ппояснює
показати весь коментар
03.04.2025 18:20 Відповісти
Гроші, хоть і в КРОВІ, від *****, за так званий «СПОРТ», це уже, як вирок, продажній СИСТЕМІ на футболі!
«Палітікай, не інтєрєсуються», виключно грошима, на купівлю м'ячів?
показати весь коментар
03.04.2025 18:02 Відповісти
хто представляє україну у фіфа?
те ж якийсь зелений дегенерат військово футбольної адміністрації?
де наші вимоги?
де вимоги наших "партнерів"?
показати весь коментар
03.04.2025 18:03 Відповісти
Що, підрило, байстрюків нема чим годувати???
показати весь коментар
03.04.2025 18:05 Відповісти
Це недоліки нашого законодавства, як щоб наши депутати прийняли умовно закон . який приривняв би цих ***** як Інфантіно до людей які своїми заявами підтримують вбивство(геноцид) Українців і відкрили проти нього в Україні крімінальне провадження з поданням оного в міжнародний розшук (і не важно що його не хто не видасть),то більш ***** просто мовчало б на всяк випадок бо дуже неприємно коли в страні яка є жертвою агресії ти офіційно на рівні злочинця.
показати весь коментар
03.04.2025 18:05 Відповісти
ну хотелки это ее не все. Но вброс сделан.
показати весь коментар
03.04.2025 18:05 Відповісти
Дебил ты лысый!

А что, если даже закончится война, такие преступления можно простить?

Засранцы вы, а не цивилизованные люди, нужно. чтобы вас так бомбили, убивали и грабили, а мы

потом посмотрели бы, будете вы прощать или нет.
показати весь коментар
03.04.2025 18:06 Відповісти
Мы тоже хочем вернутся на свои стадионы в Донецк, Луганск и Симферополь и смотреть как играют наши команды!! Какая ***** рожает таких идиотов?!?!
показати весь коментар
03.04.2025 18:11 Відповісти
Взяв
показати весь коментар
03.04.2025 18:13 Відповісти
А він не каже скліьки кацапня йому забашляла?
показати весь коментар
03.04.2025 18:13 Відповісти
Он наверное забыл,с чего все началось,что поляки и шведы отказались с ними играть,и только тогда ФИФА раздуплилось и исключило их.Люди просто не хотят с ними срать играть на одном поле.
показати весь коментар
03.04.2025 18:13 Відповісти
Уйобок, на ..уй тебе і твої монголоїдних друзів!!! Грошами запахло!!!
показати весь коментар
03.04.2025 18:13 Відповісти
********** проблядь этот инфантино!
показати весь коментар
03.04.2025 18:16 Відповісти
Толєрант, **** мордою б по згарищах Українських міст повозити щоб шкіра з лисої макітри відскальпувалася .
показати весь коментар
03.04.2025 18:17 Відповісти
Падло. Щоб ти вдавився тим кацапським баблом. Цей світ прогнив наскрізь.
показати весь коментар
03.04.2025 18:21 Відповісти
А ще ху....ло обіцяє чемодан подарувати, та піскова іноді для його чистки посилати
показати весь коментар
03.04.2025 18:26 Відповісти
Хтось картку поповнив
показати весь коментар
03.04.2025 18:23 Відповісти
Я розумію якщо би ху....лостан мав би достойну команду, а не спортсменів вбивць, котрі якщо не можуть заробляти у спорті йдуть заробляти вбивствами. А так, з цими футболістами, як в піснях - отряд не заметил потери бойца....
показати весь коментар
03.04.2025 18:24 Відповісти
Джанни любит скорость....
показати весь коментар
03.04.2025 18:35 Відповісти
Дефектіно є дефектіно - і тут нічого не вдієш!
показати весь коментар
03.04.2025 18:40 Відповісти
Скільки живу - стільки борюся з цим світовим злом і злочином - футболом, мать його. Я НЕ ХОЧУ, щоб за мої податки бігали по полю кучі кретинів і інвалідів. Суркіси скільки вкрали, можк нагдати про уроки футболу в школах... уроків так і не сталося, а гроші ********... навіть м'ячі прислали, шкода не зберііглося, фізрук показав - два удари і пи-цб м'ячеві.... Так і тут - кацапи купили чергового ********.... що нового?????
показати весь коментар
03.04.2025 18:46 Відповісти
Ех, якби футбол був єдиним "світовим злом"... Тут грають по-крупному.

показати весь коментар
03.04.2025 19:12 Відповісти
інфантіно відсмоктав у ***** і ще хоче відсмоктати
показати весь коментар
03.04.2025 19:16 Відповісти
Бойкот? Бойкот... БОЙОКТ!!!! І нехай грають себе в анус!!!
показати весь коментар
03.04.2025 19:42 Відповісти
сволочь продажная
показати весь коментар
03.04.2025 19:54 Відповісти
Замsсть виробницьтва метану та фотонів з монітору - кожен може зайти безпосередньо до Інфантіно і FIFA і реально виказати все що думає цим уйобкам... https://x.com/fifamedia/status/1907734639982039327
показати весь коментар
03.04.2025 19:56 Відповісти
Негайно перевірте всі його банківські транзакції.
показати весь коментар
03.04.2025 20:20 Відповісти
іпанутий
воно не знає
що англійці придумали футбол
щоби принизити мацкалів
показати весь коментар
03.04.2025 20:27 Відповісти
Вірно - який же футбол без кацапні! Незмінні претенденти на чемпіонів світу були... Продажні суки!
показати весь коментар
03.04.2025 21:39 Відповісти
Як же їм хочеться кацапських грошей! Щоби вам поперек горла стали оці гроші, світові ви воші.
показати весь коментар
04.04.2025 00:17 Відповісти
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою тупу бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показати весь коментар
04.04.2025 00:51 Відповісти
Нереально - УЄФА проти.
показати весь коментар
04.04.2025 01:20 Відповісти
 
 