Президент ФІФА Інфантіно виступив за повернення російських спортсменів у міжнародний футбол

Під час конгресу УЄФА в Белграді президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що хоче якнайшвидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.

Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – цитує пресслужба УЄФА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливості повернення російських команд на турніри під егідою УЄФА у разі повного припинення вогню.

Нещодавно на конгресі УЄФА у сербському Белграді посадовці вшанували пам’ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них –– росіянин Олексій Бугаєв, якого ЗСУ ліквідували на фронті в Україні.