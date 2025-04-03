Президент ФІФА Інфантіно виступив за повернення російських спортсменів у міжнародний футбол
Під час конгресу УЄФА в Белграді президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що хоче якнайшвидшого повернення РФ у міжнародні футбольні змагання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.
Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – цитує пресслужба УЄФА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає можливості повернення російських команд на турніри під егідою УЄФА у разі повного припинення вогню.
Нещодавно на конгресі УЄФА у сербському Белграді посадовці вшанували пам’ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них –– росіянин Олексій Бугаєв, якого ЗСУ ліквідували на фронті в Україні.
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но - зменьшувальне від дитини, себто,
"дитинка"
по...лять......... !
Наприклад, слово "*******". Це іноземне слово означає маленьку *****. Ну, може й не маленьку.
Філологія така цікава наука. Особливо етимологія слів. )))
Лисий п*дарас
Нічо, нічо...
Не тіко ти у світі і інфантильний, і м'якоголовий!
сша не є членом уєфа.
тому цікаво яка псина перша зрадить та зіграє з кацапами.
«Палітікай, не інтєрєсуються», виключно грошима, на купівлю м'ячів?
те ж якийсь зелений дегенерат військово футбольної адміністрації?
де наші вимоги?
де вимоги наших "партнерів"?
А что, если даже закончится война, такие преступления можно простить?
Засранцы вы, а не цивилизованные люди, нужно. чтобы вас так бомбили, убивали и грабили, а мы
потом посмотрели бы, будете вы прощать или нет.
сратьиграть на одном поле.
воно не знає
що англійці придумали футбол
щоби принизити мацкалів