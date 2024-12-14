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У МЗС закликали ФІФА до публічних вибачень після зображення мапи України без Криму

МЗС закликає ФІФА до вибачень на тлі скандалу карти без Криму

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала мапу України без тимчасово окупованого Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це, закликавши до вибачень. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис речника відомства Георгія Тихого в соцмережі Х.

Тихий наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.

"Перекроївши міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли всупереч міжнародному праву, але й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочинну агресію проти України", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що 13 грудня у Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Під час цього показали карту України без тимчасово окупованого Росією Криму.

Дивіться також: ФІФА показала карту України без окупованого Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026. ФОТО
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Топ коментарі
+5
Вони це спеціально зробили-ніякої помилки там не має-ніхто вибачатись не буде
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14.12.2024 21:48
+3
Ту ********* лише бабло цікавить. "Спорт" вже давно став чисто комерційною справою. Правильно кажуть: фізкультура - це коли сам бігаєш, а "спорт" - це на дивані з пивом перед телевізором.
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14.12.2024 22:57
+2
у наступному році ФІФА передбачить фінансування на переробку мап України. Там за цим слідкують.
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14.12.2024 20:59
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у наступному році ФІФА передбачить фінансування на переробку мап України. Там за цим слідкують.
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14.12.2024 20:59 Відповісти
Ту ********* лише бабло цікавить. "Спорт" вже давно став чисто комерційною справою. Правильно кажуть: фізкультура - це коли сам бігаєш, а "спорт" - це на дивані з пивом перед телевізором.
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14.12.2024 22:57 Відповісти
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14.12.2024 20:56 Відповісти
ФІФА -Україні білорусь "прималювали",там повні придурки сидять.
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14.12.2024 21:17 Відповісти
А в суд подать - Украина против ФИФЫ?
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14.12.2024 21:29 Відповісти
Вони це спеціально зробили-ніякої помилки там не має-ніхто вибачатись не буде
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14.12.2024 21:48 Відповісти
спорт внє палітікі... А останнім часом спортивні організації як посібники рашизму...
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14.12.2024 22:17 Відповісти
так розумію це була мапа ФІФА,
і з окупованх теріторій жодна аквафрешна кріса не має бути в збірній України, нє?
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14.12.2024 22:52 Відповісти
і не то шо б там були достойні, вищє рівня Боршяговкі,
але процедура є процедура...
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14.12.2024 23:06 Відповісти
вибачень??? 1 млн доларів компенсації. Яких вибачень???
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14.12.2024 23:26 Відповісти
Страх у ціх організацій від перших днів війни пройшов і вони не соромляться у відкриту підтримувати російських спортсменів і ігнорувати Україну.
Тому потрібно ввести поняття РАША- ТЕРРОРИСТ. І що дружба з терористами буде мати наслідки
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15.12.2024 00:10 Відповісти
Як вибачення, можна надрукувати карту України з Брянською, Курською, Білогородською, Орловською та Кубанськими областями.
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15.12.2024 07:27 Відповісти
 
 