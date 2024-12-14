У МЗС закликали ФІФА до публічних вибачень після зображення мапи України без Криму
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала мапу України без тимчасово окупованого Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це, закликавши до вибачень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис речника відомства Георгія Тихого в соцмережі Х.
Тихий наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.
"Перекроївши міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли всупереч міжнародному праву, але й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочинну агресію проти України", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що 13 грудня у Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Під час цього показали карту України без тимчасово окупованого Росією Криму.
Будь ласка, зачекайте...
і з окупованх теріторій жодна аквафрешна кріса не має бути в збірній України, нє?
але процедура є процедура...
Тому потрібно ввести поняття РАША- ТЕРРОРИСТ. І що дружба з терористами буде мати наслідки