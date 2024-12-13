УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12330 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 540 25
жеребкування (18) Крим (14079) ФІФА (104) війна в Україні (1102)

ФІФА показала карту України без окупованого Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026. ФОТО

Сьогодні, 13 грудня, у Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Під час цього показали карту України без тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, під час жеребкування у ФІФА нагадали глядачам, які збірні не можуть зіграти один з одним із політичних причин, зокрема Україна та Білорусь. 

На карті було показано Україну, проте окупований Крим не було позначено як частину території країни.

Жеребкування на ЧС-2026: ФІФА показала Україну без Криму

Зазначимо, що до відбірного турніру Росію не було допущено, а Україну розвели по різних групах зі збірною Білорусі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФІФА допустила збірні Росії з футболу до 17 років на міжнародні змагання в нейтральному статусі

Жеребкування на Чемпіонат Світу 2026 

Нагадаємо, 13 грудня у Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому бере участь збірна України.

Україна потрапила до другого кошика, який і визначає її потенційних суперників. Формат передбачає 12 відбіркових груп, з яких переможці груп вийдуть напряму, а ще чотири місця розіграють у плей-офф та через Лігу націй.

Сам Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший турнір з 48 командами у фінальному раунді.

Читайте також: ФІФА розглядає можливість скасування повної заборони на участь РФ у міжнародних змаганнях

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Потужна робота єрмаківського МЗС.
показати весь коментар
13.12.2024 17:11
+13
Фифа ето та ***************** организация которая проводила чемпионат на территории Сосии в то время когда рашисты в Украине ели и насиловали детей?
показати весь коментар
13.12.2024 17:19
+5
План Зеленського від 2019 в дії
показати весь коментар
13.12.2024 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👏👏👏
показати весь коментар
13.12.2024 17:10 Відповісти
Потужна робота єрмаківського МЗС.
показати весь коментар
13.12.2024 17:11 Відповісти
План Зеленського від 2019 в дії
показати весь коментар
13.12.2024 17:21 Відповісти
Пуйло посміхнулося
показати весь коментар
13.12.2024 17:11 Відповісти
Україна попала в групу з командами Франція або Хорватія (хто з них буде відомо у березні), Ісландія, Азербайджан.
показати весь коментар
13.12.2024 17:13 Відповісти
Апять, нЄлЄпая АшиПка...
показати весь коментар
13.12.2024 17:15 Відповісти
Фифа ето та ***************** организация которая проводила чемпионат на территории Сосии в то время когда рашисты в Украине ели и насиловали детей?
показати весь коментар
13.12.2024 17:19 Відповісти
виходячи з цього вони "лише" спонсори тероризму
показати весь коментар
13.12.2024 17:23 Відповісти
Зачекайте. Зараз Ердоган розсмакує Сирію, він і Кирим проковтне(цапні приготуватись))
показати весь коментар
13.12.2024 17:22 Відповісти
Так до 1774 року ( допоки їх не окупувала рашка),не тільки Крим ,а й все Північне Причорнономор"я входило до складу тодішньої Османської імперії ,так що нічого дивного я в цьому не бачу.
показати весь коментар
13.12.2024 17:32 Відповісти
Чесно? Україна завинила кримли. За 30 років вони так і не стали власниками півострова. Були, як небажаною дитиною, невісткою у власній оселі, мусора руйнували їх оселі, місцеві владоможці обмежували в правах.
показати весь коментар
13.12.2024 17:38 Відповісти
Так і Україна не була повністю власником півострова ,бо там розсташований Чорноморський флот ,та й більшість населення Криму - етнічні кацапи ,я взагалі дивуюсь ,як Україна втримала Крим до 2014 року.
показати весь коментар
13.12.2024 17:45 Відповісти
мабуть тому зараз ваші нещасні киримли чудово воюють на стороні росії
показати весь коментар
13.12.2024 18:10 Відповісти
А яка нація не має своїх зрадників? Ті ж кадирівці. По Карпатах бігали україномовні "істребки" і робили провокації. Так і кримли. Хтось замордований в катівнях, а Умєров гадить і краде
показати весь коментар
13.12.2024 21:22 Відповісти
Там щей сербія показана разом з Косово та Воєводиною.
показати весь коментар
13.12.2024 17:24 Відповісти
Там все вірно, вони виділили, що Україна не може потрапити в одну групу з бульбашками, серп і молот з косоварами, а гішпанці з гіблими алтарами. Ось лише Крим "забули" затінити
показати весь коментар
13.12.2024 17:58 Відповісти
Хто платить, той і малює карту.
показати весь коментар
13.12.2024 17:26 Відповісти
Там взагалі чорті шо показано а не Україна
показати весь коментар
13.12.2024 17:29 Відповісти
Точно. Якесь Велике князівство Литовське на стероїдах.
показати весь коментар
13.12.2024 21:07 Відповісти
Буде офіційне вибачення з боку фіфи?
показати весь коментар
13.12.2024 17:30 Відповісти
Лихо то яке! Через пів року без окупованих теріторій почнут мапу робити і показувати, бо так трамп вирішив (поки що ні, но до того іде)
показати весь коментар
13.12.2024 17:30 Відповісти
А от спробували б вони зробити таке з мапою США, без Аляски....
А в виборі між Україною, та кровавими грошима з ерефії, корупційні спортчиновники роблять уже звичний для них вибір.
показати весь коментар
13.12.2024 17:32 Відповісти
А шо там з рєакцієй Пазікова на такий зашквар фіфи???
показати весь коментар
13.12.2024 17:34 Відповісти
Судя по этой карте сябров уже присоединили к Украине 🤣
показати весь коментар
13.12.2024 17:37 Відповісти
фсбешка працює
показати весь коментар
13.12.2024 18:16 Відповісти
 
 