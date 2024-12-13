ФІФА показала карту України без окупованого Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026. ФОТО

Сьогодні, 13 грудня, у Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Під час цього показали карту України без тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, під час жеребкування у ФІФА нагадали глядачам, які збірні не можуть зіграти один з одним із політичних причин, зокрема Україна та Білорусь.

На карті було показано Україну, проте окупований Крим не було позначено як частину території країни.

Зазначимо, що до відбірного турніру Росію не було допущено, а Україну розвели по різних групах зі збірною Білорусі.

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Жеребкування на Чемпіонат Світу 2026

Нагадаємо, 13 грудня у Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому бере участь збірна України.

Україна потрапила до другого кошика, який і визначає її потенційних суперників. Формат передбачає 12 відбіркових груп, з яких переможці груп вийдуть напряму, а ще чотири місця розіграють у плей-офф та через Лігу націй.

Сам Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший турнір з 48 командами у фінальному раунді.

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