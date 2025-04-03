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Новини Ліквідація російських окупантів
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УЄФА вшанував пам’ять ексфутболіста збірної РФ Бугаєва, ліквідованого на війні в Україні

Пам’ять російського окупанта Олексія Бугаєва вшанували хвилиною мовчання в УЄФА

На конгресі УЄФА у сербському Белграді посадовці вшанували пам’ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них –– росіянин Олексій Бугаєв, якого ЗСУ ліквідували на фронті в Україні. 

Про це повідомляє видання Tribuna, інформує Цензор.НЕТ.

Так, перед початком засідання президент УЄФА Александер Чеферін запропонував ушанувати хвилиною мовчання всіх футболістів, тренерів і суддів, хто помер у 2024 році: "Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі".

Серед них опинився Олексій Бугаєв — колишній гравець збірної Росії по футболу, якого у грудні 2024 року ліквідували ЗСУ.

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Бугаєва у вересні 2024 року засудили до 9 років і 6 місяців колонії суворого режиму за збут наркотиків у РФ. Після винесення вироку він уклав контракт із Міноборони РФ і пішов воювати проти України, щоб отримати помилування.

Олексій Бугаєв: УЄФА вшанував ліквідованого російського окупанта

Упродовж хвилини мовчання в УЄФА вшанували також і померлих українських футбольних діячів – колишнього тренера збірної Михайла Фоменка, а також тренерів Анатолія Конькова й Володимира Лазаренка та арбітра Андрія Щепотьєва.

Після переліку померлих українців УЄФА та її члени висловили щирі співчуття Українській асоціації з футболу та "всім тим в Україні, хто втратив близьких".

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Автор: 

ліквідація (3905) росія (65052) УЄФА (151) футболіст (144)


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Топ коментарі
+12
Не думаю, що УЕФА розбиралася, при яких обставинах здох той чи інший бугаєв. Скорійше за все національні фітбольні ассоціації подали перелік тих, хто пішов з життя і їх просто включили до загального списку. Не шукайте зраду там, де її немає.
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03.04.2025 15:20
+6
главное что играешь в футбол, а то что дилер и убийца то пофиг
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03.04.2025 15:20
+5
УЄФА як і фіфа куплені ****** з усім своїм гнилим лівером.
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03.04.2025 15:21
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Не думаю, що УЕФА розбиралася, при яких обставинах здох той чи інший бугаєв. Скорійше за все національні фітбольні ассоціації подали перелік тих, хто пішов з життя і їх просто включили до загального списку. Не шукайте зраду там, де її немає.
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03.04.2025 15:20 Відповісти
це якийсь мацковський патріархат. Усі гріхи скостив
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03.04.2025 15:37 Відповісти
Серби 3.1415дарасьі по жизни. Всю свою історію. Погуглі.
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03.04.2025 22:10 Відповісти
главное что играешь в футбол, а то что дилер и убийца то пофиг
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03.04.2025 15:20 Відповісти
ну, с blm шизофрения была та же
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03.04.2025 16:10 Відповісти
УЄФА як і фіфа куплені ****** з усім своїм гнилим лівером.
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03.04.2025 15:21 Відповісти
Днище - під×уйловики вшанували кацапського наркоділера-терориста. Треба було викласти світлини з Бучі, щоб всі бачили, яку скотину покидьки вшановують.
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03.04.2025 15:23 Відповісти
Ну там никто не вникал, кто ,где и как из кацапов подох, а братушки ватные подсуетились, надо подать ноту протеста.
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03.04.2025 15:24 Відповісти
МЗС це ваша робота, направляйте цим невігласам лист з поясненням , що цей фашист окупант України ...
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03.04.2025 15:30 Відповісти
А цей Бугаєв за кого грає: за кобзона чи за маслякова?
П.С.
В УЕФА такі ж покидьки, як і в ООН, МАГАТЕ, Червоному Хресті і Ватикані.....
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03.04.2025 15:36 Відповісти
Ага... "Спорт поза політикою"... От тільки забули іншше гасло : "О, спорт! Ти - мир!"
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03.04.2025 15:46 Відповісти
З такими розкладами і допуск москалів до змагань не за горами, хоча, хто з притомних гратиме з підорами.
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03.04.2025 16:10 Відповісти
спокійно гратимуть
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03.04.2025 16:12 Відповісти
Я думаю УЕФА тут не при чём, это сербия подсуетилась, она же ходит в путлеровских холуях и холопах.
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03.04.2025 16:11 Відповісти
Хіба можна вважати футболістом торговця наркотой? Це лайно перекреслює всі його спортивні досягнення.
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03.04.2025 16:17 Відповісти
В голові у них м'яч замість мізків.
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03.04.2025 16:37 Відповісти
Чеферін ще той скотиняка .. десь наче вже агітував за повернення лаптів в Єврокубки .. Земляк Фіцо доречі .
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03.04.2025 16:47 Відповісти
Платіні тоді орден легіону за махінації уєфа.
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03.04.2025 18:00 Відповісти
Ось й хлопчик у трусиках знайшовся
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03.04.2025 21:12 Відповісти
 
 