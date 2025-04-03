УЄФА вшанував пам’ять ексфутболіста збірної РФ Бугаєва, ліквідованого на війні в Україні

На конгресі УЄФА у сербському Белграді посадовці вшанували пам’ять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них –– росіянин Олексій Бугаєв, якого ЗСУ ліквідували на фронті в Україні.

Про це повідомляє видання Tribuna, інформує Цензор.НЕТ.

Так, перед початком засідання президент УЄФА Александер Чеферін запропонував ушанувати хвилиною мовчання всіх футболістів, тренерів і суддів, хто помер у 2024 році: "Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі".

Серед них опинився Олексій Бугаєв — колишній гравець збірної Росії по футболу, якого у грудні 2024 року ліквідували ЗСУ.

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Бугаєва у вересні 2024 року засудили до 9 років і 6 місяців колонії суворого режиму за збут наркотиків у РФ. Після винесення вироку він уклав контракт із Міноборони РФ і пішов воювати проти України, щоб отримати помилування.

Упродовж хвилини мовчання в УЄФА вшанували також і померлих українських футбольних діячів – колишнього тренера збірної Михайла Фоменка, а також тренерів Анатолія Конькова й Володимира Лазаренка та арбітра Андрія Щепотьєва.

Після переліку померлих українців УЄФА та її члени висловили щирі співчуття Українській асоціації з футболу та "всім тим в Україні, хто втратив близьких".

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