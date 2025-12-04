РУС
Новости Возвращение команд России в УЕФА
Самбисты из РФ и Беларуси снова смогут выступать под своими флагами

FIAS разрешила РФ и Беларуси вернуться с флагами и гимнами

Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте федерации.

Ограничения отменили для всех возрастных категорий

В октябре FIAS сняла ограничения на юниорском уровне, а теперь Исполком провел заседание и распространил это решение на все возрастные категории самбистов.

Таким образом, с 1 января спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах под своими флагами и с гимнами.

Позиция FIAS и роль ее российского президента Василия Шестакова

В FIAS назвали свою позицию "убеждением, что спорт должен оставаться вне политики". С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, федерация не отстранила представителей страны-оккупанта, а сразу предоставила им нейтральный статус.

Президентом Международной федерации самбо является 72-летний россиянин Василий Шестаков из партии "Единая Россия". Он контролирует всю деятельность FIAS с 2009 года.

Напомним, 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.

Скоро Україні заборонять виступати під своїм прапором
04.12.2025 16:47 Ответить
підараси.....
04.12.2025 16:51 Ответить
Бабло кацапсяче їм не воняє... Не здивуюсь, що скоро Україні заборонять виступати на змаганнях...
04.12.2025 16:56 Ответить
Скоро Україні заборонять виступати під своїм прапором
04.12.2025 16:47 Ответить
Може бути, тоді резидент Міжнародної федерації самбо росіянин шестаков стане героєм ху....лостану, і мультимільйонером, а був би молодше, то і коханцем ху....ла
04.12.2025 17:44 Ответить
Chio padelaiesh , u sportsmenov v balshinstve umstvennih spasobnastei tak sibe ...🤷‍♂️
04.12.2025 16:51 Ответить
підараси.....
04.12.2025 16:51 Ответить
Ну так ***** ж самбіст і дзюдоїст. Тому не дивно
04.12.2025 16:55 Ответить
З )(уйла такий самбіст як з гівна куля.
04.12.2025 17:06 Ответить
А ще він великий розвідник, він сам це казав
04.12.2025 17:39 Ответить
Перейменувати FIAS - в федерацію мародерів, вбивць, насильників.
04.12.2025 16:56 Ответить
Бабло кацапсяче їм не воняє... Не здивуюсь, що скоро Україні заборонять виступати на змаганнях...
04.12.2025 16:56 Ответить
Демократичні цінності.
"О спорт, тИ- мір. Кацапський"
04.12.2025 16:57 Ответить
Бидло всього світу любить кацапське бабло , хотя
воно і в крові😠
04.12.2025 17:02 Ответить
валити ваську потрібно
04.12.2025 17:07 Ответить
Згоден +++
04.12.2025 17:09 Ответить
Самбо - це боротьба без зброі , ось кацапня там і рулить
04.12.2025 17:14 Ответить
Ось вам і санкції і міжнародні закони. Як же я буду радіти коли хтось підірве всю ту шоблу і призивати до миру з терористами
04.12.2025 17:09 Ответить
С футболом была бы та же херня,если бы поляки,а потом шведы не отказались выходить на поле против кацапов.Тогда уже и ФИФА раздуплилась и запретила выступления рашки.Самбистам никто не мешает поступить так же,и если федерация не захочет оставться без спортсменов,то быстренько отзовет это решение.
04.12.2025 17:11 Ответить
"самбо"-"самооборона бєз оружія",це взагалі кацапсяче гівно із кацапом-головою федерації,я взагалі дивуюсь як вони у 2022 році заборонили козлорилим та бульбашским ************** виступати під своїм ганчір'ям.
04.12.2025 17:21 Ответить
Ще ж обов'язково кацапи демонстративно відправлятимуть на змагання еліту - вєтєранов есвео.
04.12.2025 17:12 Ответить
Окрім самбо, ще є інші російські національні ігри - бірюльки та городкі.
Дайош міжпланетні змагання з бірюлєк під гімном "славься атєчєство наше свабодноє"!!!
04.12.2025 17:25 Ответить
Одне питання скільки це коштувало і хто платив за бульбастан, ху....до, або Сі
04.12.2025 17:36 Ответить
от повезло самбістам ЦСКА. Тепер кому кінцівку ще не відірвало, то є шанс повернутись на гражданку для тренувань.
А потім після шестакова президентом знов оберуть якогось старого російського сємічасного, а потім восьмьоркіна, потім дєвятаєва... І весь цей час кацапи будуть вже років десять воювати з Європою.
Світ ******** остаточно.
04.12.2025 18:03 Ответить
Кацапня потихеньку виходить з ізоляції. Цікаво, хто з єврогеїв перший побіжить цілуватися з ****** після війни? Ну Орбан, Фіцо - це классика, але думаю, інші теж побіжать.
04.12.2025 18:05 Ответить
 
 