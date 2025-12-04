Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте федерации.

Ограничения отменили для всех возрастных категорий

В октябре FIAS сняла ограничения на юниорском уровне, а теперь Исполком провел заседание и распространил это решение на все возрастные категории самбистов.

Таким образом, с 1 января спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах под своими флагами и с гимнами.

Позиция FIAS и роль ее российского президента Василия Шестакова

В FIAS назвали свою позицию "убеждением, что спорт должен оставаться вне политики". С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, федерация не отстранила представителей страны-оккупанта, а сразу предоставила им нейтральный статус.

Президентом Международной федерации самбо является 72-летний россиянин Василий Шестаков из партии "Единая Россия". Он контролирует всю деятельность FIAS с 2009 года.

Напомним, 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.