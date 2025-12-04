Самбисты из РФ и Беларуси снова смогут выступать под своими флагами
Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте федерации.
Ограничения отменили для всех возрастных категорий
В октябре FIAS сняла ограничения на юниорском уровне, а теперь Исполком провел заседание и распространил это решение на все возрастные категории самбистов.
Таким образом, с 1 января спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах под своими флагами и с гимнами.
Позиция FIAS и роль ее российского президента Василия Шестакова
В FIAS назвали свою позицию "убеждением, что спорт должен оставаться вне политики". С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, федерация не отстранила представителей страны-оккупанта, а сразу предоставила им нейтральный статус.
Президентом Международной федерации самбо является 72-летний россиянин Василий Шестаков из партии "Единая Россия". Он контролирует всю деятельность FIAS с 2009 года.
Напомним, 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о возвращении российским спортсменам национального флага, а также гимна.
Демократичніцінності.
"О спорт, тИ- мір. Кацапський"
воно і в крові😠
Дайош міжпланетні змагання з бірюлєк під гімном "славься атєчєство наше свабодноє"!!!
А потім після шестакова президентом знов оберуть якогось старого російського сємічасного, а потім восьмьоркіна, потім дєвятаєва... І весь цей час кацапи будуть вже років десять воювати з Європою.
Світ ******** остаточно.