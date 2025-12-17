Українці братимуть участь у турнірах, де росіяни та білоруси виступатимуть під своєю символікою: Ми й так багато втратили, - Гутцайт

Українські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі під власною національною символікою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП. Чемпіон", про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону.

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Що відомо?

Так, зазначається, що рішення найближчим часом має затвердити Міністерство молоді та спорту України.

За словами Гутцайта, буде створено комісія, яка розглядатиме, куди їздитимуть українські спортсмени та як вони поводитимуться.

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"Я вважаю, що нам потрібно брати участь у всіх міжнародних змаганнях. Майже чотири роки йде війна, ми й так багато втратили у спорті: більш як 600 спортивних об'єктів втрачено. Наші спортсмени страждають у підготовці до міжнародних змагань, ми бачимо, скільки дітей втратили у дитячо-юнацьких школах, скільки дітей з батьками поїхали за кордон.

Тому треба брати участь у цих змаганнях. Звісно, що так, як і вирішили перед цим: не тиснемо руки, не стоїмо поруч з п'єдесталом, питання спільного фото взагалі не підіймаємо – це заборонено, це всі спортсмени розуміють, вони вже обізнані та знають, як треба себе вести на міжнародних змаганнях", – сказав президент НОК.

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Що передувало?