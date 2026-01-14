РУС
Сборная России не выступит на Олимпийских играх-2026 в прыжках с трамплина

Олимпийские игры-2026

Сборная России по прыжкам с трамплина фактически потеряла возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о требованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS): для участия в международных стартах необходимо пройти 3D-сканирование и чипирование соревновательных комбинезонов в установленные сроки.

Визовые ограничения сорвали допуск к Олимпиаде

Согласно требованиям FIS, для участия в международных соревнованиях спортсмены должны в определенные сроки пройти 3D-сканирование и чипирование соревновательных комбинезонов. Несмотря на то, что федерация продлила дедлайн до 12 января, российские прыгуны так и не смогли прибыть в Европу.

Без выполнения этих процедур участие в соревнованиях стало невозможным. Формально квоты, которые FIS ранее предоставила после обращения в Спортивный арбитражный суд, остались в силе: три у мужчин и одна у женщин. Однако реализовать их команда не смогла именно из-за визовых ограничений.

Реакция тренера и дальнейшие планы

Главный тренер сборной России Евгений Плехов заявил, что команда безрезультатно ждала визы с конца декабря. Альтернативные варианты, в частности участие в стартах за пределами Европы, не решали проблему допуска.

"Мы ждали визы с конца декабря, но так и не смогли выполнить все технические требования для участия в международных стартах", — пояснил тренер.

По его словам, в нынешней ситуации сборная сосредоточится на внутренних соревнованиях и будет пытаться найти другие возможности для участия в международных стартах до завершения сезона.

  • Ранее также сообщалось, что Международный олимпийский комитет запретил использование флага России и другой российской символики среди зрителей на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Хай стрибають на Ельбрусі... Туди у них вільний доступ. І проводять власну Олімпіаду... І заберуть всі нагороди собі... Путін власноручно їх розподілить між ними...
14.01.2026 00:48
та взагалі пох

хоч хай передохне та вся збірна паРаши разом з паРашею
14.01.2026 01:03
Нехайм у Iпiнь стрибають - накобздон на Стiксi чекатиме...
14.01.2026 01:19
 
 