Сборная России не выступит на Олимпийских играх-2026 в прыжках с трамплина
Сборная России по прыжкам с трамплина фактически потеряла возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о требованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS): для участия в международных стартах необходимо пройти 3D-сканирование и чипирование соревновательных комбинезонов в установленные сроки.
Визовые ограничения сорвали допуск к Олимпиаде
Согласно требованиям FIS, для участия в международных соревнованиях спортсмены должны в определенные сроки пройти 3D-сканирование и чипирование соревновательных комбинезонов. Несмотря на то, что федерация продлила дедлайн до 12 января, российские прыгуны так и не смогли прибыть в Европу.
Без выполнения этих процедур участие в соревнованиях стало невозможным. Формально квоты, которые FIS ранее предоставила после обращения в Спортивный арбитражный суд, остались в силе: три у мужчин и одна у женщин. Однако реализовать их команда не смогла именно из-за визовых ограничений.
Реакция тренера и дальнейшие планы
Главный тренер сборной России Евгений Плехов заявил, что команда безрезультатно ждала визы с конца декабря. Альтернативные варианты, в частности участие в стартах за пределами Европы, не решали проблему допуска.
"Мы ждали визы с конца декабря, но так и не смогли выполнить все технические требования для участия в международных стартах", — пояснил тренер.
По его словам, в нынешней ситуации сборная сосредоточится на внутренних соревнованиях и будет пытаться найти другие возможности для участия в международных стартах до завершения сезона.
- Ранее также сообщалось, что Международный олимпийский комитет запретил использование флага России и другой российской символики среди зрителей на зимних Олимпийских играх 2026 года.
