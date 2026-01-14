Збірна Росії не виступить на Олімпійських іграх-2026 у стрибках з трампліна

Збірна Росії зі стрибків із трампліна фактично втратила можливість виступити на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про вимоги Міжнародної федерації лижного спорту й сноуборду (FIS): для участі в міжнародних стартах необхідно пройти 3D-сканування і чипування змагальних комбінезонів у встановлені терміни.

Візові обмеження зірвали допуск до Олімпіади

Згідно з вимогами FIS, для участі в міжнародних змаганнях спортсмени мають у визначені терміни пройти 3D-сканування та чипування змагальних комбінезонів. Попри те що федерація продовжила дедлайн до 12 січня, російські стрибуни так і не змогли прибути до Європи.

Без виконання цих процедур участь у змаганнях стала неможливою. Формально квоти, які FIS раніше надала після звернення до Спортивного арбітражного суду, залишилися чинними: три у чоловіків і одна у жінок. Однак реалізувати їх команда не змогла саме через візові обмеження.

Реакція тренера і подальші плани

Головний тренер збірної Росії Євген Плехов заявив, що команда безрезультатно чекала на візи з кінця грудня. Альтернативні варіанти, зокрема участь у стартах поза Європою, не вирішували проблему допуску.

"Ми чекали на візи з кінця грудня, але так і не змогли виконати всі технічні вимоги для участі в міжнародних стартах", — пояснив тренер.

За його словами, у нинішній ситуації збірна зосередиться на внутрішніх змаганнях і намагатиметься знайти інші можливості для участі в міжнародних стартах до завершення сезону.

Раніше також повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання прапора Росії та іншої російської символіки серед глядачів на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

