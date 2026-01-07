МОК заборонив російські прапори для глядачів на Олімпіаді-2026

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання прапора Росії та іншої російської символіки серед глядачів на зимових Олімпійських іграх‑2026.

Про це повідомляє Sveriges Radio, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення МОК

МОК підтвердив повну заборону російського прапора та символіки на Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо — як для спортсменів, так і для вболівальників.

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Що сталося

Зазначається, що тема заборони знову стала актуальною після інциденту під час Tour de Ski, де серед уболівальників був помічений російський прапор. Тоді російський лижник Савелій Коростельов визнав, що йому було приємно бачити таку підтримку.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 6 до 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

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