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Новини Росія на Олімпійських іграх Олімпіада-2026
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МОК заборонив російські прапори для глядачів на Олімпіаді-2026

прапор,російський,флаг

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання прапора Росії та іншої російської символіки серед глядачів на зимових Олімпійських іграх‑2026.

Про це повідомляє Sveriges Radio, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення МОК

  • МОК підтвердив повну заборону російського прапора та символіки на Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо — як для спортсменів, так і для вболівальників.

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Що сталося

Зазначається, що тема заборони знову стала актуальною після інциденту під час Tour de Ski, де серед уболівальників був помічений російський прапор. Тоді російський лижник Савелій Коростельов визнав, що йому було приємно бачити таку підтримку.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 6 до 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Також читайте: Олімпійські Ігри-2026: російські спортсмени, попри заявлену нейтральність, продовжують підтримувати війну проти України та режим Путіна. ПЕРЕЛІК

Автор: 

МОК (204) Олімпіада (728) росія (70901) прапор (528)
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Топ коментарі
+14
Цю ганебну ганчірку потрібно забанити у усьому світі
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07.01.2026 21:58 Відповісти
+8
Можна і не забороняти, якщо розставити снайперів.
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07.01.2026 22:02 Відповісти
+6
Страна 404.
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07.01.2026 21:57 Відповісти

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