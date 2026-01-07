МОК запретил российские флаги для зрителей на Олимпиаде-2026
Международный олимпийский комитет запретил использование флага России и другой российской символики среди зрителей на зимних Олимпийских играх-2026.
Об этом сообщает Sveriges Radio, информирует Цензор.НЕТ.
Решение МОК
- МОК подтвердил полный запрет российского флага и символики на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо - как для спортсменов, так и для болельщиков.
Что произошло
Отмечается, что тема запретаснова стала актуальной после инцидента во время Tour de Ski, где среди болельщиков был замечен российский флаг. Тогда российский лыжник Савелий Коростелев признал, что ему было приятно видеть такую поддержку.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
