РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости Россия на Олимпийских играх Олимпиада-2026
607 7

МОК запретил российские флаги для зрителей на Олимпиаде-2026

флаг,российский,флаг

Международный олимпийский комитет запретил использование флага России и другой российской символики среди зрителей на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает Sveriges Radio, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение МОК

  • МОК подтвердил полный запрет российского флага и символики на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо - как для спортсменов, так и для болельщиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники, - МОК

Что произошло

Отмечается, что тема запретаснова стала актуальной после инцидента во время Tour de Ski, где среди болельщиков был замечен российский флаг. Тогда российский лыжник Савелий Коростелев признал, что ему было приятно видеть такую поддержку.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Читайте также: Олимпийские игры-2026: российские спортсмены, несмотря на заявленную нейтральность, продолжают поддерживать войну против Украины и режим Путина. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

МОК (184) Олимпиада (1143) россия (98607) флаг (975)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що сталося з уболівальником, невже втік
показать весь комментарий
07.01.2026 21:57 Ответить
Страна 404.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:57 Ответить
Цю ганебну ганчірку потрібно забанити у усьому світі
показать весь комментарий
07.01.2026 21:58 Ответить
Можна і не забороняти, якщо розставити снайперів.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:02 Ответить
Або просто засовувати той прапор в сраку разом із патиком...
показать весь комментарий
07.01.2026 22:29 Ответить
колись один кгб-іст, розповідав, як вони бділи на смерть! під час мацковской олімпіади і ще при перетині іноземцями залізної завіси, при перевірці багажу, митники вилучали футболки з буквами кирилиці. бо бдітєльниє канторщики прознали, що потім, десь на змаганнях, на трибунах, або на вулиці, ці громадяни зберуться разом і стаючи в ряд, будуть складати з цих букв антирадянські гасла. аналогічна ситуація може повторитись, парашники будуть провозити, одяг в окремих кольорах аквафреша, і потім складати свої курячодвоголові реальні аквафреші, на трибунах. кдб то нікуди не здихло, а тільки погоняло змінило і з рассказов дєдов, знають такий ось трюк, який тепер візьмуть вже собі на озброєння.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:24 Ответить
це гут!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:41 Ответить
 
 