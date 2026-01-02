Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники, - МОК

Российские спортсмены на Зимних Олимпийских играх в Милане-Кортини не смогут представлять свою страну, даже в случае мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, передает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что российские и белорусские спортсмены, которые будут участвовать в Играх, будут соревноваться только как нейтральные участники, без национального флага и гимна.

МОК запретил участие России и Беларуси после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Решение об участии нейтральных спортсменов было принято в сентябре 2025 года.

Ковентри также отметила, что проведение Олимпиады в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а Игры в Милане-Кортини продлятся с 6 по 22 февраля и станут ориентиром для будущих Олимпиад.

Участие РФ в спортивных соревнованиях

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

