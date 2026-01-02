РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10359 посетителей онлайн
Новости Российские спортсмены Олимпиада-2026
255 8

Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники, - МОК

олімпіада

Российские спортсмены на Зимних Олимпийских играх в Милане-Кортини не смогут представлять свою страну, даже в случае мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она пояснила, что российские и белорусские спортсмены, которые будут участвовать в Играх, будут соревноваться только как нейтральные участники, без национального флага и гимна.

МОК запретил участие России и Беларуси после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Решение об участии нейтральных спортсменов было принято в сентябре 2025 года.

Ковентри также отметила, что проведение Олимпиады в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а Игры в Милане-Кортини продлятся с 6 по 22 февраля и станут ориентиром для будущих Олимпиад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут участвовать в турнирах, где россияне и белорусы будут выступать под своей символикой: Мы и так много потеряли, - Гутцайт

Участие РФ в спортивных соревнованиях

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию планируют вернуть на международную шахматную арену

Автор: 

МОК (183) Олимпиада (1142) россия (98580) спорт (2481)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З одного боку - ляпас. З іншого - все одно всі знатимуть, чиї вони.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:31 Ответить
МОК - продажна, корумпована організація.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:37 Ответить
Згниєте нах із вашою нейтральністю! Нейтральний завжди той, хто підтримує злочин!
показать весь комментарий
02.01.2026 14:37 Ответить
Гуманизм в отношении современного Гитлера - умиляет
показать весь комментарий
02.01.2026 14:37 Ответить
оця Ковентрі не змогла продавити через своє МОК скасування дискваліфікації.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:41 Ответить
https://sport.nv.ua/ukr/other-sport/mok-povertaye-rosiyu-na-mizhnarodnu-sportivnu-arenu-matviy-bidniy-poyasniv-yak-diyati-ukrajini-50567976.html В грудні на саміті в Лозанні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити спортсменам-юніорам із паспортами Росії та Білорусі знову брати участь у міжнародних юнацьких турнірах під національною символікою, включно з гімном і прапором.
МОК рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь, зокрема, на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі 2026 року. Йдеться як про індивідуальні, так і про командні види спорту. Утім, остаточне рішення про допуск до турнірів залежатиме від регламентів міжнародних федерацій з кожного виду спорту.
На саміті в Лозанні під головуванням президентки організації Кірсті Ковентрі знайшли виправдання ганебному рішенню тим, що «спортсмени, особливо молоді, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів». Водночас йдеться, що ті, хто порушать миротворчу місію олімпійського руху, нібито можуть бути відсторонені.
До речі, МОК ще зняв обмеження на проведення міжнародних турнірів на території Білорусі. З Росії це обмеження не зняли. Всі санкції проти урядів РФ І РБ залишилися чинними: державних чиновників із цих країн не акредитуватимуть на міжнародні спортивні події.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:50 Ответить
Не існує аніякої нейтральності.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:51 Ответить
https://sport.ua/uk/news/827633-doping-mankurti-i-dinamo-top-10-rozcharuvan-2025-go-za-versiieyu-sportua росія поступово відновила вплив у більшості спортивних інституцій. Ключової перемоги москалі досягли, коли в березні 2025-го різними методами посприяли приходу на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету іменитої колись зімбабвійської плавчині Кірсті Ковентрі. Російські гроші зробили диво і головний фаворит виборів британець Себастьян Коу програв з тріском - 8 голосів проти 49-ти. Москалі допустити приходу Коу, зважаючи на політику, яку він провадить на чолі Світової легкої атлетики, не могли. І не допустили.
Ковентрі почала балачки про легалізацію росіян у світовому спорті з перших днів на посаді, зокрема не відкинула можливості їх участі в зимовій Олімпіаді-2026. На жаль, одними розмовами справа не обмежилася і 12 грудня МОК на саміті в Лозанні ухвалив рішення про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань юнацьких вікових категорій під власним прапором. Наразі до цієї рекомендації прислухалися федерації з багатьох видів спорту. Легка атлетика залишається винятком. Себастьян Коу заявив, що мову про повернення представників країн-агресорок до офіційних стартів можна вести лише тоді, коли москалі підуть геть з України.
показать весь комментарий
02.01.2026 14:54 Ответить
 
 