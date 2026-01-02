Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники, - МОК
Российские спортсмены на Зимних Олимпийских играх в Милане-Кортини не смогут представлять свою страну, даже в случае мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, передает Цензор.НЕТ.
Она пояснила, что российские и белорусские спортсмены, которые будут участвовать в Играх, будут соревноваться только как нейтральные участники, без национального флага и гимна.
МОК запретил участие России и Беларуси после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Решение об участии нейтральных спортсменов было принято в сентябре 2025 года.
Ковентри также отметила, что проведение Олимпиады в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а Игры в Милане-Кортини продлятся с 6 по 22 февраля и станут ориентиром для будущих Олимпиад.
Участие РФ в спортивных соревнованиях
Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.
Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.
Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.
МОК рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь, зокрема, на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі 2026 року. Йдеться як про індивідуальні, так і про командні види спорту. Утім, остаточне рішення про допуск до турнірів залежатиме від регламентів міжнародних федерацій з кожного виду спорту.
На саміті в Лозанні під головуванням президентки організації Кірсті Ковентрі знайшли виправдання ганебному рішенню тим, що «спортсмени, особливо молоді, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів». Водночас йдеться, що ті, хто порушать миротворчу місію олімпійського руху, нібито можуть бути відсторонені.
До речі, МОК ще зняв обмеження на проведення міжнародних турнірів на території Білорусі. З Росії це обмеження не зняли. Всі санкції проти урядів РФ І РБ залишилися чинними: державних чиновників із цих країн не акредитуватимуть на міжнародні спортивні події.
Ковентрі почала балачки про легалізацію росіян у світовому спорті з перших днів на посаді, зокрема не відкинула можливості їх участі в зимовій Олімпіаді-2026. На жаль, одними розмовами справа не обмежилася і 12 грудня МОК на саміті в Лозанні ухвалив рішення про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань юнацьких вікових категорій під власним прапором. Наразі до цієї рекомендації прислухалися федерації з багатьох видів спорту. Легка атлетика залишається винятком. Себастьян Коу заявив, що мову про повернення представників країн-агресорок до офіційних стартів можна вести лише тоді, коли москалі підуть геть з України.