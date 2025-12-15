РУС
Новости Российские спортсмены
2 228 12

Россию планируют вернуть на международную шахматную арену

Шахматы: россиянам сняли запреты

После длительных обсуждений Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с использованием флага и гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном релизе ФИДЕ по итогам голосования 14 декабря.

Российские шахматисты возвращаются на мировую арену

По решению Генассамблеи, команды из России и Беларуси допускаются к официальным турнирам ФИДЕ. В юношеских и юниорских соревнованиях разрешается полное использование национальной символики в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.


"Совет примет окончательное решение по использованию флагов и гимнов во взрослых командных соревнованиях после консультаций с МОК", — говорится в сообщении ФИДЕ.

  • За допуск россиян проголосовали 61 делегат, 51 — против.

В то же время вопрос символики во взрослых соревнованиях пока откладывается до завершения юридических консультаций.

Украина призывает ФИДЕ сохранить последовательность

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин ранее обратились к ФИДЕ с просьбой не разрешать полное возобновление деятельности шахматных федераций России и Беларуси.

Украинская сторона подчеркивает, что военная агрессия России продолжается, а руководство российской шахматной федерации поддерживает политику Кремля, что противоречит принципам ФИДЕ и международного спорта.

"Обстоятельства, которые стали основанием для предыдущих решений, остаются неизменными. Мы призываем ФИДЕ сохранить последовательную позицию и не пересматривать ограничения", - резюмировали в украинской федерации.

Короче Трамп точно ввійде в історії як людина як ЛЕГАЛІЗУВАЛИ геноциди. Тепер їх можна робити спокійно - а далі вам все спищуть, все простять, всюди вернуть.

Жаль німців - їм 2 рази влаштували жорстоке побиття, як виявилось це було виключення а не правило
15.12.2025 02:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=00x6a-GdEIU

Мерц жорстко погнав на Трампа !!!
15.12.2025 02:19 Ответить
15.12.2025 03:05 Ответить
Світ починає сприймати відхилення як нормальність. Чи довго залишилось цьому світу?
15.12.2025 03:29 Ответить
Звичайна корупція,яка вже давно сприймається як норма.
15.12.2025 03:59 Ответить
Рудий ******** відкрив скриньку пандори.
15.12.2025 04:42 Ответить
лукашенко пообіцяв коулу, що він за гроші від експорту калійних добрив "домовиться" з ФІДЕ про заснування пешої шахової премї миру, якою нагородять звісно ж трампа. Тому генасамблея ФІДЕ у терміновому порядку ухвалила рішення про допуск російських і білоруських шахістів до міжнародних змагань із використанням прапора та гімну. Гроші калієм не смердять, а ще одна медалька у вітрині салону гольф-клуба у Мар-а-Лаго зайвою не буде.
15.12.2025 05:12 Ответить
цапня оптом купує фунціонерів. рудий пдр дав добро
15.12.2025 06:27 Ответить
Підари
15.12.2025 07:24 Ответить
Кацапи нікуди не йшли з міжнародної шахової арени, просо грали під нейтральними прапорами останні роки.
15.12.2025 08:27 Ответить
Куди котиться світ, все продається і купляється. Світом править бабло. Цікаво, у цих *****$дків зі світової шахової федерастії є хоч крапля совісті? Тварюки.
15.12.2025 08:44 Ответить
Просто виродки фашистські. Вже на футбол гидко дивитись тепер і шахи будуть асоціюватись з тероризмом. Не забудьте запросити на шаховий турнір терористів з Сіднею.
А Гітлер дурак наклав на себе руки. Ех, жалко не дожив до наших років. Зараз би був великою людиною в цьому світі ще й нобелівську премію миру отримав би.
15.12.2025 08:53 Ответить
 
 