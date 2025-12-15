Россию планируют вернуть на международную шахматную арену

После длительных обсуждений Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с использованием флага и гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном релизе ФИДЕ по итогам голосования 14 декабря.

Российские шахматисты возвращаются на мировую арену

По решению Генассамблеи, команды из России и Беларуси допускаются к официальным турнирам ФИДЕ. В юношеских и юниорских соревнованиях разрешается полное использование национальной символики в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.



"Совет примет окончательное решение по использованию флагов и гимнов во взрослых командных соревнованиях после консультаций с МОК", — говорится в сообщении ФИДЕ.

За допуск россиян проголосовали 61 делегат, 51 — против.

В то же время вопрос символики во взрослых соревнованиях пока откладывается до завершения юридических консультаций.

Украина призывает ФИДЕ сохранить последовательность

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин ранее обратились к ФИДЕ с просьбой не разрешать полное возобновление деятельности шахматных федераций России и Беларуси.

Украинская сторона подчеркивает, что военная агрессия России продолжается, а руководство российской шахматной федерации поддерживает политику Кремля, что противоречит принципам ФИДЕ и международного спорта.

"Обстоятельства, которые стали основанием для предыдущих решений, остаются неизменными. Мы призываем ФИДЕ сохранить последовательную позицию и не пересматривать ограничения", - резюмировали в украинской федерации.

