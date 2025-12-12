Министр спорта Украины Бедный о решении МОК: Россия использует давление, подкуп и шантаж
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что Россия применяет все доступные инструменты влияния - давление, подкуп и шантаж - для принятия выгодных для себя решений.
Об этом министр сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Так он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета разрешить юным спортсменам из России и Беларуси выступать под своим флагом.
"Хочу сказать, что не произошло ничего, что не вписывалось бы в общий контекст событий вокруг Украины в мире. Россия использует все средства влияния, в частности давление, подкуп и шантаж, добиваясь нужных для себя решений. Что нам делать? Быть честными с собой, понимая, что мы можем рассчитывать только на себя. Никто за нас не будет бороться кроме нас самих, не стоит ждать сочувствия", - написал Бедный.
По его словам, Украине стоит опираться на собственные силы и развивать собственный soft power, который позволит влиять на международные решения в соответствии с национальными интересами.
Что предшествовало?
Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.
Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.
Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.
За що вони гроші отримують, якщо не можуть відстоювати українську позицію в світовому спорті?
От як можна впливати на рішення МОК? От порадь нашому олімпійському комітеті, міністерству спорту, федераціям...?
От як? Кілерів наймати, теракти влаштовувати, хабарі давати...? Які твої ідеї?
Чи в тебе просто діарея?
Складається враження що цей хрунь Зеленського спеціально бавиться в піддавки з москалями - саботуючи заходи протидії москалям у спорті - допомагає москалям.
А потім цей хрунь кричить - ''аяяй як не гарно вийшло - усі винуваті - а я так старався''.