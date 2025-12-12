РУС
Новости МОК разрешил международные соревнования в Беларуси
535 11

Министр спорта Украины Бедный о решении МОК: Россия использует давление, подкуп и шантаж

мок,олимпиада

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что Россия применяет все доступные инструменты влияния - давление, подкуп и шантаж - для принятия выгодных для себя решений. 

Об этом министр сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета разрешить юным спортсменам из России и Беларуси выступать под своим флагом. 

"Хочу сказать, что не произошло ничего, что не вписывалось бы в общий контекст событий вокруг Украины в мире. Россия использует все средства влияния, в частности давление, подкуп и шантаж, добиваясь нужных для себя решений. Что нам делать? Быть честными с собой, понимая, что мы можем рассчитывать только на себя. Никто за нас не будет бороться кроме нас самих, не стоит ждать сочувствия", - написал Бедный.

По его словам, Украине стоит опираться на собственные силы и развивать собственный soft power, который позволит влиять на международные решения в соответствии с национальными интересами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпийские игры-2026: российские спортсмены, несмотря на заявленную нейтральность, продолжают поддерживать войну против Украины и режим Путина. СПИСОК

Что предшествовало?

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР и Минмолодежьспорта обнародовали список российских спортсменов, поддерживающих войну

Автор: 

МОК (181) россия (98344) спорт (2475)
Топ комментарии
+2
І ця світова мразота ще сміє дорікати нам корупцією! Насрізь прошиті моск@... ми грошима! Усі! Без винятку!!
показать весь комментарий
12.12.2025 13:19 Ответить
+1
А наш олімпійський комітет, спортивні федерації та міністерство спорту України ні на що не здатні, тільки плакатися.
За що вони гроші отримують, якщо не можуть відстоювати українську позицію в світовому спорті?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:22 Ответить
+1
Ну можна, наприклад, цим функціонерам МОК показати кіно про останні години життя Ківи, чи про знищення кацапських літаків в тилу ворога з натяком на їх авто, чи будинки.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
усі усі? - усі.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:21 Ответить
І до чого твій висер?
От як можна впливати на рішення МОК? От порадь нашому олімпійському комітеті, міністерству спорту, федераціям...?
От як? Кілерів наймати, теракти влаштовувати, хабарі давати...? Які твої ідеї?
Чи в тебе просто діарея?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:28 Ответить
Плакатися і нічого не робити, все як ти хочеш.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:36 Ответить
Продажних тварюк треба знати в обличчя.

показать весь комментарий
12.12.2025 13:34 Ответить
МОК - це ОПГ Світового рівня. Федерації - метастази ....Там де починається Великий спорт - там починаються захмарні гешефти, договорняки,зради інтересів спорту та людяності взагалі!! Недаремно усі ОПГ по усьому Світі чи керуються чи створені,чи на 80 відсотків - спортивні угрупування. Іноді з "олямпійцями" на чолі...Дуже і дуже рідке явище порядний тренер,суддя, менеджер у Великому спорті...на яких і дивляться з обожанням їх вихованці.... Це було і є. Спорт в рф - квінтесенція всього цього спортивного лайна.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:15 Ответить
Який там шантаж. Гай-гай. Просто дурні кацапські гроші змусять заніміти будь кого, особливо європейських/світових виродків від "спорту".
показать весь комментарий
12.12.2025 14:22 Ответить
Цей так званий Український міністр Матвєй Бєдний - до війни виступав за максимально дружні стосунки з москальськими окупантами. Сам особисто підтримував таку ''дружбу'' - агітував за неї.
Складається враження що цей хрунь Зеленського спеціально бавиться в піддавки з москалями - саботуючи заходи протидії москалям у спорті - допомагає москалям.
А потім цей хрунь кричить - ''аяяй як не гарно вийшло - усі винуваті - а я так старався''.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:24 Ответить
Он же БЕДНЫЙ!!!
показать весь комментарий
12.12.2025 14:49 Ответить
 
 