Министр спорта Украины Бедный о решении МОК: Россия использует давление, подкуп и шантаж

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что Россия применяет все доступные инструменты влияния - давление, подкуп и шантаж - для принятия выгодных для себя решений.

Так он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета разрешить юным спортсменам из России и Беларуси выступать под своим флагом.

"Хочу сказать, что не произошло ничего, что не вписывалось бы в общий контекст событий вокруг Украины в мире. Россия использует все средства влияния, в частности давление, подкуп и шантаж, добиваясь нужных для себя решений. Что нам делать? Быть честными с собой, понимая, что мы можем рассчитывать только на себя. Никто за нас не будет бороться кроме нас самих, не стоит ждать сочувствия", - написал Бедный.

По его словам, Украине стоит опираться на собственные силы и развивать собственный soft power, который позволит влиять на международные решения в соответствии с национальными интересами.

Что предшествовало?

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

