Міністр спорту України Бідний про рішення МОК: Росія використовує тиск, підкуп та шантаж

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Росія застосовує всі доступні інструменти впливу - тиск, підкуп і шантаж - для ухвалення вигідних для себе рішень.

Про це міністр повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так він прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити юним спортсменам із Росії та Білорусі виступати під своїм прапором.

"Хочу сказати, що не відбулося нічого, що не вкладалося б в загальний контекст подій навколо України у світі. Росія використовує всі засоби впливу, зокрема тиск, підкуп та шантаж, домагаючись потрібних для себе рішень. Що робити нам? Бути правдивими із собою, розуміючи, що ми можемо розраховувати тільки на себе. Ніхто за нас не боротиметься окрім нас самих, годі чекати на співчуття", - написав Бідний.

За його словами, Україні варто спиратися на власні сили та розвивати власний soft power, який дозволить впливати на міжнародні рішення відповідно до національних інтересів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олімпійські Ігри-2026: російські спортсмени, попри заявлену нейтральність, продовжують підтримувати війну проти України та режим Путіна. ПЕРЕЛІК

Що передувало?

Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР та Мінмолодьспорту оприлюднили список російських спортсменів, що підтримують війну