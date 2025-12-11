ГУР та Мінмолодьспорту оприлюднили список російських спортсменів, що підтримують війну

Головне управління розвідки та Мінмолодьспорту України оприлюднили дані понад двадцяти російських спортсменів із ЦСКА та Росгвардії, які відвідували окуповані території і претендують на участь в Олімпіаді-2026.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

Зокрема, серед них:

Варвара Прохорова – член збірної Росії з лижоролерів та ЦСКА зі скі-альпінізму, прапорщик ЗС РФ, активна учасниця міжнародних змагань;

Петро Котмаков – російський шорт-трекіст, рядовий спортивної роти ЦСКА, допущений Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) до відбору на Олімпійські ігри 2026;

Члени збірних Росії з бобслею та скелетону, які є військовослужбовцями спортивних рот, відвідували тимчасово окупований Крим та планують брати участь у міжнародних турнірах.

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Діяльність ЦСКА

ЦСКА на постійній основі підтримує військових та ветеранів СВО, постачає на фронт спеціальну техніку, FPV-дрони, генератори, здійснює військово-патріотичне виховання дітей і молоді з ТОТ України, організовує спортивно-патріотичні заходи та поширює російські наративи, зокрема у рамках Всесвітніх воєнних ігор.

Спортсмени ЦСКА на міжнародних змаганнях фактично представляють збройні сили держави-агресора. Такі атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від міжнародних змагань, навіть у нейтральному статусі.

"Росія використовує міжнародний спорт як "м’яку силу" для легалізації війни, окупації та виправдання воєнних злочинів. ГУР та Мінмолодьспорту продовжують системну роботу з очищення світового спорту від російських агентів впливу", - зазначили у розвідці.

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