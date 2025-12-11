Главное управление разведки и Минмолодежьспорта Украины обнародовали данные более двадцати российских спортсменов из ЦСКА и Росгвардии, которые посещали оккупированные территории и претендуют на участие в Олимпиаде-2026.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

В частности, среди них:

Варвара Прохорова – член сборной России по лыжным роликам и ЦСКА по ски-альпинизму, прапорщик ВС РФ, активная участница международных соревнований;

Петр Котмаков – российский шорт-трекист, рядовой спортивной роты ЦСКА, допущенный Международным союзом конькобежцев (ISU) к отбору на Олимпийские игры 2026;

Члены сборных России по бобслею и скелетону, являющиеся военнослужащими спортивных рот, посещали временно оккупированный Крым и планируют участвовать в международных турнирах.

Деятельность ЦСКА

ЦСКА на постоянной основе поддерживает военных и ветеранов СВО, поставляет на фронт специальную технику, FPV-дроны, генераторы, осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодежи из ТОТ Украины, организует спортивно-патриотические мероприятия и распространяет российские нарративы, в частности в рамках Всемирных военных игр.

Спортсмены ЦСКА на международных соревнованиях фактически представляют вооруженные силы государства-агрессора. Такие атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от международных соревнований, даже в нейтральном статусе.

"Россия использует международный спорт как "мягкую силу" для легализации войны, оккупации и оправдания военных преступлений. ГУР и Минмолодежьспорта продолжают системную работу по очистке мирового спорта от российских агентов влияния", - отметили в разведке.

