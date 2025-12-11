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Новини МОК дозволив міжнародні змагання в Білорусі
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МОК дозволив проведення у Білорусі міжнародних спортивних змагань

МОК відкриває двері Білорусі: міжнародні турніри знову дозволені

Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Заборона змагань більше не стосується Білорусі

Як зазначається, що міжнародні федерації повинні продовжувати утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних подій у Росії, але ця рекомендація більше не поширюється на Білорусь.

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Допустити юніорів РФ та Білорусі з національною символікою

Також МОК рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до міжнародних змагань із прапором і гімном.

Остаточне рішення залежатиме від регламентів кожної Міжнародної федерації.

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Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

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Білорусь (8168) МОК (195) спорт (1736) змагання (235)
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Топ коментарі
+17
Як це мило. А коли у КНДР будуть проводтти межнародні змагання? Краіна Чучхе краща за **********.
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11.12.2025 20:14 Відповісти
+5
світове ********
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11.12.2025 20:26 Відповісти
+4
Відповіддю на це мав би стати тотальний ігнор країнами світу - змагань у яких беруть участь білорашики і кацапи . Нехай змагаються удвох , між собою , під егідою МОК .
Але - про що я говорю .
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11.12.2025 20:39 Відповісти

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