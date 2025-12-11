МОК дозволив проведення у Білорусі міжнародних спортивних змагань
Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт організації.
Заборона змагань більше не стосується Білорусі
Як зазначається, що міжнародні федерації повинні продовжувати утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних подій у Росії, але ця рекомендація більше не поширюється на Білорусь.
Допустити юніорів РФ та Білорусі з національною символікою
Також МОК рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до міжнародних змагань із прапором і гімном.
Остаточне рішення залежатиме від регламентів кожної Міжнародної федерації.
Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.
Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.
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