МОК дозволив проведення у Білорусі міжнародних спортивних змагань

Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Заборона змагань більше не стосується Білорусі

Як зазначається, що міжнародні федерації повинні продовжувати утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних подій у Росії, але ця рекомендація більше не поширюється на Білорусь.

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Допустити юніорів РФ та Білорусі з національною символікою

Також МОК рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до міжнародних змагань із прапором і гімном.

Остаточне рішення залежатиме від регламентів кожної Міжнародної федерації.

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Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.