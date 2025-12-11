МОК разрешил проведение в Беларуси международных спортивных соревнований

РУС
Новости МОК разрешил международные соревнования в Беларуси
742

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт организации.

Запрет соревнований больше не касается Беларуси

Как отмечается, международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных событий в России, но эта рекомендация больше не распространяется на Беларусь.

Допустить юниоров РФ и Беларуси с национальной символикой

Также МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном.

Окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой Международной федерации.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.

Беларусь (8112) МОК (181) спорт (2475) соревнования (260)
Топ комментарии
Як це мило. А коли у КНДР будуть проводтти межнародні змагання? Краіна Чучхе краща за **********.
11.12.2025 20:14 Ответить
Ні! Мабуть цей світ вже не заслуговує на їснування!
11.12.2025 20:19 Ответить
оце всі санкції в дії ! найкращі санкції це дрони .
11.12.2025 20:20 Ответить
Бєлиє русскіє...висшая расса...
11.12.2025 20:12 Ответить
Я навіть знаю, куди будуть цілитися українські біатлоністи!!!
11.12.2025 20:13 Ответить
Як це мило. А коли у КНДР будуть проводтти межнародні змагання? Краіна Чучхе краща за **********.
11.12.2025 20:14 Ответить
Ні! Мабуть цей світ вже не заслуговує на їснування!
11.12.2025 20:19 Ответить
оце всі санкції в дії ! найкращі санкції це дрони .
11.12.2025 20:20 Ответить
світове ********
11.12.2025 20:26 Ответить
Україна повинна ввести війська і почати бойові дії в Білорусі щоб не допустити жодних змагань на її території!
11.12.2025 20:28 Ответить
МОК - ×уйловський підсМОК.
11.12.2025 20:30 Ответить
Відповіддю на це мав би стати тотальний ігнор країнами світу - змагань у яких беруть участь білорашики і кацапи . Нехай змагаються удвох , між собою , під егідою МОК .
Але - про що я говорю .
11.12.2025 20:39 Ответить
МОК це продажна шльондра-а питання кожної шльондри лише в її ціні...
11.12.2025 20:57 Ответить
30 років при владі диктатор - і т.зв "цивілізований світ" цілком його сприймає !
11.12.2025 21:05 Ответить
 
 