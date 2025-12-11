МОК разрешил проведение в Беларуси международных спортивных соревнований

Международный олимпийский комитет разрешил проводить международные спортивные соревнования в Беларуси и рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к стартам под национальными флагами и гимнами, оставив ограничения только для территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт организации.

Запрет соревнований больше не касается Беларуси

Как отмечается, международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных событий в России, но эта рекомендация больше не распространяется на Беларусь.

Допустить юниоров РФ и Беларуси с национальной символикой

Также МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном.

Окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой Международной федерации.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила 6 белорусским и 3 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в "нейтральном" статусе.

Также Международная федерация самбо отменила все ограничения для спортсменов из России и Беларуси, позволив им с 1 января выступать под собственными флагами и с гимнами, несмотря на войну против Украины.