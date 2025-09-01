За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, - Зеленский в разговоре с президентом МОК Ковентри

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский поздравил Ковентри с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК.

"К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов", - отметил он.

Также президент подчеркнул, что каждое спортивное событие, к которому российское государство дотягивается, оно всегда пытается перекрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны.

"Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси. Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине", - добавил он.

