844 20

Зеленский провел Ставку: Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет

Индустрия дронов

Зеленский провел заседание Ставки 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности относительно финансирования для производителей дронов и защиты от вражеских "Шахедов" и ракет.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Много деталей по подготовке к отопительному сезону.

Первое - контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присоединится к встрече европейских лидеров в Париже относительно гарантий безопасности для Украины, - AFP

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов.

"Приоритет - сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение", - подчеркнул президент.

Также были доклады по направлениям по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества.

По его словам, есть важные результаты от команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа.

Читайте также: Силы ПВО в течение августа уничтожили 6,3 тыс. воздушных целей, - Воздушные силы

"Был также значительный компонент по Воздушным силам. Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами.

Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир ПВО дроны Ставка
