Зеленский провел Ставку: Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности относительно финансирования для производителей дронов и защиты от вражеских "Шахедов" и ракет.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел Ставку. Много деталей по подготовке к отопительному сезону.
Первое - контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи. Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы", - отметил он.
Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов.
"Приоритет - сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение", - подчеркнул президент.
Также были доклады по направлениям по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества.
По его словам, есть важные результаты от команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа.
"Был также значительный компонент по Воздушным силам. Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами.
Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знову все поставив на зеро?!
Ой, вибачте.
На Андрія Борисовича!🤭