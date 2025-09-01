Сили ППО протягом серпня знищили 6,3 тис. повітряних цілей, - Повітряні сили
Упродовж серпня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 6 346 повітряних цілей ворога.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було знищено:
- 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2129 ударних БпЛА типу Shahed;
- 930 розвідувальних БпЛА;
- 3174 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено 651 літаковиліт, зокрема:
- близько 430 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 150 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, додали у командуванні.
