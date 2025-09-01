Сили ППО протягом серпня знищили 6,3 тис. повітряних цілей, - Повітряні сили

Упродовж серпня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 6 346 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було знищено:

5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

9 крилатих ракет "Іскандер-К"

2129 ударних БпЛА типу Shahed;

930 розвідувальних БпЛА;

3174 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено 651 літаковиліт, зокрема:

близько 430 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 150 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, додали у командуванні.

