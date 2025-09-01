УКР
Новини
108 0

Сили ППО протягом серпня знищили 6,3 тис. повітряних цілей, - Повітряні сили

Робота ППО за серпень 2025 року: скільки цілей збито

Упродовж серпня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 6 346 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Так, було знищено:

  • 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 9 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2129 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 930 розвідувальних БпЛА;
  • 3174 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено 651 літаковиліт, зокрема:

  • близько 430 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 150 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника, додали у командуванні.

ППО (3502) Повітряні сили (2979)
