Силы ПВО в течение августа уничтожили 6,3 тыс. воздушных целей, - Воздушные силы

В течение августа 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 6 346 воздушных целей врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, было уничтожено:

5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

9 крылатых ракет "Искандер-К"

2129 ударных БПЛА типа Shahed;

930 разведывательных БПЛА;

3174 БПЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение августа осуществлен 651 самолето-вылет, в частности:

около 430 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 150 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, добавили в командовании.

