Силы ПВО в течение августа уничтожили 6,3 тыс. воздушных целей, - Воздушные силы
В течение августа 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 6 346 воздушных целей врага.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, было уничтожено:
- 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 20 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 9 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2129 ударных БПЛА типа Shahed;
- 930 разведывательных БПЛА;
- 3174 БПЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение августа осуществлен 651 самолето-вылет, в частности:
- около 430 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 150 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, добавили в командовании.
