Силы ПВО в течение августа уничтожили 6,3 тыс. воздушных целей, - Воздушные силы

Работа ПВО за август 2025 года: сколько целей сбито

В течение августа 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 6 346 воздушных целей врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, было уничтожено:

  • 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
  • 55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 20 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 9 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2129 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 930 разведывательных БПЛА;
  • 3174 БПЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение августа осуществлен 651 самолето-вылет, в частности:

  • около 430 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 150 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, добавили в командовании.

