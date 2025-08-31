Россия атаковала Украину 142 беспилотниками: силы ПВО обезвредили 126 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 31 августа российские войска атаковали Украину 142-мя ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда (ВОТ Крыма).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушную оборону обеспечивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 126 вражеских дронов. Попадание произошло 16 БпЛА на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов зафиксированы на шести локациях.

