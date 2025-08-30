Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор: следует усилить ПВО Украины и ввести новые санкции против РФ, — Свириденко

Фото: Національна поліція України

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Россия снова атаковала гражданские объекты в Запорожье и Днепре и призвала международное сообщество к решительным шагам для защиты Украины.

об этом говорится в заметке главы правительства в телеграм.

"Еще одна ночь террора по всей Украине - Россия осуществила очередную масштабную атаку ракетами и беспилотниками против нашего гражданского населения. Этой ночью больше всего пострадали Запорожье и Днепр", - написала премьер.

Свириденко отметила, что пока спасательные работы продолжаются. Уже сейчас подтверждена смерть одного человека и по меньшей мере 22 человека ранены, включая трех детей - мальчиков девяти и десяти лет, а также 16-летнюю девушку.

"Эти преступления преднамеренные. Россия атакует гражданских лиц, чтобы сломать волю Украины. Но им это не удастся. Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор. Сейчас важна каждая система противовоздушной обороны, каждая санкция, каждый шаг для изоляции агрессора", - подчеркнула она.

