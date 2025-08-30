РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
464 14

Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор: следует усилить ПВО Украины и ввести новые санкции против РФ, — Свириденко

Комбинированная атака РФ на Запорожье
Фото: Національна поліція України

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Россия снова атаковала гражданские объекты в Запорожье и Днепре и призвала международное сообщество к решительным шагам для защиты Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы правительства в телеграм.

"Еще одна ночь террора по всей Украине - Россия осуществила очередную масштабную атаку ракетами и беспилотниками против нашего гражданского населения. Этой ночью больше всего пострадали Запорожье и Днепр", - написала премьер.

Свириденко отметила, что пока спасательные работы продолжаются. Уже сейчас подтверждена смерть одного человека и по меньшей мере 22 человека ранены, включая трех детей - мальчиков девяти и десяти лет, а также 16-летнюю девушку.

"Эти преступления преднамеренные. Россия атакует гражданских лиц, чтобы сломать волю Украины. Но им это не удастся. Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор. Сейчас важна каждая система противовоздушной обороны, каждая санкция, каждый шаг для изоляции агрессора", - подчеркнула она.

Напомним, враг массированно атаковал Запорожье: один человек погиб. Среди раненых - дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночном обстреле РФ: Теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей плевать, мы рассчитываем на реальные действия

Автор: 

обстрел (29254) ПВО (3049) Свириденко Юлия (219)
Топ комментарии
+9
В неї роботи немає? Чи вже все поробила? Хай закликає свого біглого брата повернутися з закордону і вступити до лав ЗСУ.
30.08.2025 10:22 Ответить
+5
Свириденко, займись економікою, а не популістичними заявами, які не вплинуть на результат.
30.08.2025 10:28 Ответить
+3
Цій ЗЕзЮлі весь світ винен...
30.08.2025 10:28 Ответить
Свириденко: вестерни, дайте ППО!генштаб: а ну швиденько всіх у піхоту!
30.08.2025 10:20 Ответить
В неї роботи немає? Чи вже все поробила? Хай закликає свого біглого брата повернутися з закордону і вступити до лав ЗСУ.
30.08.2025 10:22 Ответить
Звернулася до міжнародноі спільноти. Мощьньо!
Це як тихенько пукнути в чистому полі.
Чи "підмазується", щось вже вирішено. Ось бачите, мене послухали.🤣
30.08.2025 10:26 Ответить
"Світ повинен діяти рішече...", а влада України? Хтось думає, що країни світу підуть своїми арміями захищати Україну? Ні, вони ніколи не будуть закликати війну у свої країни. Ворога мають знищувати наші ЗСУ, а уряд, парламент і президент мають все, що в нас є направити армії, а не в офшори.
30.08.2025 10:26 Ответить
Свириденко, займись економікою, а не популістичними заявами, які не вплинуть на результат.
30.08.2025 10:28 Ответить
Цій ЗЕзЮлі весь світ винен...
30.08.2025 10:28 Ответить
Захід поважає силу, коли полетить балістика на Москву, прибіжіть і Трамп з Венсом. Жаль, що в Омані порішали балістику похерить. Навіть рожевий Фламінго та довгий Нептун, що показує Зельман (щоб не вбили, бовін просрався повсюди) - це крилаті ракети.
30.08.2025 10:34 Ответить
Є така професія - заклинач змій. А є - закликач світу..
30.08.2025 10:34 Ответить
Поки орки не прийшли в їх хату, світові пойух. Дають крохи, щоб Україна якомога більше, ціною життів найкращих українців ослабила мухосранських виродків. Відмазка типу, а то путя нападе застосувавши ядерну зброю вже не проходить. На території України не одна атомна єлектростанція, як і в *********. Пряме попадання по ній, спричинить ядерну війну. Не так давно по одній з них прилетіло, пошкодивши її. Так що партнери лядь, якщо не хочете, щоб 150 сантиметровий кремлівський підар стояв біля ваших кордонів, і зібравшись сили, через п'яток років зміг павтаріть, то думайте своїми бошками.
30.08.2025 10:34 Ответить
Світ повинен, а ЗЄМіндічі можуть далі золоті унітази замість ракет випускати.
30.08.2025 10:52 Ответить
Бла бла бла .
Потужне НІхуа
30.08.2025 11:00 Ответить
а як має діяти Україна? дозволити всім виїжджати за кордон? продовжувати розкрадати армію? що ще?
30.08.2025 11:11 Ответить
Поверни братана з-за кордону,балаболка.
30.08.2025 11:14 Ответить
Світ надто довго жив добре. І заради якоїсь України відмовлятися від цього не хоче. Тому й купують і досі еуропейці нафту та газ у русні.
30.08.2025 11:21 Ответить
 
 