Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор: слід посилити ППО України та ввести нові санкції проти РФ, - Свириденко
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що Росія знову атакувала цивільні об’єкти в Запоріжжі та Дніпрі та закликавши міжнародну спільноту до рішучих кроків для захисту України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави уряду в телеграм.
"Ще одна ніч терору по всій Україні - Росія здійснила чергову масштабну атаку ракетами та безпілотниками проти нашого цивільного населення. Цієї ночі найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро", — написала прем'єрка.
Свириденко зазначила, що поки рятувальні роботи тривають. Вже зараз підтверджено смерть однієї людини та щонайменше 22 особи поранені, включно з трьома дітьми — хлопчиками дев'яти та десяти років, а також 16-річною дівчиною.
"Ці злочини навмисні. Росія атакує цивільних осіб, щоб зламати волю України. Але їм це не вдасться. Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор. Зараз важлива кожна система протиповітряної оборони, кожна санкція, кожен крок для ізоляції агресора", — наголосила вона.
Нагадаємо, ворог масовано атакував Запоріжжя: одна людина загинула. Серед поранених - діти.
