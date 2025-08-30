УКР
Новини Масований ракетний обстріл
Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор: слід посилити ППО України та ввести нові санкції проти РФ, - Свириденко

Комбінована атака рф на Запоріжжя
Фото: Національна поліція України

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що Росія знову атакувала цивільні об’єкти в Запоріжжі та Дніпрі та закликавши міжнародну спільноту до рішучих кроків для захисту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави уряду в телеграм.

"Ще одна ніч терору по всій Україні - Росія здійснила чергову масштабну атаку ракетами та безпілотниками проти нашого цивільного населення. Цієї ночі найбільше постраждали Запоріжжя та Дніпро", — написала прем'єрка.

Свириденко зазначила, що поки рятувальні роботи тривають. Вже зараз підтверджено смерть однієї людини та щонайменше 22 особи поранені, включно з трьома дітьми — хлопчиками дев'яти та десяти років, а також 16-річною дівчиною.

"Ці злочини навмисні. Росія атакує цивільних осіб, щоб зламати волю України. Але їм це не вдасться. Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор. Зараз важлива кожна система протиповітряної оборони, кожна санкція, кожен крок для ізоляції агресора", — наголосила вона.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Запоріжжя: одна людина загинула. Серед поранених - діти. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічний обстріл РФ: Тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії

обстріл (30586) ППО (3497) Свириденко Юлія (474)
+10
В неї роботи немає? Чи вже все поробила? Хай закликає свого біглого брата повернутися з закордону і вступити до лав ЗСУ.
30.08.2025 10:22 Відповісти
+6
Свириденко, займись економікою, а не популістичними заявами, які не вплинуть на результат.
30.08.2025 10:28 Відповісти
+4
Цій ЗЕзЮлі весь світ винен...
30.08.2025 10:28 Відповісти
Свириденко: вестерни, дайте ППО!генштаб: а ну швиденько всіх у піхоту!
30.08.2025 10:20 Відповісти
В неї роботи немає? Чи вже все поробила? Хай закликає свого біглого брата повернутися з закордону і вступити до лав ЗСУ.
30.08.2025 10:22 Відповісти
Звернулася до міжнародноі спільноти. Мощьньо!
Це як тихенько пукнути в чистому полі.
Чи "підмазується", щось вже вирішено. Ось бачите, мене послухали.🤣
30.08.2025 10:26 Відповісти
"Світ повинен діяти рішече...", а влада України? Хтось думає, що країни світу підуть своїми арміями захищати Україну? Ні, вони ніколи не будуть закликати війну у свої країни. Ворога мають знищувати наші ЗСУ, а уряд, парламент і президент мають все, що в нас є направити армії, а не в офшори.
30.08.2025 10:26 Відповісти
Свириденко, займись економікою, а не популістичними заявами, які не вплинуть на результат.
30.08.2025 10:28 Відповісти
Цій ЗЕзЮлі весь світ винен...
30.08.2025 10:28 Відповісти
Захід поважає силу, коли полетить балістика на Москву, прибіжіть і Трамп з Венсом. Жаль, що в Омані порішали балістику похерить. Навіть рожевий Фламінго та довгий Нептун, що показує Зельман (щоб не вбили, бовін просрався повсюди) - це крилаті ракети.
30.08.2025 10:34 Відповісти
Є така професія - заклинач змій. А є - закликач світу..
30.08.2025 10:34 Відповісти
Поки орки не прийшли в їх хату, світові пойух. Дають крохи, щоб Україна якомога більше, ціною життів найкращих українців ослабила мухосранських виродків. Відмазка типу, а то путя нападе застосувавши ядерну зброю вже не проходить. На території України не одна атомна єлектростанція, як і в *********. Пряме попадання по ній, спричинить ядерну війну. Не так давно по одній з них прилетіло, пошкодивши її. Так що партнери лядь, якщо не хочете, щоб 150 сантиметровий кремлівський підар стояв біля ваших кордонів, і зібравшись сили, через п'яток років зміг павтаріть, то думайте своїми бошками.
30.08.2025 10:34 Відповісти
Світ повинен, а ЗЄМіндічі можуть далі золоті унітази замість ракет випускати.
30.08.2025 10:52 Відповісти
Бла бла бла .
Потужне НІхуа
30.08.2025 11:00 Відповісти
а як має діяти Україна? дозволити всім виїжджати за кордон? продовжувати розкрадати армію? що ще?
30.08.2025 11:11 Відповісти
Поверни братана з-за кордону,балаболка.
30.08.2025 11:14 Відповісти
Світ надто довго жив добре. І заради якоїсь України відмовлятися від цього не хоче. Тому й купують і досі еуропейці нафту та газ у русні.
30.08.2025 11:21 Відповісти
Вона вже прімьєр-міністеркою працює для США.
30.08.2025 13:25 Відповісти
 
 