Росія атакувала Україну 142 безпілотниками: сили ППО знешкодили 126 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 31 серпня російські війська атакували Україну 142-ма ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда (ТОТ Криму).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протиповітряну оборону забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила або подавила 126 ворожих дронів. Влучання відбулося 16 БпЛА на 10 локаціях, уламки збитих літальних апаратів зафіксовано на шести локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ повинен діяти рішуче, щоб зупинити цей терор: слід посилити ППО України та ввести нові санкції проти РФ, - Свириденко