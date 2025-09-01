Обезврежено 76 дронов из 86, - Воздушные силы

В ночь на 1 сентября 2025 года противник атаковал Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Россия атаковала Украину 142 беспилотниками: силы ПВО обезвредили 126 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.