Новости
Обезврежено 76 дронов из 86, - Воздушные силы

Атака шахедов 1 сентября. Сколько целей сбито

В ночь на 1 сентября 2025 года противник атаковал Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

