Знешкоджено 76 дронів із 86, - Повітряні сили

Атака шахедів 1 вересня. Скільки цілей збито

У ніч на 1 вересня 2025 року противник атакував Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Росія атакувала Україну 142 безпілотниками: сили ППО знешкодили 126 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

