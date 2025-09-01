Зеленский присоединится к встрече европейских лидеров в Париже по гарантиям безопасности для Украины, - AFP
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече европейских лидеров, которая состоится в четверг в Париже.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.
Как отмечается, на повестке дня - возможные гарантии безопасности для Украины и дальнейшие дипломатические шаги.
Пока не уточняется, будет ли Зеленский присутствовать лично, или присоединится дистанционно.
Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.
По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль