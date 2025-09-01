Зеленский присоединится к встрече европейских лидеров в Париже по гарантиям безопасности для Украины, - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече европейских лидеров, которая состоится в четверг в Париже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Как отмечается, на повестке дня - возможные гарантии безопасности для Украины и дальнейшие дипломатические шаги.

Пока не уточняется, будет ли Зеленский присутствовать лично, или присоединится дистанционно.

Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск на территории Украины, - фон дер Ляйен