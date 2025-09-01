РУС
Зеленский присоединится к встрече европейских лидеров в Париже по гарантиям безопасности для Украины, - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече европейских лидеров, которая состоится в четверг в Париже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Как отмечается, на повестке дня - возможные гарантии безопасности для Украины и дальнейшие дипломатические шаги.

Пока не уточняется, будет ли Зеленский присутствовать лично, или присоединится дистанционно.

Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

найуха ? все одно жодних гарантій крім 2-х ес надати не в змозі. Гарантія 1 - зсу кращі гаранти, гарантія номер 2 - навчання. Це все вже є. Далі - тільки червоні лінії, брак консенсусу...
показать весь комментарий
01.09.2025 11:56 Ответить
А по магазинам першу леді? Застоялась, пора вигуляти.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:02 Ответить
Зеленьському не на саміти кататися, а займатися обороною, зробити реальну ставку, де буде щоденний розбір дій військ і командирів до рівня бригад. І зайнчтися комплектуванням військ, бо черерез рік у Париж можна вже буде пішки із Монрьо добиратися..
показать весь комментарий
01.09.2025 12:26 Ответить
Ото б витрати на всі ті покатушки побачити.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:28 Ответить
 
 