Зеленський приєднається до зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо гарантій безпеки для України, - AFP

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться у четвер у Парижі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

Як зазначається, на порядку денному - можливі гарантії безпеки для України та подальші дипломатичні кроки.

Наразі не уточнюється, чи Зеленський буде присутнім особисто, чи приєднається дистанційно.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

