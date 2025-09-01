УКР
660 17

Зеленський провів Ставку: Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет

Індустрія дронів

Зеленський провів засідання Ставки 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема щодо фінансування для виробників дронів та захисту від ворожих "Шахедів" й ракет.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.

Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - зазначив він.

Окрім того, Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", - наголосив президент.

Також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

За його словами, є важливі результати від команд "Нафтогазу" та "Укренерго", а також затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25326) ППО (3502) дрони (5392) Ставка (158)
Топ коментарі
+9
фламінга ще не вилупилась?
показати весь коментар
01.09.2025 15:17 Відповісти
+4
я короче понял куда делаются все эти пеклы и паляници с фламингами и сапсанами и че у нас баллистики нет на скоро 5 год пойдет не говоря об обычных ракетах. Схема такая:1) делают предприятие попутно возможно отмывая бабки(учитывая что последнее fire group по фламинго или как оно там свзязанно с корешем зели шлюхиндичем о чем набу докладывали пушо дас копают под этого еврейского очередного 2) штампуют пару экземпляров для видосиков 3) приезжает нелох потужный или кто-то из его зеленых кентов 4) делают кучу видосиков и фоточек и если повезет приводят иностранных гостей туда еще 5) после этого от дня до 1-2 месяцев туда летит все кроме ядерки пушо оситинеры руснявые по фоткам нашли место 6) раз***о все под ноль бабки отмыты лохторат доволен видосиками 7) через пол года повторить с очредной паляницей
показати весь коментар
01.09.2025 15:37 Відповісти
+3
Патужна как обычно.
показати весь коментар
01.09.2025 15:26 Відповісти
фламінга ще не вилупилась?
показати весь коментар
01.09.2025 15:17 Відповісти
Це ухилянт, «ПОТУЖНО» надолужує, саботоване ним же, виробництво озброєння в Україні, з 2019 року!!?? За свої дії, ухилянта треба відповідати перед Памятю, убитих московітами, Українців!!
показати весь коментар
01.09.2025 16:25 Відповісти
В нас п'ять типів зенітних ракет виробляла наша оборонна промисловість до початку клоунади. Може пора відновити їх виробництво, забравши гроші з асфальту. Асфальт небо не закриває.
показати весь коментар
01.09.2025 15:23 Відповісти
є важливіші справи наприклад укрзалізниця
показати весь коментар
01.09.2025 15:25 Відповісти
До початку клоунади Укрзалізниця давала державі мільярдні прибутки.
показати весь коментар
01.09.2025 15:29 Відповісти
Патужна как обычно.
показати весь коментар
01.09.2025 15:26 Відповісти
а шо там Козир протер з Віткоффом - ти ж позавчора казав у вечірньому хрипосику чекаємо на новини від нього...
показати весь коментар
01.09.2025 15:28 Відповісти
Міндіч, випускай свою Фламінгу! Бо потужному прискорювачу треба показати хоч якийсь результат...
показати весь коментар
01.09.2025 15:30 Відповісти
Міндіч може випустити тільки свій пердячий газ...сідячі на золотому унітазі...гроші вже с3.14жені....
показати весь коментар
01.09.2025 15:35 Відповісти
так а де наші ракети...паляниці..фламинго..та інші....зелений крадій
показати весь коментар
01.09.2025 15:34 Відповісти
я короче понял куда делаются все эти пеклы и паляници с фламингами и сапсанами и че у нас баллистики нет на скоро 5 год пойдет не говоря об обычных ракетах. Схема такая:1) делают предприятие попутно возможно отмывая бабки(учитывая что последнее fire group по фламинго или как оно там свзязанно с корешем зели шлюхиндичем о чем набу докладывали пушо дас копают под этого еврейского очередного 2) штампуют пару экземпляров для видосиков 3) приезжает нелох потужный или кто-то из его зеленых кентов 4) делают кучу видосиков и фоточек и если повезет приводят иностранных гостей туда еще 5) после этого от дня до 1-2 месяцев туда летит все кроме ядерки пушо оситинеры руснявые по фоткам нашли место 6) раз***о все под ноль бабки отмыты лохторат доволен видосиками 7) через пол года повторить с очредной паляницей
показати весь коментар
01.09.2025 15:37 Відповісти
Вы ракеты запускаете? Нет .Мы их показываем.
показати весь коментар
01.09.2025 16:05 Відповісти
ну полководческий талант главнюка известен
показати весь коментар
01.09.2025 15:38 Відповісти
Прискорювач, вже 4 рік війни , де хоч півмільйона дронів? Клоун просто знущається..
показати весь коментар
01.09.2025 15:49 Відповісти
Що,будемо тільки відбиватись?Може щось покажемо кацапам,щоб від брянська до Урала підсмажилось.Де тет що ти демонстрував,чи гроші знов розікрали,?
показати весь коментар
01.09.2025 16:14 Відповісти
Володя провів ставку.
Знову все поставив на зеро?!
Ой, вибачте.
На Андрія Борисовича!🤭
показати весь коментар
01.09.2025 16:15 Відповісти
 
 