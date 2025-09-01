Зеленський провів Ставку: Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема щодо фінансування для виробників дронів та захисту від ворожих "Шахедів" й ракет.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону.

Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - зазначив він.

Окрім того, Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів.

"Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", - наголосив президент.

Також були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.

За його словами, є важливі результати від команд "Нафтогазу" та "Укренерго", а також затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

"Був також значний компонент щодо Повітряних сил. Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости", - додав Зеленський.