Росію планують повернути на міжнародну шахову арену

Після тривалих обговорень Генеральна Асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення про допуск російських шахістів до міжнародних змагань із використанням прапора та гімну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному релізі ФІДЕ за підсумками голосування 14 грудня.

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Російські шахісти повертаються на світову арену

За рішенням Генасамблеї, команди з Росії та Білорусі допускаються до офіційних турнірів ФІДЕ. У юнацьких та юніорських змаганнях дозволяється повне використання національної символіки відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.



"Рада прийме остаточне рішення щодо використання прапорів та гімнів у дорослих командних змаганнях після консультацій з МОК", — йдеться у повідомленні ФІДЕ.

За допуск росіян проголосували 61 делегат, 51 — проти.

Водночас питання символіки у дорослих змаганнях наразі відкладається до завершення юридичних консультацій.

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Україна закликає ФІДЕ зберегти послідовність

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації шахів України Олександр Камишін раніше звернулися до ФІДЕ з проханням не дозволяти повне відновлення діяльності шахових федерацій Росії та Білорусі.

Українська сторона наголошує, що військова агресія Росії триває, а керівництво російської шахової федерації підтримує політику Кремля, що суперечить принципам ФІДЕ та міжнародного спорту.

"Обставини, які стали підставою для попередніх рішень, залишаються незмінними. Ми закликаємо ФІДЕ зберегти послідовну позицію та не переглядати обмеження", - резюмували в українській федерації.

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