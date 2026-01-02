Російські спортсмени на Олімпіаді-2026 змагатимуться лише як нейтральні учасники, - МОК

Російські спортсмени на Зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні не зможуть представляти свою країну, навіть у разі мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на президентку Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, передає Цензор.НЕТ.

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Вона пояснила, що російські та білоруські спортсмени, які братимуть участь у Іграх, змагатимуться лише як нейтральні учасники, без національного прапора та гімну.

МОК заборонив участь Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Рішення щодо участі нейтральних спортсменів було ухвалене у вересні 2025 року.

Ковентрі також зазначила, що проведення Олімпіади у кількох містах, як це робить Італія, стане "новою нормою", а Ігри в Мілані-Кортіні триватимуть з 6 по 22 лютого і стануть орієнтиром для майбутніх Олімпіад.

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Участь РФ у спортивних змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

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