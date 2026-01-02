УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Російські спортсмени Олімпіада-2026
1 250 12

Російські спортсмени на Олімпіаді-2026 змагатимуться лише як нейтральні учасники, - МОК

олімпіада

Російські спортсмени на Зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні не зможуть представляти свою країну, навіть у разі мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на президентку Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вона пояснила, що російські та білоруські спортсмени, які братимуть участь у Іграх, змагатимуться лише як нейтральні учасники, без національного прапора та гімну.

МОК заборонив участь Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Рішення щодо участі нейтральних спортсменів було ухвалене у вересні 2025 року.

Ковентрі також зазначила, що проведення Олімпіади у кількох містах, як це робить Італія, стане "новою нормою", а Ігри в Мілані-Кортіні триватимуть з 6 по 22 лютого і стануть орієнтиром для майбутніх Олімпіад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці братимуть участь у турнірах, де росіяни та білоруси виступатимуть під своєю символікою: Ми й так багато втратили, - Гутцайт

Участь РФ у спортивних змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет дозволив проводити міжнародні спортивні змагання в Білорусі та рекомендував допустити російських і білоруських юніорів до стартів під національними прапорами й гімнами, залишивши обмеження лише для території Росії.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) дозволила 6 білоруським і 3 російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у "нейтральному" статусі.

Також Міжнародна федерація самбо скасувала всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм із 1 січня виступати під власними прапорами та з гімнами, попри війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію планують повернути на міжнародну шахову арену

Автор: 

МОК (203) Олімпіада (728) росія (70845) спорт (1760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
МОК - продажна, корумпована організація.
показати весь коментар
02.01.2026 14:37 Відповісти
+3
З одного боку - ляпас. З іншого - все одно всі знатимуть, чиї вони.
показати весь коментар
02.01.2026 14:31 Відповісти
+2
Згниєте нах із вашою нейтральністю! Нейтральний завжди той, хто підтримує злочин!
показати весь коментар
02.01.2026 14:37 Відповісти

Завантаження...

 
 