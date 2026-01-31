Всесвітня федерація тхеквондо повернула права Росії та Білорусі: вони можуть виступати з прапором і гімном
Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення про повноцінний допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під національними прапорами та гімнами. Рішення було прийнято 31 січня 2026 року на засіданні Ради в Фуджейрі (ОАЕ), яке пройшло під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт організації.
Повернення державної символіки
Рада постановила дозволити російським та білоруським спортсменам всіх вікових категорій змагатися під своїми національними прапорами й гімном.
В організації зазначили, що цей крок слідує за рекомендаціями МОК дозволити юним атлетам з цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх під своїми прапорами.
Які обмеження діють і далі
Попри повернення символіки, частина санкцій залишається: міжнародні спортивні заходи й надалі заборонено організовувати на території Росії та Білорусі, а акредитація на змагання не видаватиметься урядовцям та чиновникам з цих країн.
Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту України повідомило, що українські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі під власною національною символікою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продовжуємо винищувати кацапів.
Поставлена Федорович мета у 50 тис кацапідарів -- проміжна.
Мертві кацапи не зможуть виступати на змаганнях.
Слава Україні!
Контрацептиви!
Щодо Матвія Бідного (міністр молоді та спорту), чинного міністра молоді та спорту, у публічному просторі згадується скандал навколо його тестя - https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96+%D0%A0%D0%A4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&sca_esv=66c7a8ad6bdefba3&sxsrf=ANbL-n504PlDZNNghOQgCcnp9OmIqBplCA%3A1769896958209&ei=_nt-ac7ADLXui-gP1LfriQU&ved=2ahUKEwj41KKd5LaSAxU3JRAIHTNvAJEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLNCc0LDRgtCy0ZbQuSDQkdGW0LTQvdC40Lkg0LrQvtC80L_RgNC-0LzQsNGCMgUQIRigATIFECEYoAFI0lpQxQhY8kNwBngAkAEAmAF8oAHKDKoBAzcuObgBDMgBAPgBAZgCFaACqA3CAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYywHCAgUQLhiABMICBRAAGIAEmAMAiAYBkAYIkgcEOS4xMqAH6zyyBwQzLjEyuAf4DMIHCDAuNi4xNC4xyAdkgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD1N5jDoeaYg0hvAb4P5YkW--KFZBCe7-k95HjL-YVPuwsm37MVh4Oq3Nk5cnVU1xYpVp5fl6Sf48xi3wb2-XTMc6cYdxu9qF35NskGYGIpcCYjwID9h3_Dzd5saoyUkn7yeE8JVbsWIKBqZnnSFDPnUddwnZuybCFCxH_8drYA9yIsUZjhv85oWphoirD8kmHD-IoLic8djAExDCDhIbUJLmMjQZmdNYRVJFskWpztgjU78M4SsXzdJega8YqUUz24PPHeTR2FGHGpAGc6qKjLPfS4r7qsfXGpSU02lulMf2mFRf1IPFjzRlQudJexsu7QBfleodi9sg293Dpmmiwn6tIsj48_uiQgY0zsvEcPFuqfMwbcXHqUAgLT2Rmxq_XjvUAKZAzCJ2rPM2WC8pl_gpnHKf-wRRfJZPkaDpTxhEjnaQGQvWrxB066kFVl&csui=3 бізнесмена, якого підозрюють у продажі РФ компонентів для зброї. Сам Бідний заявив, що не цікавився діяльністю родича,
«World Taekwondo обрала гроші та лояльність до диктатури замість честі. Це рішення смердить нафтою і кров'ю. Вони и не просто повернули росію - вони зробили Всесвітню федерацію співучасником воєнних злочинів. Історія запам'ятає іх не як спортивних функціонерів, а як людей, що аплодували вбивцям, поки ті витирали ноги об олімпійську хартію.
"World Taekwondo шойно офіційно легалізувала тероризм.Запросити представників рф із прапором - це справді те саме, що посадити за стіл сімейноі вечері серійного вбивцю, який щойно знищив сусідню родину, і дати йому можливість виголосити тост про ,,мир і дружбу'' Бажаю вам лише одного: щоб одного дня цей ,,гість'', якого ви так старанно відбілюєте, дійсно прийшов до вашого дому на вечерю. Можливо, коли він сидітиме за вашим столом, поруч з вашими дітьми і дружиною, з кривавим топором за поясом і поклавши своі руки по локті у крові на білу скатертину, до вас нарешті дійде, що ви наробили. Хоча для вашої совісті, схоже, вже запізно......
А взагалі цей текст треба було б перекласти англійською та відіслати в оту федерацію тхеквондо. Там би він спрацював краще, ніж тут.