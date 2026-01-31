Всесвітня федерація тхеквондо повернула права Росії та Білорусі: вони можуть виступати з прапором і гімном

Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення про повноцінний допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під національними прапорами та гімнами. Рішення було прийнято 31 січня 2026 року на засіданні Ради в Фуджейрі (ОАЕ), яке пройшло під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together").

Повернення державної символіки

Рада постановила дозволити російським та білоруським спортсменам всіх вікових категорій змагатися під своїми національними прапорами й гімном.

В організації зазначили, що цей крок слідує за рекомендаціями МОК дозволити юним атлетам з цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх під своїми прапорами.

Які обмеження діють і далі

Попри повернення символіки, частина санкцій залишається: міжнародні спортивні заходи й надалі заборонено організовувати на території Росії та Білорусі, а акредитація на змагання не видаватиметься урядовцям та чиновникам з цих країн.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту України повідомило, що українські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі під власною національною символікою.