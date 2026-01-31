УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
3 920 24

Всесвітня федерація тхеквондо повернула права Росії та Білорусі: вони можуть виступати з прапором і гімном

тхеквондо

Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення про повноцінний допуск спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під національними прапорами та гімнами. Рішення було прийнято 31 січня 2026 року на засіданні Ради в Фуджейрі (ОАЕ), яке пройшло під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт організації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повернення державної символіки

Рада постановила дозволити російським та білоруським спортсменам всіх вікових категорій змагатися під своїми національними прапорами й гімном.

В організації зазначили, що цей крок слідує за рекомендаціями МОК дозволити юним атлетам з цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх під своїми прапорами.

Також читайте: Збірна Росії не виступить на Олімпійських іграх-2026 у стрибках з трампліна

Які обмеження діють і далі

Попри повернення символіки, частина санкцій залишається: міжнародні спортивні заходи й надалі заборонено організовувати на території Росії та Білорусі, а акредитація на змагання не видаватиметься урядовцям та чиновникам з цих країн.

Читайте: Самбісти з РФ і Білорусі знову зможуть виступати під своїми прапорами

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту України повідомило, що українські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі під власною національною символікою.

Автор: 

Білорусь (8080) росія (69903) спорт (1707)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Бабло ж кацапсятиною не пахне...
показати весь коментар
31.01.2026 23:35 Відповісти
+10
Як і спортивне керівництво.

Щодо Матвія Бідного (міністр молоді та спорту), чинного міністра молоді та спорту, у публічному просторі згадується скандал навколо його тестя - https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96+%D0%A0%D0%A4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&sca_esv=66c7a8ad6bdefba3&sxsrf=ANbL-n504PlDZNNghOQgCcnp9OmIqBplCA%3A1769896958209&ei=_nt-ac7ADLXui-gP1LfriQU&ved=2ahUKEwj41KKd5LaSAxU3JRAIHTNvAJEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLNCc0LDRgtCy0ZbQuSDQkdGW0LTQvdC40Lkg0LrQvtC80L_RgNC-0LzQsNGCMgUQIRigATIFECEYoAFI0lpQxQhY8kNwBngAkAEAmAF8oAHKDKoBAzcuObgBDMgBAPgBAZgCFaACqA3CAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYywHCAgUQLhiABMICBRAAGIAEmAMAiAYBkAYIkgcEOS4xMqAH6zyyBwQzLjEyuAf4DMIHCDAuNi4xNC4xyAdkgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD1N5jDoeaYg0hvAb4P5YkW--KFZBCe7-k95HjL-YVPuwsm37MVh4Oq3Nk5cnVU1xYpVp5fl6Sf48xi3wb2-XTMc6cYdxu9qF35NskGYGIpcCYjwID9h3_Dzd5saoyUkn7yeE8JVbsWIKBqZnnSFDPnUddwnZuybCFCxH_8drYA9yIsUZjhv85oWphoirD8kmHD-IoLic8djAExDCDhIbUJLmMjQZmdNYRVJFskWpztgjU78M4SsXzdJega8YqUUz24PPHeTR2FGHGpAGc6qKjLPfS4r7qsfXGpSU02lulMf2mFRf1IPFjzRlQudJexsu7QBfleodi9sg293Dpmmiwn6tIsj48_uiQgY0zsvEcPFuqfMwbcXHqUAgLT2Rmxq_XjvUAKZAzCJ2rPM2WC8pl_gpnHKf-wRRfJZPkaDpTxhEjnaQGQvWrxB066kFVl&csui=3 бізнесмена, якого підозрюють у продажі РФ компонентів для зброї. Сам Бідний заявив, що не цікавився діяльністю родича,
показати весь коментар
01.02.2026 00:05 Відповісти
+9
Тай х*й з тою федерацією. Корейці засранці ще ті
показати весь коментар
31.01.2026 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тай х*й з тою федерацією. Корейці засранці ще ті
показати весь коментар
31.01.2026 23:34 Відповісти
Бабло ж кацапсятиною не пахне...
показати весь коментар
31.01.2026 23:35 Відповісти
Маємо 1 МЛН 200 ТИС. убитих кацапів.
Продовжуємо винищувати кацапів.
Поставлена Федорович мета у 50 тис кацапідарів -- проміжна.
Мертві кацапи не зможуть виступати на змаганнях.
Слава Україні!
показати весь коментар
31.01.2026 23:37 Відповісти
Ого! Потужно ти зарядив! Тепер точно переможемо!)
показати весь коментар
31.01.2026 23:42 Відповісти
Отож! посилання до накурятні щоб готували "бєлий флаг"
показати весь коментар
01.02.2026 00:22 Відповісти
В ігнор цей спорт.
показати весь коментар
31.01.2026 23:39 Відповісти
Гандо...
Контрацептиви!
показати весь коментар
31.01.2026 23:39 Відповісти
Головне - наполегливість ! Потроху ... потроху ... і повернуться всюди . І санкції колись знімуть - бо сильний і наполегливий завжди перемагає слабкого !
показати весь коментар
31.01.2026 23:42 Відповісти
Це результат надпотужної надроботи нашої наддипломатії.
показати весь коментар
31.01.2026 23:52 Відповісти
Як і спортивне керівництво.

Щодо Матвія Бідного (міністр молоді та спорту), чинного міністра молоді та спорту, у публічному просторі згадується скандал навколо його тестя - https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96+%D0%A0%D0%A4+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&sca_esv=66c7a8ad6bdefba3&sxsrf=ANbL-n504PlDZNNghOQgCcnp9OmIqBplCA%3A1769896958209&ei=_nt-ac7ADLXui-gP1LfriQU&ved=2ahUKEwj41KKd5LaSAxU3JRAIHTNvAJEQgK4QegQIARAB&oq=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9+%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLNCc0LDRgtCy0ZbQuSDQkdGW0LTQvdC40Lkg0LrQvtC80L_RgNC-0LzQsNGCMgUQIRigATIFECEYoAFI0lpQxQhY8kNwBngAkAEAmAF8oAHKDKoBAzcuObgBDMgBAPgBAZgCFaACqA3CAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYywHCAgUQLhiABMICBRAAGIAEmAMAiAYBkAYIkgcEOS4xMqAH6zyyBwQzLjEyuAf4DMIHCDAuNi4xNC4xyAdkgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfD1N5jDoeaYg0hvAb4P5YkW--KFZBCe7-k95HjL-YVPuwsm37MVh4Oq3Nk5cnVU1xYpVp5fl6Sf48xi3wb2-XTMc6cYdxu9qF35NskGYGIpcCYjwID9h3_Dzd5saoyUkn7yeE8JVbsWIKBqZnnSFDPnUddwnZuybCFCxH_8drYA9yIsUZjhv85oWphoirD8kmHD-IoLic8djAExDCDhIbUJLmMjQZmdNYRVJFskWpztgjU78M4SsXzdJega8YqUUz24PPHeTR2FGHGpAGc6qKjLPfS4r7qsfXGpSU02lulMf2mFRf1IPFjzRlQudJexsu7QBfleodi9sg293Dpmmiwn6tIsj48_uiQgY0zsvEcPFuqfMwbcXHqUAgLT2Rmxq_XjvUAKZAzCJ2rPM2WC8pl_gpnHKf-wRRfJZPkaDpTxhEjnaQGQvWrxB066kFVl&csui=3 бізнесмена, якого підозрюють у продажі РФ компонентів для зброї. Сам Бідний заявив, що не цікавився діяльністю родича,
показати весь коментар
01.02.2026 00:05 Відповісти
Всі керівні органи спортивних організацій (особливо контактних видів єдиноборств) є глибоко корумпованими. А де корупція, там і русня.
показати весь коментар
31.01.2026 23:58 Відповісти
ТХЕ на вас , пацюки
показати весь коментар
01.02.2026 00:08 Відповісти
Поадажні мразоти!
показати весь коментар
01.02.2026 00:14 Відповісти
#Продажні мразоти.
показати весь коментар
01.02.2026 00:16 Відповісти
Краще б звучала новина - прапором та гівном
показати весь коментар
01.02.2026 00:18 Відповісти
Дозвіл виступати з прапором і гімном - це не ,,нейтральність'', це пряме спонсорування російської пропаганди.Російський прапор сьогодні - це не символ спортивних досягнень, це символ військової агресії, окупації та воєнних злочинів Це символ ракетних ударів по житлових будинках, катувань у Бучі та знищення украінських сіл та міст.Це символ смерті та руйнувань ....Тхеквондо базується на п'яти принципах: Ввічливість, Чесність, Наполегливість, Самовладання та Незламний дух.Своїм рішенням World Taekwondo розтоптала власну філософію. Яка ,,чесність'' може бути у держави, що порушує всі міжнародні договори? Яке ,,самовладання'' у армії, що ґвалтує цивільних? Допуск агресора - це визнання того, що принципи тхеквондо є лише порожніми словами для рекламних буклетів, а не реальним кодексом честі. Вони кажуть, що ,,спорт поза політикою''. Але де межа? Це те саме, що дозволити і ІДІЛ виступати зі своїми знаменами, апелюючи до того, що ,,бойовики теж наполегливо тренувалися'' А вони б і Чикатіло дали шанс? А якби Андрій Чикатіло був майстром спорту, вонии б допустили і його до змагань, бо він бачите ,,талановитий атлет'? Вони б дозволили і Гітлеру виставити команду в 1942 році, поки працювали печі Освенцима? Росія сьогодні діє як колективний Чикатіло з Гітлером , І давати їм трибуну, гімн і прапор - це солідаризуватися з убивцями. Кожна секунда російського гімну на міжнародній арені - це плювок в обличчя батькам убитих українських дітей.Чому право агресора на гімн для вас продажніх потвор важливіше, ніж право українських дітей на життя?
«World Taekwondo обрала гроші та лояльність до диктатури замість честі. Це рішення смердить нафтою і кров'ю. Вони и не просто повернули росію - вони зробили Всесвітню федерацію співучасником воєнних злочинів. Історія запам'ятає іх не як спортивних функціонерів, а як людей, що аплодували вбивцям, поки ті витирали ноги об олімпійську хартію.
"World Taekwondo шойно офіційно легалізувала тероризм.Запросити представників рф із прапором - це справді те саме, що посадити за стіл сімейноі вечері серійного вбивцю, який щойно знищив сусідню родину, і дати йому можливість виголосити тост про ,,мир і дружбу'' Бажаю вам лише одного: щоб одного дня цей ,,гість'', якого ви так старанно відбілюєте, дійсно прийшов до вашого дому на вечерю. Можливо, коли він сидітиме за вашим столом, поруч з вашими дітьми і дружиною, з кривавим топором за поясом і поклавши своі руки по локті у крові на білу скатертину, до вас нарешті дійде, що ви наробили. Хоча для вашої совісті, схоже, вже запізно......
показати весь коментар
01.02.2026 00:36 Відповісти
"...поруч з вашими мертвими дітьми і дружиною..." - так, може, було б точніше.

А взагалі цей текст треба було б перекласти англійською та відіслати в оту федерацію тхеквондо. Там би він спрацював краще, ніж тут.
показати весь коментар
01.02.2026 10:22 Відповісти
Цікаво, коли касапським футболістам таке дозволять... якого року?
показати весь коментар
01.02.2026 01:29 Відповісти
скачуть як півні на пательні, так і поводяться
показати весь коментар
01.02.2026 03:01 Відповісти
Ці макаки все роблять на зло Заходу, білим людям.
показати весь коментар
01.02.2026 08:38 Відповісти
Bablo ne pri chem , rasha dazhe ne platit. Ato evropeizu i amrika prosto slabue duhom , po atomu sankzii vremenue i rasha znaet ato
показати весь коментар
01.02.2026 10:12 Відповісти
Шейхам завезли баблишка?
показати весь коментар
01.02.2026 15:40 Відповісти
Кхе-кхе-квондо від х..йла
показати весь коментар
02.02.2026 21:38 Відповісти
 
 