Мінус 1000 окупантів та майже 2000 дронів. 2-й корпус НГУ "Хартія" оприлюднив втрати ворога за січень
У 2-му корпусі НГУ "Хартія" та 13-й бригаді НГУ "Хартія" підрахували втрати техніки та особового складу російських окупантів протягом січня.
Про це повідомила пресслужба "Хартії", інформує Цензор.НЕТ.
Втрати ворога
За січень бригади, що входять до смуги відповідальності корпуса "Хартія", зменшили кількість ворожої армії на 1008 окупантів: 593 з них ліквідовано, 400 дістали поранення, 11 — взяті в полон.
Знищення техніки
"Хартійці" знищили майже дві тисячі російських дронів: 1597 FPV, 318 "Молній", шість "Шахедів", п’ять "Суперкамів", чотири "Зали" та один "Ланцет".
Протягом січня завдяки корпусу "Хартія" у ворога також стало менше на дев’ять танків, 71 легкове та вантажне авто, чотири одиниці бронетехніки, 15 квадроциклів та 16 НРК.
Крім того, армія окупантів втратила 15 гармат і РСЗВ, сім мінометів, 36 антен, п’ять систем РЕБ/РЕР та 615 укриттів.
Втрати армії РФ загалом
13-та бригада НГУ "Хартія" також оприлюднила ворожі втрати на своїй смузі відповідальності за січень :
- 159 окупантів ліквідовано, 54 поранено;
- 41 одиниці техніки знищено, 39 пошкоджено;
- 722 БпЛА знищено/подавлено;
- шість фортифікацій знищено, 220 пошкоджено;
- одна одиниця озброєння знищена, сім пошкоджено.
"Хартія" продовжує зачищати українську землю від загарбників.
Довідка
"Хартія" виникла на початку повномасштабної війни у 2022 році як добровольче формування у складі ТрО ЗСУ. Бійці ДФТГ захищали Харківщину і одними з перших вийшли на державний кордон під час Харківської наступальної операції; пройшли бої на Сватівському напрямку та в Бахмуті.
У 2023 році "Хартія" стала 13-ю бригадою оперативного призначення у складі НГУ, тримала рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема в Серебрянському лісі.
З травня 2024-го бригада обороняє Харків та північ Харківщини.
15 квітня 2025 року в структурі НГУ створили два корпуси, зокрема, 2-й корпус "Хартія" на основі 13-ї бригади "Хартія". Його очолив полковник Ігор Оболєнський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль