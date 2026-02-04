Найближчим часом очікуємо обмін військовополоненими між Україною та РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом на тлі перемовин в Абу-Дабі.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемовини та обмін

Зеленський заслухав доповідь української делегації після зустрічей сьогодні –– був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

"Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - наголосив він.

"І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари.

Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", - додав президент.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.

