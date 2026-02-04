Найближчим часом очікуємо обмін військовополоненими між Україною та РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом на тлі перемовин в Абу-Дабі.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемовини та обмін

Зеленський заслухав доповідь української делегації після зустрічей сьогодні –– був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

"Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - наголосив він.

"І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари.

Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", - додав президент.

Що передувало?

Топ коментарі
+4
Всі щось винні, а я найвеличніший!
А що там з "якщо я не зможу, то повинен прийти інший", "війна вигідна Порошенку", паганими "Мінськими", "Сайтісь па сєрєдінє", "проста пєрєстать стрєлять", відводом військ і розмінування? Про призначення/звільнення до і під час повномаштабного вторгнення я мовчу - там пожиттєве (а може й не одне).
Те, що від цього самозакоханого дурня ніколи не почуємо слів вибачення за всі свої "проє@алі" - зрозуміло і дитині (якщо в неї є мізки). Те, що воно з влади не піде за своєю волею - теж. Але ж може в тій макітрі хоча б спрацює інстинкт самозбереження? Чи воно ніц не розуміє, що якщо не втече, то йому світить доля Чаушеску/Хусейна/Каддафі/Мусоліні (на вибір)...
показати весь коментар
04.02.2026 20:48 Відповісти
+2
Поки що не світить. Коли реально запахне смаженим цей хрипатий наркоман злиняє з надзвуковою швидкістю.
показати весь коментар
04.02.2026 20:52 Відповісти
+2
А вислюк тут при чем?
Под его личные гарантии, АЗОВ капитулировал.
Где пленные Азовцы?
С миндичем отдыхают?
показати весь коментар
04.02.2026 21:50 Відповісти
Як кажуть в Карпатах "Хвали ня ротику, дам тобі їсти".
показати весь коментар
04.02.2026 20:45 Відповісти
треба Зе вставити два залізних зуба,
перший - в верхню щелепу, а другий (напроти першого) - в нижню...
і приварить їх один до одного.

Зе - ти реально тупий?
Спочатку поміняй, а потім анонсуй хоч весь день...
показати весь коментар
04.02.2026 21:36 Відповісти
у випадку Чаушеску армія була з народом .
показати весь коментар
04.02.2026 20:55 Відповісти
А у нас армія проти народу?
показати весь коментар
04.02.2026 20:57 Відповісти
Армія з тим, хто віддає накази
показати весь коментар
04.02.2026 21:12 Відповісти
Реально-реальними. Цікаво висловився. Майже потужно - потужними. )
показати весь коментар
04.02.2026 21:45 Відповісти
Так хочется , шо аж прямо не можеться.
показати весь коментар
04.02.2026 22:11 Відповісти
 
 