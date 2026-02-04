В ближайшее время ожидаем обмен военнопленными между Украиной и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время на фоне переговоров в Абу-Даби.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

О переговорах и обмене

Зеленский заслушал доклад украинской делегации после встреч сегодня –– был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.

"Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжим завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", - подчеркнул он.

"И в целом наша украинская позиция очень четкая: войну нужно заканчивать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось – чтобы люди в Украине это чувствовали, – что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары.

Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность", - добавил президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленных.

В 2025 году проведено 10 обменов, возвращено из плена 2080 военных и 230 гражданских, - Коордштаб