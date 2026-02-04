В ближайшее время ожидаем обмен военнопленными между Украиной и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время на фоне переговоров в Абу-Даби.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

О переговорах и обмене

Зеленский заслушал доклад украинской делегации после встреч сегодня –– был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной. Докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.

"Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжим завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой", - подчеркнул он.

"И в целом наша украинская позиция очень четкая: войну нужно заканчивать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось – чтобы люди в Украине это чувствовали, – что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары.

Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность", - добавил президент.

Что предшествовало?

+4
Всі щось винні, а я найвеличніший!
А що там з "якщо я не зможу, то повинен прийти інший", "війна вигідна Порошенку", паганими "Мінськими", "Сайтісь па сєрєдінє", "проста пєрєстать стрєлять", відводом військ і розмінування? Про призначення/звільнення до і під час повномаштабного вторгнення я мовчу - там пожиттєве (а може й не одне).
Те, що від цього самозакоханого дурня ніколи не почуємо слів вибачення за всі свої "проє@алі" - зрозуміло і дитині (якщо в неї є мізки). Те, що воно з влади не піде за своєю волею - теж. Але ж може в тій макітрі хоча б спрацює інстинкт самозбереження? Чи воно ніц не розуміє, що якщо не втече, то йому світить доля Чаушеску/Хусейна/Каддафі/Мусоліні (на вибір)...
04.02.2026 20:48 Ответить
+2
Поки що не світить. Коли реально запахне смаженим цей хрипатий наркоман злиняє з надзвуковою швидкістю.
04.02.2026 20:52 Ответить
+2
А вислюк тут при чем?
Под его личные гарантии, АЗОВ капитулировал.
Где пленные Азовцы?
С миндичем отдыхают?
04.02.2026 21:50 Ответить
Як кажуть в Карпатах "Хвали ня ротику, дам тобі їсти".
04.02.2026 20:45 Ответить
треба Зе вставити два залізних зуба,
перший - в верхню щелепу, а другий (напроти першого) - в нижню...
і приварить їх один до одного.

Зе - ти реально тупий?
Спочатку поміняй, а потім анонсуй хоч весь день...
04.02.2026 21:36 Ответить
04.02.2026 20:48 Ответить
04.02.2026 20:52 Ответить
у випадку Чаушеску армія була з народом .
04.02.2026 20:55 Ответить
А у нас армія проти народу?
04.02.2026 20:57 Ответить
Армія з тим, хто віддає накази
04.02.2026 21:12 Ответить
Реально-реальними. Цікаво висловився. Майже потужно - потужними. )
04.02.2026 21:45 Ответить
04.02.2026 21:50 Ответить
Так хочется , шо аж прямо не можеться.
04.02.2026 22:11 Ответить
 
 