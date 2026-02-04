Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Тихого, вместе с Зеленским в Германию приедет делегация Украины, в составе которой также глава МИД Андрей Сибига. Конкретное решение об участии президента в конференции будет объявлено им лично.

"Действительно, приглашены, и Украину там ждут. Более того, вы увидите в форматах нынешней Мюнхенской конференции по безопасности особое внимание к Украине и приоритетное, фокусное место для Украины", - отметил спикер.

Темы обсуждения

В МИД подчеркнули, что Украина будет участвовать на разных уровнях: в панельных дискуссиях и двусторонних встречах. Первый приоритет для обсуждения на полях конференции - мирные усилия, усиление энергоустойчивости и обороны Украины, а также давление на Москву.

"У Украины есть видение, как завершить эту войну - через усиление давления на Российскую Федерацию. Именно это будет звучать на Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Тихий.

