Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - МИД
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Тихого, вместе с Зеленским в Германию приедет делегация Украины, в составе которой также глава МИД Андрей Сибига. Конкретное решение об участии президента в конференции будет объявлено им лично.
"Действительно, приглашены, и Украину там ждут. Более того, вы увидите в форматах нынешней Мюнхенской конференции по безопасности особое внимание к Украине и приоритетное, фокусное место для Украины", - отметил спикер.
Темы обсуждения
В МИД подчеркнули, что Украина будет участвовать на разных уровнях: в панельных дискуссиях и двусторонних встречах. Первый приоритет для обсуждения на полях конференции - мирные усилия, усиление энергоустойчивости и обороны Украины, а также давление на Москву.
"У Украины есть видение, как завершить эту войну - через усиление давления на Российскую Федерацию. Именно это будет звучать на Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Тихий.
Він ще подумає, надати таку честь чи ні.)
Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив в ефірі телеканалу *Прямий*, що виступ президента Володимира Зеленського в Давосі, де пролунала критика європейських партнерів, викликав занепокоєння серед союзників і зіграв на руку ворогам України.
🔹 Європейські лідери визнають свої недоліки, але не сприймають публічний формат закидів.
🔹 Подібна риторика ускладнює їхню внутрішню політичну позицію, адже саме Європа є найбільшим донором України - понад **90 млрд євро** допомоги.
🔹 Особливо чутливою стала критика Німеччини, яка забезпечує значну частину фінансування та відіграє ключову роль у посиленні нашої ППО.
Єлісєєв наголосив: такі заяви підіграють Росії та не сприяють зміцненню довіри. Водночас дипломат визнав, що не всі країни ЄС допомагають однаковою мірою, але для цього існують дипломатичні канали, а не публічні конфронтації.
Вони відстежують саме «німецькі» транзити.
Якщо раніше допомога йшла загальним потоком, то тепер Берлін вимагає цифрового маркування кожної закупівлі, щоб бачити шлях грошей до кінцевого постачальника.
2. Позиція німецьких правоохоронців
Німецька прокуратура (Generalbundesanwalt) офіційно не може вести розслідування всередині України - це порушення суверенітету. Але вони активно працюють по «зовнішньому контуру»:
Відмивання коштів: Перевіряються рахунки українських чиновників та їхніх «друзів» у банках Німеччини та Австрії.
Майно: У 2025-2026 роках почастішали запити на перевірку походження коштів, на які купується елітна нерухомість у Мюнхені та Берліні особами, пов'язаними з державними закупівлями України.
Мерц чітко дав зрозуміти: якщо Зеленський не забезпечить «посадки» тих, хто крав німецькі гроші, наступні транші будуть заблоковані Бундестагом, попри всі обіцянки підтримки.