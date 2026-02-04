Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Тихого, вместе с Зеленским в Германию приедет делегация Украины, в составе которой также глава МИД Андрей Сибига. Конкретное решение об участии президента в конференции будет объявлено им лично.

"Действительно, приглашены, и Украину там ждут. Более того, вы увидите в форматах нынешней Мюнхенской конференции по безопасности особое внимание к Украине и приоритетное, фокусное место для Украины", - отметил спикер.

В МИД подчеркнули, что Украина будет участвовать на разных уровнях: в панельных дискуссиях и двусторонних встречах. Первый приоритет для обсуждения на полях конференции - мирные усилия, усиление энергоустойчивости и обороны Украины, а также давление на Москву.

"У Украины есть видение, как завершить эту войну - через усиление давления на Российскую Федерацию. Именно это будет звучать на Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Тихий.

Зеленский Владимир МИД Мюнхен
Все, как любит Зегевара(Мюнхен правда, не Кипр, но сойдет).
04.02.2026 13:42 Ответить
Мюнхенська безпекова конференція 19 лютого 2022р.
04.02.2026 13:45 Ответить
Можєт пафтаріть
04.02.2026 14:03 Ответить
Це ж було вже?😡😡😡
04.02.2026 13:51 Ответить
Конкретне рішення щодо участі президента у конференції буде оголошене ним особисто.
Він ще подумає, надати таку честь чи ні.)
04.02.2026 13:52 Ответить
Це вже як весільний генерал
04.02.2026 13:54 Ответить
Ща він їм розкаже з власного досвіду як НЕ потрібно до війни готуватися!
04.02.2026 14:01 Ответить
### ❗️Публічна критика Європи в Давосі: наслідки для України
Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив в ефірі телеканалу *Прямий*, що виступ президента Володимира Зеленського в Давосі, де пролунала критика європейських партнерів, викликав занепокоєння серед союзників і зіграв на руку ворогам України.
🔹 Європейські лідери визнають свої недоліки, але не сприймають публічний формат закидів.
🔹 Подібна риторика ускладнює їхню внутрішню політичну позицію, адже саме Європа є найбільшим донором України - понад **90 млрд євро** допомоги.
🔹 Особливо чутливою стала критика Німеччини, яка забезпечує значну частину фінансування та відіграє ключову роль у посиленні нашої ППО.

Єлісєєв наголосив: такі заяви підіграють Росії та не сприяють зміцненню довіри. Водночас дипломат визнав, що не всі країни ЄС допомагають однаковою мірою, але для цього існують дипломатичні канали, а не публічні конфронтації.
04.02.2026 14:03 Ответить
Угу - і саме тому під час візиту до Києва 3 лютого 2026 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у ВР та провів пресконференцію з Президентом Володимиром Зеленським. Основні тези щодо мирних угод та гарантій безпеки: Відмова від «Мінська-3»: Рютте наголосив, що майбутній мир не має бути копією https://lb.ua/news/2026/02/03/720255*******************************.html Будапештського меморандуму чи нових https://www.ukr.net/news/details/politics/115816775.html «Мінських домовленостей», які не змогли запобігти війні.
04.02.2026 14:20 Ответить
Угу, так само майбутній мир не повинен бути копією домовленостей Зеленського і ***** в Парижі, які не змогли запобігти війні.
04.02.2026 15:04 Ответить
Угу. Який Будапешт? ЯО віддали кацапам, всі 100 відсотів, замість сорока, і українська сторона, в особі кравчука- кучми не вимагала РЕАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ від мордору та США.
І "Мінськ 3" нам не світить. ***** більше на це не поведеться. Не дасть Україні відродити економіку та обороноздатність.
А судячи зі складу перемовників, то нам може світит Стамбул 2. І Борис Джонсон це не зупинить.
04.02.2026 15:47 Ответить
Пусть либерасты западные западланные позовут в Мюнхен куйла, он тогда давно в Мюнхене зачитал котяхам бздливым кое что! И скушали конфетку с гамнеца серуны чистоплюи. Вот теперь спустя столько лет туда преза Украины зовут. Зачем? Как измерить то море крови, что уже пролил народ Украины???
04.02.2026 14:07 Ответить
Це щоб Україні було легше триматися. Коли відчуваєш дружнє плече всього цивілізованого світу, то можна й гори звернути.
04.02.2026 14:16 Ответить
Нехай потужний 🤡 сидить в Україні!!!

Цей дебіл вже їздив на Мюнхенську безпекову конференцію в 2022 році, де розповідав всім, що москалі також люди.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться і без цього 🐓.
04.02.2026 14:24 Ответить
..Україні і її народу варто знову чекати масованого ракетно шахедного удару .а від "зезрадника" чергової прорашистської куйні для шкоди Україні і її народу....
04.02.2026 14:26 Ответить
Ще кілька днів гастролів за державний кошт. Його там уже не сприймають навіть як клоуна...
04.02.2026 14:55 Ответить
Цей "фахівець з безпеки", вже убезпечив Україну, а тепер допоможе і Європі...
04.02.2026 14:56 Ответить
На вимогу Фрідріха Мерца на початку 2026 року в Німеччині було створено окремий підрозділ при Міністерстві фінансів, який працює у зв'язці з OLAF (Європейське бюро з боротьби з шахрайством).
Вони відстежують саме «німецькі» транзити.
Якщо раніше допомога йшла загальним потоком, то тепер Берлін вимагає цифрового маркування кожної закупівлі, щоб бачити шлях грошей до кінцевого постачальника.

2. Позиція німецьких правоохоронців
Німецька прокуратура (Generalbundesanwalt) офіційно не може вести розслідування всередині України - це порушення суверенітету. Але вони активно працюють по «зовнішньому контуру»:
Відмивання коштів: Перевіряються рахунки українських чиновників та їхніх «друзів» у банках Німеччини та Австрії.
Майно: У 2025-2026 роках почастішали запити на перевірку походження коштів, на які купується елітна нерухомість у Мюнхені та Берліні особами, пов'язаними з державними закупівлями України.

Мерц чітко дав зрозуміти: якщо Зеленський не забезпечить «посадки» тих, хто крав німецькі гроші, наступні транші будуть заблоковані Бундестагом, попри всі обіцянки підтримки.
04.02.2026 14:56 Ответить
Рояль з собою йому брати?
04.02.2026 14:58 Ответить
Ішак, як завжди, напросився. Від цього обкуреного мудака, як з козла молока.
