Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, - МЗС
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого.
Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Тихого, разом із Зеленським до Німеччини приїде делегація України, у складі якої також глава МЗС Андрій Сибіга. Конкретне рішення щодо участі президента у конференції буде оголошене ним особисто.
"Дійсно, запрошені, і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України", - зазначив речник.
Теми обговорення
У МЗС підкреслили, що Україна братиме участь на різних рівнях: у панельних дискусіях та двосторонніх зустрічах. Перший пріоритет для обговорення на полях конференції - мирні зусилля, посилення енергостійкості та оборони України, а також тиск на Москву.
"В України є бачення, як завершувати цю війну - через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхенській безпековій конференції", - додав Тихий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він ще подумає, надати таку честь чи ні.)
Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив в ефірі телеканалу *Прямий*, що виступ президента Володимира Зеленського в Давосі, де пролунала критика європейських партнерів, викликав занепокоєння серед союзників і зіграв на руку ворогам України.
🔹 Європейські лідери визнають свої недоліки, але не сприймають публічний формат закидів.
🔹 Подібна риторика ускладнює їхню внутрішню політичну позицію, адже саме Європа є найбільшим донором України - понад **90 млрд євро** допомоги.
🔹 Особливо чутливою стала критика Німеччини, яка забезпечує значну частину фінансування та відіграє ключову роль у посиленні нашої ППО.
Єлісєєв наголосив: такі заяви підіграють Росії та не сприяють зміцненню довіри. Водночас дипломат визнав, що не всі країни ЄС допомагають однаковою мірою, але для цього існують дипломатичні канали, а не публічні конфронтації.
І "Мінськ 3" нам не світить. ***** більше на це не поведеться. Не дасть Україні відродити економіку та обороноздатність.
А судячи зі складу перемовників, то нам може світит Стамбул 2. І Борис Джонсон це не зупинить.
Цей дебіл вже їздив на Мюнхенську безпекову конференцію в 2022 році, де розповідав всім, що москалі також люди.
Мюнхенська безпекова конференція відбудеться і без цього 🐓.
Вони відстежують саме «німецькі» транзити.
Якщо раніше допомога йшла загальним потоком, то тепер Берлін вимагає цифрового маркування кожної закупівлі, щоб бачити шлях грошей до кінцевого постачальника.
2. Позиція німецьких правоохоронців
Німецька прокуратура (Generalbundesanwalt) офіційно не може вести розслідування всередині України - це порушення суверенітету. Але вони активно працюють по «зовнішньому контуру»:
Відмивання коштів: Перевіряються рахунки українських чиновників та їхніх «друзів» у банках Німеччини та Австрії.
Майно: У 2025-2026 роках почастішали запити на перевірку походження коштів, на які купується елітна нерухомість у Мюнхені та Берліні особами, пов'язаними з державними закупівлями України.
Мерц чітко дав зрозуміти: якщо Зеленський не забезпечить «посадки» тих, хто крав німецькі гроші, наступні транші будуть заблоковані Бундестагом, попри всі обіцянки підтримки.