Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Тихого, разом із Зеленським до Німеччини приїде делегація України, у складі якої також глава МЗС Андрій Сибіга. Конкретне рішення щодо участі президента у конференції буде оголошене ним особисто.

"Дійсно, запрошені, і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України", - зазначив речник.

Теми обговорення

У МЗС підкреслили, що Україна братиме участь на різних рівнях: у панельних дискусіях та двосторонніх зустрічах. Перший пріоритет для обговорення на полях конференції - мирні зусилля, посилення енергостійкості та оборони України, а також тиск на Москву.

"В України є бачення, як завершувати цю війну - через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхенській безпековій конференції", - додав Тихий.

Мюнхенська безпекова конференція 19 лютого 2022р.
04.02.2026 13:45
Це ж було вже?😡😡😡
04.02.2026 13:51
Це вже як весільний генерал
04.02.2026 13:54
Все, как любит Зегевара(Мюнхен правда, не Кипр, но сойдет).
04.02.2026 13:42 Відповісти
Можєт пафтаріть
04.02.2026 14:03 Відповісти
Конкретне рішення щодо участі президента у конференції буде оголошене ним особисто.
Він ще подумає, надати таку честь чи ні.)
04.02.2026 13:52 Відповісти
Ща він їм розкаже з власного досвіду як НЕ потрібно до війни готуватися!
04.02.2026 14:01 Відповісти
### ❗️Публічна критика Європи в Давосі: наслідки для України
Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив в ефірі телеканалу *Прямий*, що виступ президента Володимира Зеленського в Давосі, де пролунала критика європейських партнерів, викликав занепокоєння серед союзників і зіграв на руку ворогам України.
🔹 Європейські лідери визнають свої недоліки, але не сприймають публічний формат закидів.
🔹 Подібна риторика ускладнює їхню внутрішню політичну позицію, адже саме Європа є найбільшим донором України - понад **90 млрд євро** допомоги.
🔹 Особливо чутливою стала критика Німеччини, яка забезпечує значну частину фінансування та відіграє ключову роль у посиленні нашої ППО.

Єлісєєв наголосив: такі заяви підіграють Росії та не сприяють зміцненню довіри. Водночас дипломат визнав, що не всі країни ЄС допомагають однаковою мірою, але для цього існують дипломатичні канали, а не публічні конфронтації.
04.02.2026 14:03 Відповісти
Угу - і саме тому під час візиту до Києва 3 лютого 2026 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у ВР та провів пресконференцію з Президентом Володимиром Зеленським. Основні тези щодо мирних угод та гарантій безпеки: Відмова від «Мінська-3»: Рютте наголосив, що майбутній мир не має бути копією https://lb.ua/news/2026/02/03/720255*******************************.html Будапештського меморандуму чи нових https://www.ukr.net/news/details/politics/115816775.html «Мінських домовленостей», які не змогли запобігти війні.
04.02.2026 14:20 Відповісти
Угу, так само майбутній мир не повинен бути копією домовленостей Зеленського і ***** в Парижі, які не змогли запобігти війні.
04.02.2026 15:04 Відповісти
Угу. Який Будапешт? ЯО віддали кацапам, всі 100 відсотів, замість сорока, і українська сторона, в особі кравчука- кучми не вимагала РЕАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ від мордору та США.
І "Мінськ 3" нам не світить. ***** більше на це не поведеться. Не дасть Україні відродити економіку та обороноздатність.
А судячи зі складу перемовників, то нам може світит Стамбул 2. І Борис Джонсон це не зупинить.
04.02.2026 15:47 Відповісти
Пусть либерасты западные западланные позовут в Мюнхен куйла, он тогда давно в Мюнхене зачитал котяхам бздливым кое что! И скушали конфетку с гамнеца серуны чистоплюи. Вот теперь спустя столько лет туда преза Украины зовут. Зачем? Как измерить то море крови, что уже пролил народ Украины???
04.02.2026 14:07 Відповісти
Це щоб Україні було легше триматися. Коли відчуваєш дружнє плече всього цивілізованого світу, то можна й гори звернути.
04.02.2026 14:16 Відповісти
Нехай потужний 🤡 сидить в Україні!!!

Цей дебіл вже їздив на Мюнхенську безпекову конференцію в 2022 році, де розповідав всім, що москалі також люди.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться і без цього 🐓.
04.02.2026 14:24 Відповісти
..Україні і її народу варто знову чекати масованого ракетно шахедного удару .а від "зезрадника" чергової прорашистської куйні для шкоди Україні і її народу....
04.02.2026 14:26 Відповісти
Ще кілька днів гастролів за державний кошт. Його там уже не сприймають навіть як клоуна...
04.02.2026 14:55 Відповісти
Цей "фахівець з безпеки", вже убезпечив Україну, а тепер допоможе і Європі...
04.02.2026 14:56 Відповісти
На вимогу Фрідріха Мерца на початку 2026 року в Німеччині було створено окремий підрозділ при Міністерстві фінансів, який працює у зв'язці з OLAF (Європейське бюро з боротьби з шахрайством).
Вони відстежують саме «німецькі» транзити.
Якщо раніше допомога йшла загальним потоком, то тепер Берлін вимагає цифрового маркування кожної закупівлі, щоб бачити шлях грошей до кінцевого постачальника.

2. Позиція німецьких правоохоронців
Німецька прокуратура (Generalbundesanwalt) офіційно не може вести розслідування всередині України - це порушення суверенітету. Але вони активно працюють по «зовнішньому контуру»:
Відмивання коштів: Перевіряються рахунки українських чиновників та їхніх «друзів» у банках Німеччини та Австрії.
Майно: У 2025-2026 роках почастішали запити на перевірку походження коштів, на які купується елітна нерухомість у Мюнхені та Берліні особами, пов'язаними з державними закупівлями України.

Мерц чітко дав зрозуміти: якщо Зеленський не забезпечить «посадки» тих, хто крав німецькі гроші, наступні транші будуть заблоковані Бундестагом, попри всі обіцянки підтримки.
04.02.2026 14:56 Відповісти
Рояль з собою йому брати?
04.02.2026 14:58 Відповісти
Ішак, як завжди, напросився. Від цього обкуреного мудака, як з козла молока.
04.02.2026 16:15 Відповісти
 
 