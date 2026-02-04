Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Тихого, разом із Зеленським до Німеччини приїде делегація України, у складі якої також глава МЗС Андрій Сибіга. Конкретне рішення щодо участі президента у конференції буде оголошене ним особисто.

"Дійсно, запрошені, і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України", - зазначив речник.

Теми обговорення

У МЗС підкреслили, що Україна братиме участь на різних рівнях: у панельних дискусіях та двосторонніх зустрічах. Перший пріоритет для обговорення на полях конференції - мирні зусилля, посилення енергостійкості та оборони України, а також тиск на Москву.

"В України є бачення, як завершувати цю війну - через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхенській безпековій конференції", - додав Тихий.

