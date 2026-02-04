Метою перемовин в ОАЕ є зрозуміти реальні наміри РФ та США, - МЗС України
Метою тристоронніх перемовин в ОАЕ є з'ясування, на що готові росіяни та США.
Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Українська сторона очікує від цих зустрічей почути та побачити, з яким фідбеком приїдуть росіяни. Вони після останнього раунду мали час узгодити зі своїм керівництвом позиції, почувши те, що обговорювалося минулого разу, пропозиції української сторони", - пояснив речник.
За словами Тихого, це можливість почути, що говоритимуть росіяни.
"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій. Є багато нюансів про те, як гіпотетично може відбуватися закінчення війни, в якому Україні зацікавлена", - наголосив він.
"Інтерес української сторони в тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці в цьому контексті", - додав речник.
Також у фокусі переговорної команди України - гуманітарні питання.
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А УДАР ПО ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ теж?
А ТЕ ЩО ДОННІ ВЧОРА СКАЗАВ ЩО ПУТЕН МАЛАДЕЦ теж?
Єдиний позитив у тому, що їхня взаємосимпатія неминуче кінцева у часі.
Хоч між Україною і США у будь-якому випадку колишніх відносин вже ніколи не буде, українці ніколи не забудуть зраду України американським істеблішментом у найважчі для неї часи, були зобов'язання, якщо не юридичні, то принаймні моральні.