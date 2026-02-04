Метою перемовин в ОАЕ є зрозуміти реальні наміри РФ та США, - МЗС України

У МЗС пояснили мета перемовин в ОАЕ з РФ та США

Метою тристоронніх перемовин в ОАЕ є з'ясування, на що готові росіяни та США.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Українська сторона очікує від цих зустрічей почути та побачити, з яким фідбеком приїдуть росіяни. Вони після останнього раунду мали час узгодити зі своїм керівництвом позиції, почувши те, що обговорювалося минулого разу, пропозиції української сторони", - пояснив речник.

За словами Тихого, це можливість почути, що говоритимуть росіяни.

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій. Є багато нюансів про те, як гіпотетично може відбуватися закінчення війни, в якому Україні зацікавлена", - наголосив він.

"Інтерес української сторони в тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці в цьому контексті", - додав речник.

Також у фокусі переговорної команди України - гуманітарні питання.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі

А УДАР ПО АВТОБУСУ І ЛЮДИ ЗАЖИВО ЗГОРІЛИ не було очевидно наміри?
А УДАР ПО ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ теж?
А ТЕ ЩО ДОННІ ВЧОРА СКАЗАВ ЩО ПУТЕН МАЛАДЕЦ теж?
Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів. Голда Меїр.
04.02.2026 13:12
04.02.2026 13:12 Відповісти
+7
Водять козу, ось і все порозуміння
Скрепне питання - чи погодяться США і Кацапія залишити Зеленского довічним пересидентом.
04.02.2026 13:05
04.02.2026 13:05 Відповісти
Це не переговори - це заговорювання зубів - шоб Трамп не перестав продавати зброю - з нього станеться
04.02.2026 13:06
04.02.2026 13:06 Відповісти
Якщо хоч полонених обміняють і то добре.
04.02.2026 14:46
04.02.2026 14:46 Відповісти
Заради цього ж і зустріч
04.02.2026 14:47 Відповісти
З яким, яким фідбеком, потрібно було включити в склад української делегації циганку
04.02.2026 13:06
04.02.2026 13:06 Відповісти
Головне щоб не українці...
04.02.2026 14:59 Відповісти
Ги-ги-ги. Ха-ха-ха. Це мабудь такий гумор? Кому ще на світі не зрозумілі реальні наміри козломордої орди та трампіської США?
04.02.2026 13:09
04.02.2026 13:09 Відповісти
Що вам,довбням,на 13р війни ще не ясно?Вам письмова розписка підарів в тому що вони їхня мета це наша смерть потрібна?Довбограї..
04.02.2026 13:11
04.02.2026 13:11 Відповісти
,У нас нет ядерного оружия, но если сильно надо будет--- мы его применим, Голда Меир. Родилась в Киеве, на Бессарабке. Такие вот параллели.
04.02.2026 15:02
04.02.2026 15:02 Відповісти
З чим паралелі?Мудрий український нарід так з вальцманом боровся що бракованого єврея в президенти і верховноком обрав
04.02.2026 15:41
04.02.2026 15:41 Відповісти
тупорылое зелёное ворьё на крови
04.02.2026 13:16 Відповісти
Метою тристоронніх перемовин в ОАЕ є з'ясування, на що готові росіяни та США. ""зелені зрадники" будуть зясовувати те, ЯК УКРАЇНУ ЗНИЩУЮТЬ І БУДУТЬ ШМАТУВАТИ НА ЧАСТИНИ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ, ЗГІДНО ЇХНІХ ЗРАДНИЦЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ОМАНІ ПРО КОТРІ КУЙЛО РОЗПОВІВ.АЛЕ Й НАВІВ ДОКАЗИ АМЕРИКАНСЬКОМУ "ТАМПОНУ"
04.02.2026 13:21
04.02.2026 13:21 Відповісти
Х-уйло людожер, а у Трампона прогресує хвороба Альцгеймера, які б наміри не були, вони віщують для України лише зло, спілка цих двох дегенератів-дементиків вже завдала нам великої шкоди.
Єдиний позитив у тому, що їхня взаємосимпатія неминуче кінцева у часі.
Хоч між Україною і США у будь-якому випадку колишніх відносин вже ніколи не буде, українці ніколи не забудуть зраду України американським істеблішментом у найважчі для неї часи, були зобов'язання, якщо не юридичні, то принаймні моральні.
04.02.2026 13:23 Відповісти
Пишите уже в привычной форме: на 92% стали понятны намерения Вашингтона и москвы...
04.02.2026 13:29
04.02.2026 13:29 Відповісти
На"бати
04.02.2026 14:05 Відповісти
І багато ще лишилось питань, які не стали кришталево прозорими і потребують роз'яснень?
04.02.2026 14:05
04.02.2026 14:05 Відповісти
Таке враження, що "реальні наміри РФ" не зрозуміли тільки недолугі...
04.02.2026 15:05
04.02.2026 15:05 Відповісти
 
 