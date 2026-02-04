Метою перемовин в ОАЕ є зрозуміти реальні наміри РФ та США, - МЗС України

Метою тристоронніх перемовин в ОАЕ є з'ясування, на що готові росіяни та США.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Українська сторона очікує від цих зустрічей почути та побачити, з яким фідбеком приїдуть росіяни. Вони після останнього раунду мали час узгодити зі своїм керівництвом позиції, почувши те, що обговорювалося минулого разу, пропозиції української сторони", - пояснив речник.

За словами Тихого, це можливість почути, що говоритимуть росіяни.

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій. Є багато нюансів про те, як гіпотетично може відбуватися закінчення війни, в якому Україні зацікавлена", - наголосив він.

"Інтерес української сторони в тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці в цьому контексті", - додав речник.

Також у фокусі переговорної команди України - гуманітарні питання.

Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі

