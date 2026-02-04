Розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі, - Умєров

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі.

Про це пише у Facebook секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як проходять перемовини?

Як зазначається, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", - зауважив Умєров.

Жодних деталей наразі не відомо.

Читайте також: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться нові тристоронні зустрічі делегацій, - Зеленський

Мирні перемовини в ОАЕ

Читайте також: Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого, - Зеленський