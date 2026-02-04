Розпочався черговий етап перемовин між Україною, РФ та США в Абу-Дабі, - Умєров
Про це пише у Facebook секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Як проходять перемовини?
Як зазначається, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.
"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", - зауважив Умєров.
Жодних деталей наразі не відомо.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Топ коментарі
Ця війна часом такою дивною здається !
Просто дуже соромно і сумно бачити яких переговірників ЗЄ виставив від України
Просто іспанський сором
інакше не вижити
хз что оно в переговорном плане кааццапом дает?да хоть 1005000 ракет киеф,*****....единственный тригер это тцк,вот там они тему должны шатать,а так уже у бизнеса у всех генераторы и у населения ,******* на тот свет
арбітр
як у футболі - дві команди та команда суддів
( Аж цікаво до сміху, чи не ділки трампа йому і впарили ту нерухомість ))
Просто соромно за державу