Начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби, - Умеров
Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби.
Об этом пишет в Facebook секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Как проходят переговоры?
Как отмечается, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.
"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - отметил Умеров.
Никаких подробностей пока не известно.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Ця війна часом такою дивною здається !
Просто дуже соромно і сумно бачити яких переговірників ЗЄ виставив від України
Просто іспанський сором
інакше не вижити
хз что оно в переговорном плане кааццапом дает?да хоть 1005000 ракет киеф,*****....единственный тригер это тцк,вот там они тему должны шатать,а так уже у бизнеса у всех генераторы и у населения ,******* на тот свет
арбітр
як у футболі - дві команди та команда суддів
( Аж цікаво до сміху, чи не ділки трампа йому і впарили ту нерухомість ))
Просто соромно за державу