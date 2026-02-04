Новости Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби, - Умеров

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Об этом пишет в Facebook секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как проходят переговоры?

Как отмечается, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - отметил Умеров.

Никаких подробностей пока не известно.

+12
Це той тип, що вже бвльше, як півроку не з'являється в Україні? Гастролер? 🤔 У нього в Уераїні схоже нема ні сім' ї, ні майна. Навіть могили предкіа або в окупованому Криму, або в Узбекистані, куди на деякий чам були депортовані кримські татари. Це все одно, якби інтереси арктичних пінгвінів представляли китайські панди.
04.02.2026 12:34 Ответить
+8
"Найкращі" переговірники від України. Ці точно домовляться про свою безпеку за підписання капітуляції для отримання Трампом "премії миру", а пуйлу свого. Що США, що зелені шмарафони напишуть, що це перемога. Але ми знаємо, що втрата суверенітету, великої кількості території і мільйонів людей - то ганьба і поразка, підписана проросійськими силами влади слугориг!!!
04.02.2026 12:10 Ответить
+8
Чєбурєчка здає, бо має рильце в пушку та активи в сша
( Аж цікаво до сміху, чи не ділки трампа йому і впарили ту нерухомість ))
04.02.2026 12:22 Ответить
стьопі вітькову зістрибнути не пофартило - ***** вимагає відпрацювати наданий йому підарами гонорар
04.02.2026 12:07 Ответить
Умєров подає знаки
04.02.2026 12:08 Ответить
Цікаво - за мир в Україні домовляється громадянин США Умєров з делегацією США, з якою Україна не воює !

Ця війна часом такою дивною здається !
04.02.2026 16:48 Ответить
Кому і які знаки воно подає?
04.02.2026 13:43 Ответить
На мігах - шо він на місці і готовий до балачки
04.02.2026 13:46 Ответить
Як зазначається, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі - Україна, США та Росія. Далі - робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій. Джерело: https://censor.net/ua/n3598845, сінхронізація з ****** це втрата теріторій, вірно розумію?
04.02.2026 12:17 Ответить
З такими переговірниками нам нічого чекати
Просто дуже соромно і сумно бачити яких переговірників ЗЄ виставив від України
Просто іспанський сором
04.02.2026 13:52 Ответить
Наймитів народу
04.02.2026 15:07 Ответить
Чекати масованих обстрілів?
04.02.2026 12:10 Ответить
готуватися та бути готовими до них
інакше не вижити
04.02.2026 12:12 Ответить
піськов своїми вусами тільки но заявив що рабсія продовжить війну, поки 🇺🇦 не підпише все що треба *****
04.02.2026 12:24 Ответить
и шо с того? как будто это первый или последний обстрел)
хз что оно в переговорном плане кааццапом дает?да хоть 1005000 ракет киеф,*****....единственный тригер это тцк,вот там они тему должны шатать,а так уже у бизнеса у всех генераторы и у населения ,******* на тот свет
04.02.2026 12:41 Ответить
Некоректно писати про 3 сторони на зустрічі, й не враховувати представника який знаходиться посередині на зустрічі.
04.02.2026 12:16 Ответить
він не сторона
арбітр
як у футболі - дві команди та команда суддів
04.02.2026 12:17 Ответить
Вистава
04.02.2026 12:17 Ответить
Під назвою "Мертвонародження"
04.02.2026 12:48 Ответить
Які ***** перговори, з ким ???😡😡😡
04.02.2026 12:21 Ответить
Нафиг он нужен этот Этап?!Всёравно письКа(песков)сказал что пока Украину не заберу то война не остановится!Только деньги наветер!помогли бы бабушкам одиноким!
04.02.2026 12:27 Ответить
Від імені України ці переговори веде злодійська ЗЕсвиня яка вже кілька місяців боїться повернутись в Україну тому що тут її чекають відповідні "органи" - до чого ми дожились!
04.02.2026 12:34 Ответить
уявляю чиї інтереси відстоюють чебурек і абхазська мавпа
04.02.2026 13:00 Ответить
по москве двушкой ответил умеров с зеленским
04.02.2026 13:01 Ответить
Піськову "нє вдамьок "що казки про Буратіно зазвичай читають для дітей середньої групи дитсадку.
04.02.2026 13:16 Ответить
Навіщо в Україні дипломати та дипломатична академія, якщо Україну на переговорах представляють оці , не знаю як і назвати
Просто соромно за державу
04.02.2026 14:00 Ответить
Це називається, винагородження злочинця за злочини. А потім всі чомусь не розуміють навіщо рашисти ******** і вбивають цивільних і енергетику. Потрібно визнати що це в цьому світі дієва тактика для терористів
04.02.2026 15:30 Ответить
 
 