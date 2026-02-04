УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17577 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
6 642 63

Невміла дипломатія Трампа створює основу для нової війни в Україні, - The Telegraph

Недоліки дипломатії Трампа у мирному процесі

Мирний процес, що завершує одну війну, але водночас може спровокувати іншу є ризикованим. Схоже, Дональд Трамп не до кінця це усвідомлює, відправляючи свого спецпредставника Віткоффа з дорученням укласти угоду - фактично будь-яку - між Україною та РФ.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на тому, що Віткофф назвав "одним питанням", яке залишається невирішеним: майбутнє Донецької області на сході України, йдеться в матеріалі.

The Telegraph нагадує, що російський диктатор Путін намагається отримати на переговорах те, що не зміг досягти військовим шляхом. 

Також читайте: Шатдауну в США не буде: Трамп підписав відповідний документ

"Але цього все ще недостатньо для Путіна. Він наполягає не лише на збереженні того, що він зараз має, але й на тому, щоб отримати ще більше.

І вимога Путіна не просто несправедлива, а глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 000 мешканців, яких передадуть ворогові, який, якщо судити з досвіду, вб'є чоловіків, зґвалтує жінок і викраде дітей", - зазначають автори.

Видання застерігає, що ще більш небезпечним є те, що передача цієї території Росії може створити умови для нової війни.

"Ця життєво важлива територія охоплює одні з найпотужніших оборонних споруд України, зокрема міста-фортеці Краматорськ і Слов'янськ, які захищають решту країни та шлях до Києва.

Якщо всі ці ретельно збудовані опорні пункти просто передадуть Росії, це відкриє шлях для Путіна до початку чергового вторгнення, спрямованого на завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою", - наголосили там.

Читайте: Сенатор Грем закликав Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk: Тиск на Путіна не працює

Журналісти зазначають, що будь-який справжній посередник у мирних переговорах одразу б помітив цю хитрість. Але Трамп та Віктофф, які прагнуть слави за посередництво, не помічають цього та потурають світогляду Путіна.

"Очевидним способом вийти з глухого кута та досягти угоди було б, щоб президент США сказав своєму російському колезі відмовитися від цієї абсурдної вимоги щодо території, яку московські війська не захопили.

Трамп міг би підтримати це реальним тиском, наприклад, постачаючи Україні крилаті ракети "Томагавк" для знищення російських нафтопереробних заводів, або дозволяючи Сенату ухвалити законопроєкт, який лежав без розгляду вже рік, щоб придушити експорт нафти Кремлем шляхом запровадження американських тарифів у розмірі 500 відсотків для будь-якої країни, яка її купує", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про війну в Україні: можливі добрі новини

Натомість Трамп вважає себе неупередженим посередником між агресором і жертвою, не розглядаючи жодних претензій по суті, а лише доручаючи Віткоффу розробити формулювання, з якими сторони зможуть удавати, що дійшли згоди.

Журналісти пишуть, що альтернативою могли б стати спільні зусилля США та Європи для тиску на Путіна. 

Але навіть зараз Трамп і Віткофф, здається, все ще вважають Зеленського головною перепоною, яку потрібно подолати, а Путіна - відносно розумним.

"Коротше кажучи, невміла дипломатія Трампа може або продовжити сьогоднішню війну, або досягти недосконалого миру, який посіє зерна наступної", - підсумували автори.

Читайте: Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте також: Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім

Автор: 

перемовини (3762) Трамп Дональд (8826) війна в Україні (8299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
04.02.2026 08:47 Відповісти
+18
@ "Трамп дав путіну "зелене світло" на удар у найхолоднішу ніч року, назвавши це пізніше "виконанням домовленостей".
Це не просто бентежить- це викликає лють.
Ми маємо робити своє і точно не довіряти нікому. Про які гарантії в майбутньому може йти мова, якщо шулери навіть ще не сіли за стіл, а вже карти краплені ?!
Вони не вміють грати чесно."
показати весь коментар
04.02.2026 08:53 Відповісти
+9
тож так і є. замість того, щоб вимагати у ху йла вивести свої окупаційні війська з України у її міжнародно-визнаних кордонах, а у разі невиконання ху йлом цієї вимоги, влупити санкції і по максимуму засипати Україну зброєю і навіть послати їй війська на допомогу, то той рудий довбо *** вимагає від України відвести свої війська з ще навіть не окупованої частини Донецької області.. брєд. після такого відведення українських військ, завтра ху йло не може, а практично гарантовано скаже, що Україні потрібно вивести ще свої війська з неокупованих ще частин Запорізької і Херсонської областей, а потім згадає і про новососію у межах 9 українських областей. а потім пригадає ультиматум НАТО від грудня 21-го року про забирання манатків нати на кордони 97-го року. цеж весь логічний ланцюжок тільки частини стратегічної задумки ху йла. якщо цього реально не розуміють у Білому домі, то там реально зараз сидять або телепні-корисні ідіоти, або реально агенти краснови...
показати весь коментар
04.02.2026 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.02.2026 08:47 Відповісти
Так, і русню нацьковує щодня. А русня наївна, ведеться, хоча (за Мовчаном) тільки і мріє, як би "вийті із вайни". І для цього "вийті із вайни" повинна Україна, забезпечивши достіжєніє всєх цєлєй сво. Інакше "вихадіть із вайни" русня не згона. І в цьому винна саме Європа, так.
показати весь коментар
04.02.2026 08:53 Відповісти
"Ти дурак" - це найрозумніше, що ви змогли відповісти.
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
Ваш пост нагорі не такий і простий, насправді.
З підковиркою.
Як і ваше запитання.
Яке є риторичним, бо відповідь ви знаєте чудово.
показати весь коментар
04.02.2026 09:14 Відповісти
Ну, який ваш перший коментар, такий і мій у відповідь.
показати весь коментар
04.02.2026 09:20 Відповісти
Зі слів Трампа, війну "розпалив" Джо Байден. З нового і найкращого: Times of israel: on Friday, the Justice Department's release of Epstein-related files included a 2020 FBI memorandum that is already generating intense attention. The document contains a series of serious and incendiary allegations involving Donald Trump, Jared Kushner, Chabad Lubavitch, Israeli intelligence, Alan Dershowitz, and Jeffrey Epstein. Dayly Mail: Christopher Steele said the https://www.dailymail.co.uk/news/fbi/index.html FBI had evidence yet to be published that links the disgraced billionaire paedophile to Russian organised https://www.dailymail.co.uk/news/crime/index.html crime - often a front for the then Soviet communist regime - as far back as the 1970s.'My understanding from my American sources is that as early as the 1970s, Epstein was effectively involved with Russian organised crime in Brighton Beach in New York and through them with the Russian mission in New York and was almost certainly recruited by them at that time.
показати весь коментар
04.02.2026 08:55 Відповісти
Cитуація стає абсолютно зрозумілою. Під виглядом "репатріації на історичну батьківщину" на Брайтон-Біч було створено кгбістсько-шпіонське кубло, де цілком зрозумілу роль відіграли представники найбільш нещасного народу світу. На певних етапах ключові особи зникають. Роберт Максвел нібито втопився після того як послизнувся на власній яхті. Посол Чуркін помер від "серцевої недостатності", а Епштейн покінчив життя "самогубством" у камері з цілодобовим візуальним наглядом.
показати весь коментар
04.02.2026 09:01 Відповісти
Кацапе смердючий, а ти адресою не попутав? Тобі то z-ваєнкоров чи до **********, то там така, як ти мерзота збирається. А звідси йшов би ти на хрін.
показати весь коментар
04.02.2026 09:23 Відповісти
Кацапе, та не смородь. Кал, пакети з калом, вигрібні ями, IQ... що ще там ти десь в якогось паркета висираєш?
А тепер сюди прилізло? здохни, гнидо кацапська, здохни.
показати весь коментар
04.02.2026 09:30 Відповісти
як називається особа, яка б до чого б не торкнулась - все перетворюється в лайно
показати весь коментар
04.02.2026 08:48 Відповісти
АнтиМідас.
показати весь коментар
04.02.2026 09:03 Відповісти
Мідарас...
показати весь коментар
04.02.2026 09:45 Відповісти
зєлєнскій
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
Та йому галочка в переліку "завершених" війн потрібна. І гроші. Все.
показати весь коментар
04.02.2026 08:51 Відповісти
@ "Трамп дав путіну "зелене світло" на удар у найхолоднішу ніч року, назвавши це пізніше "виконанням домовленостей".
Це не просто бентежить- це викликає лють.
Ми маємо робити своє і точно не довіряти нікому. Про які гарантії в майбутньому може йти мова, якщо шулери навіть ще не сіли за стіл, а вже карти краплені ?!
Вони не вміють грати чесно."
показати весь коментар
04.02.2026 08:53 Відповісти
Старість, вона саме так і виглядає!
А, от яка дипломатія у молодого зе!нелоха?
Яка дипломатія у сцикливих пластелинових євро куколдів?
показати весь коментар
04.02.2026 08:55 Відповісти
В якій реальності існують автори цього опусу - ше цю війну потрібно закінчити
показати весь коментар
04.02.2026 08:55 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 08:56 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 08:56 Відповісти
тож так і є. замість того, щоб вимагати у ху йла вивести свої окупаційні війська з України у її міжнародно-визнаних кордонах, а у разі невиконання ху йлом цієї вимоги, влупити санкції і по максимуму засипати Україну зброєю і навіть послати їй війська на допомогу, то той рудий довбо *** вимагає від України відвести свої війська з ще навіть не окупованої частини Донецької області.. брєд. після такого відведення українських військ, завтра ху йло не може, а практично гарантовано скаже, що Україні потрібно вивести ще свої війська з неокупованих ще частин Запорізької і Херсонської областей, а потім згадає і про новососію у межах 9 українських областей. а потім пригадає ультиматум НАТО від грудня 21-го року про забирання манатків нати на кордони 97-го року. цеж весь логічний ланцюжок тільки частини стратегічної задумки ху йла. якщо цього реально не розуміють у Білому домі, то там реально зараз сидять або телепні-корисні ідіоти, або реально агенти краснови...
показати весь коментар
04.02.2026 08:58 Відповісти
Що тут можна коментувати?! Вичерпний огляд ситуації: НАРОЧНО ніби невміло дипломатії Трампа на користь агресора, яка дає т. Пу передишку - створює основу для нової війни в Україні,
показати весь коментар
04.02.2026 09:00 Відповісти
Це треба бути бути такими тупими Телеграфними стовпами, щоб побачити в службі рашистського агента дипломатію... трямпон дії як рашистський агент, виглядає як путлерівський агент і смердить як парашний агент..
показати весь коментар
04.02.2026 09:00 Відповісти
А яка може бути дипломатія, коли ху"ло тримає Тоампа за яйця епштейна?
показати весь коментар
04.02.2026 09:01 Відповісти
Трамп вимагає капітуляції, а британцям із Телеграф не потрібно щоб війна зупинялася. Жаба та гадюка.
показати весь коментар
04.02.2026 09:02 Відповісти
Трампу пох#ю .
Але чомусь нак звана "укр. влада" майже за дванадцять років війни не має своїх балістичних ракет , щоб бити по маскві?
Совпадєніє або свідомий саботаж , щоб і далі винищувати українців..
показати весь коментар
04.02.2026 09:03 Відповісти
Балістичні ракети на папері є тільки в Пакистані та Індії. В Ізраїлі одна балістична ракета, яку ніколи не використовують (схоже це не найкраща ракета). У США після списання ATAMCS тільки ядерні. Якщо навіть у них немає, як Україна, яка за 30 років угробила буквально все, в тому числі всіх фахівців, зможе їх зробити. Навіть крилаті не може.
показати весь коментар
04.02.2026 09:14 Відповісти
Виходить, що балістичні ракети є тільки в рф?
показати весь коментар
04.02.2026 09:19 Відповісти
Чому Україна не може купити ракети? Тому що їх практично ніде немає. В Європі одна крилата ракета яку роблять по штуці на місяць, як космічний корабель. В Америці Томагавк. Це все.
показати весь коментар
04.02.2026 09:28 Відповісти
невміла "дипломатія" рудого штовхає світ до ядерної катастрофи... втім, йому байдуже, недовго бавитись залишилось. а далі - то вже ваші проблеми... і Байдена...
показати весь коментар
04.02.2026 09:06 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 09:06 Відповісти
Добре шо лідор не помиляється, бо не займається цим питанням взагалі.
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
Плили плили і на березі в*ралися 😸. Ясно з 2014 року Трамп винен. Браво. Не підготовка з 2019-2022 знову Трамп, корупція, саботаж мобілізації, міни, яйця, супутник не видимий і ТД. - Трамп, Трамп, Трамп... Прям совок вині десь там за бугром, аби не вони в нас би був рай😸. Рай совєт, рай адміністрація😸
показати весь коментар
04.02.2026 09:15 Відповісти
А журналісти The Telegraph в курсі про цю ваши писанину? Вони і знати не знають про все це А написали про те, про що написали. Тобто про об'єктивну реальність.
показати весь коментар
04.02.2026 09:42 Відповісти
У кожного своя реальність, в мене як громадянина України своя правда.
показати весь коментар
04.02.2026 09:43 Відповісти
Ну звісно. А хтось вірить що земля плоска.
показати весь коментар
04.02.2026 09:51 Відповісти
Рудий чорт, просто підАр-педофіл, як і *****.
показати весь коментар
04.02.2026 09:20 Відповісти
Чому «невміла»?
Як на мене,навпаки,навіть дуже вміла!
показати весь коментар
04.02.2026 09:21 Відповісти
Мирний марний процес...
показати весь коментар
04.02.2026 09:32 Відповісти
Все робиться навмисно !
показати весь коментар
04.02.2026 09:38 Відповісти
"Невміла дипломатія"
показати весь коментар
04.02.2026 10:10 Відповісти
Це так буває коли на троні клован-наркоман, маріонетка
показати весь коментар
04.02.2026 10:26 Відповісти
А може... Колір галстука у презедента не той ? Чи Порошенко дуже став заважати... Може в тарологів запитати..
показати весь коментар
04.02.2026 11:55 Відповісти
Вже майже рік пройшов - і що в результаті ?
показати весь коментар
04.02.2026 14:12 Відповісти
Все вірно сказано. Якщо ви винагороджуєте злочинця за злочин то ви підбурюєте його на нові злочини. І це не тільки робить сша а і Європа яка не дивлячись на всі злочини московського режиму продовжують стверджувати що Х'уйлу нужно сохраніть літсо. Бо відітєлі Х'уйлу потрібно показати своїм холопам що вони не даремно воювали. Бо вони обідяться і більше воювати не захочуть. Ви тільки вдумайтесь в це. Хіба це не підгрунтя для нових воєн?
показати весь коментар
04.02.2026 10:21 Відповісти
А мені здається що Європа ( найбільші країни + Балтика ) якраз допомагає, не зважаючи на ризик . А от верховний міндіч лише займає місце...
показати весь коментар
04.02.2026 11:54 Відповісти
Не буде ніякої нової війни, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показати весь коментар
04.02.2026 10:25 Відповісти
Я теж так думаю.

Без міндіча, без аброхамії, без сирка.. коли відновить Державність та зробить масові страти квартальної шобли
показати весь коментар
04.02.2026 11:52 Відповісти
эх, а вот при бидоне и обамке как умело то все было🤣
показати весь коментар
04.02.2026 10:40 Відповісти
"для нової війни"? ЩО? тобто поточна вже закінчилась?
показати весь коментар
04.02.2026 10:47 Відповісти
Точніше було б сказати - "клінічний ідіотизм Трампа".
показати весь коментар
04.02.2026 13:25 Відповісти
 
 