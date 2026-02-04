Невміла дипломатія Трампа створює основу для нової війни в Україні, - The Telegraph

Мирний процес, що завершує одну війну, але водночас може спровокувати іншу є ризикованим. Схоже, Дональд Трамп не до кінця це усвідомлює, відправляючи свого спецпредставника Віткоффа з дорученням укласти угоду - фактично будь-яку - між Україною та РФ.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на тому, що Віткофф назвав "одним питанням", яке залишається невирішеним: майбутнє Донецької області на сході України, йдеться в матеріалі.

The Telegraph нагадує, що російський диктатор Путін намагається отримати на переговорах те, що не зміг досягти військовим шляхом.

"Але цього все ще недостатньо для Путіна. Він наполягає не лише на збереженні того, що він зараз має, але й на тому, щоб отримати ще більше.

І вимога Путіна не просто несправедлива, а глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 000 мешканців, яких передадуть ворогові, який, якщо судити з досвіду, вб'є чоловіків, зґвалтує жінок і викраде дітей", - зазначають автори.

Видання застерігає, що ще більш небезпечним є те, що передача цієї території Росії може створити умови для нової війни.

"Ця життєво важлива територія охоплює одні з найпотужніших оборонних споруд України, зокрема міста-фортеці Краматорськ і Слов'янськ, які захищають решту країни та шлях до Києва.

Якщо всі ці ретельно збудовані опорні пункти просто передадуть Росії, це відкриє шлях для Путіна до початку чергового вторгнення, спрямованого на завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою", - наголосили там.

Журналісти зазначають, що будь-який справжній посередник у мирних переговорах одразу б помітив цю хитрість. Але Трамп та Віктофф, які прагнуть слави за посередництво, не помічають цього та потурають світогляду Путіна.

"Очевидним способом вийти з глухого кута та досягти угоди було б, щоб президент США сказав своєму російському колезі відмовитися від цієї абсурдної вимоги щодо території, яку московські війська не захопили.

Трамп міг би підтримати це реальним тиском, наприклад, постачаючи Україні крилаті ракети "Томагавк" для знищення російських нафтопереробних заводів, або дозволяючи Сенату ухвалити законопроєкт, який лежав без розгляду вже рік, щоб придушити експорт нафти Кремлем шляхом запровадження американських тарифів у розмірі 500 відсотків для будь-якої країни, яка її купує", - пише видання.

Натомість Трамп вважає себе неупередженим посередником між агресором і жертвою, не розглядаючи жодних претензій по суті, а лише доручаючи Віткоффу розробити формулювання, з якими сторони зможуть удавати, що дійшли згоди.

Журналісти пишуть, що альтернативою могли б стати спільні зусилля США та Європи для тиску на Путіна.

Але навіть зараз Трамп і Віткофф, здається, все ще вважають Зеленського головною перепоною, яку потрібно подолати, а Путіна - відносно розумним.

"Коротше кажучи, невміла дипломатія Трампа може або продовжити сьогоднішню війну, або досягти недосконалого миру, який посіє зерна наступної", - підсумували автори.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.