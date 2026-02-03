Трамп про війну в Україні: можливі добрі новини

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив про можливі позитивні зрушення у питанні припинення війни РФ проти України та розкритикував політику попередньої адміністрації щодо допомоги Києву.

"Відбувається багато речей. Є Іран, є Росія, Україна, і є Близький Схід. У нас багато всього відбувається. Багато проблем", – зазначив Трамп.

Та вкотре повторив, що врегулював вісім воєн.

"І я думаю, що в нас дуже хороші відносини з Україною і Росією. Уперше це кажу… думаю, що в нас, можливо, будуть добрі новини", – сказав президент США.

Уже традиційно глава Білого дому наголосив на великих втратах у війні:

"Втрачаємо 25 тисяч чоловік на місяць, яких убивають у цій війні. Безглузда війна. 25 тисяч, минулого місяця було 31 тисяча. Подумайте про це – молоді, прекрасні діти… Якщо я зможу вирішити цю проблему, це торкнеться 25 тисяч душ".

Критика допомоги Байдена

Також звично Трамп розкритикував підходи попередньої адміністрації щодо надання допомоги Україні.

"Ми не витрачаємо гроші так, як це робив Байден. Він віддав 350 мільярдів доларів. Я змушую всіх платити, – заявив американський лідер. – Країни Європи платять нам за зброю… НАТО платить. Ми відправляємо туди ракети. Вони платять нам повністю. Це не коштує нам і 10 центів. І ми, гадаю, заробляємо гроші", - наголосив Трамп.

Що заважає завершити війну

Він повторив тезу про "ненависть" між Зеленським та Путіним, яка нібито заважає завершенню війни.

"Я думав, що мої стосунки з президентом Путіним дадуть нам… набагато легший шлях. Але між Зеленським і Путіним величезна ненависть, величезна ненависть… Це займає більше часу, ніж ми думали", – заявив Трамп.

При цьому він знову розповів, що звертався до Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли України. "Я подзвонив президенту Путіну… І я попросив його, щоб вони не запускали протягом одного тижня жодних ракет на Київ чи будь-які інші міста", – сказав Трамп, зазначивши, що російський очільник погодився.

За його словами, прохання було пов’язане з різким похолодання в Україні.

"В Україні дуже холодно… На рівні Канади чи ще холодніше. І до того ж у них сильна хвиля похолодання", – додав президент США.

